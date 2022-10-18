Країна прекрасна і взимку, і влітку. М’який морський клімат не знає ні тріскучих морозів, ні виснажливої спеки.

Знайомство з кожною країною починається з її столиці. Столиця Нідерландів — Амстердам. Чудова архітектура, мальовничі канали, квіткові ферми, колоритні місцеві жителі — з таких деталей складається це чудове місце. Тут розташовано більше 100 каналів, які утворюють близько 90 островів, з’єднаних між собою мостами, а все це разом утворює неповторну атмосферу.

Прогулянка по численних каналах цього красивого і затишного міста принесе яскраві враження від розгляду різнокольорових будиночків, парків і вулиць. В Амстердамі велика кількість будинків на воді, це дозволяє жителям барж і катерів не платити податок на землеволодіння.

За можливості плануйте екскурсійний відпочинок у Нідерландах взимку, дочекавшись згасання різдвяного піку туристичної активності. Таким чином, ви неодмінно заощадите на проживанні та залишите кошти для розваг і розширення кругозору. Ще одна визначна пам’ятка, що не втрачає привабливості в зимову пору — це всесезонні сади Аппельтерна в межиріччі Маасу і Вааля, де протягом року експонуються роботи модних ландшафтних дизайнерів.

Перебуваючи в Амстердамі, варто відвідати музей Немо. В Амстердамі, приблизно в 15-ти хвилинах ходьби від Центрального вокзалу, розташувався цікавий об’єкт, що зовні нагадує величезний зелений корабель, до якого ведуть два містки. Цей музей — цікава пам’ятка Нідерландів, відвідування якої перетвориться для вас на пізнавальну подорож у світ науки, техніки, інформаційних технологій і біомедицини, а також дозволить дізнатися багато цікавого про прості та повсякденні речі.

Амстердам має гарну транспортну інфраструктуру. Розгалужена система автотрас і швидкісних доріг, велика залізнична і автобусна мережа охоплюють всю країну, забезпечуючи простоту пересування по місту. На жаль, у столиці досить важко знайти хороший ресторан із виключно місцевими стравами. Нідерландська кухня досить проста, тому деякі традиційні страви просто додають до асортименту поряд з іншими європейськими стравами. Високою популярністю в Амстердамі користується кафе de Bijenkorf Kitchen. Це величезне місце, в якому вам приготують майже все, до того ж, просто у вас на очах. Це ресторан самообслуговування, тобто ви берете тацю і обираєте те, що вам подобається, займаєте чергу до каси, і кухар готує вашу страву.

На ночівлю ми рекомендуємо зупинитися в HostelsClub. Це готель, де можна завчасно забронювати номер за низькою ціною. Не пропустіть можливість значно заощадити на своїй подорожі завдяки ексклюзивним знижкам.

Отже, дотримуючись перелічених порад, ви гарно сплануєте свій відпочинок та незабутньо проведете час!

Анастасія Сопік