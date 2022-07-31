Гастрономічні подорожі – Вечеря в Амстердамі

Уявіть, що ви приїхали в одне з найпопулярніших європейських містечок – Амстердам – і дуже зголодніли в дорозі. У думках завжди має бути план, куди сходити смачно перекусити. Саме цей план у вигляді списку найкращих кафе та ресторанів ми надамо нижче. Гортайте!

Ресторан “Синє Небо” – Ciel Bleu Restaurant

Існує список під назвою “Найкращі готелі світу”. Так от, цей ресторан розташований на двадцять третьому поверсі одного з готелю Okura. Заклад також вийшов дві Мішленівські зірки, і це заслуговує на гордість.

З вікон відвідувачі можуть спостерігати розкішну панораму та чудові краєвиди Амстердама.

А всередині обстановка досить романтична і спокійна.

Кухарі ресторану мають свої фірмові страви, такі як: камбала в суфле з сиру або яловича щока з цибульним конфітюром.

Цей ресторан вважається дійсно дорогим та розкішним, і в ньому ви також можете скуштувати страви з різних сортів риби. У “Ciel Bleu” також є солідний льох. Винна карта вражає кількістю сортів вишуканих вин, які подають із різними видами сирів.

Ресторан працює з понеділка до суботи, з 18:30 до 22:30. Він підходить для романтичного побачення або вечора з приємною компанією друзів та сім’ї. Середній чек на людину досягає близько ста євро, проте ціна залишається цілком виправданою геніальністю кухарів та чудовою атмосферою.

Ресторан Haesje Claes

Дуже зручне місце, продумане до найдрібніших деталей. Тут буде зручно і людям з обмеженими можливостями, і сім’ям із маленькими дітьми. Відповідну страву також зможе знайти кожен: і гурман, і вегетаріанець, і просто любитель європейської та голландської кухонь. У ресторані ви зможете повечеряти або пообідати: він працює щодня, з 12:00 до 00:00.

Історія цього місця дуже цікава: на початку XVI століття в Амстердамі жила відома леді Haesje Claes. Вона стала засновницею дитячого притулку, який на той час займав територію амстердамського музею.

Інтер’єр ресторану створений у середньовічній тематиці та надає місцю загадковості та вишукування.

Розмір страв тут значний, а у якості оплати ви можете надати практично будь-яку банківську картку – з цим проблем не буде.

Ресторан Mr Porter

Якщо ви любитель м’ясних страв, то ви потрапили до крапки! Ласкаво просимо до знаменитого м’ясного ресторану “Mr Porter”. Час роботи: з понеділка по четвер та в неділю – з 07:00 до 01:00, п’ятниця та субота – з 07:00 до 02:20.

Ресторан займає шостий поверх готелю “W” і має терасу з чудовим краєвидом на Амстердам. Якщо говорити про напої, то ресторан пропонує відвідувачам величезний перелік коктейлів, соків та карту вин із власного льоху.

Не дарма “Mr Porter” називають м’ясним рестораном: тут ви зможете скуштувати креветки, найніжнішу фуа-гру, карпачо та багато інших делікатесів.

Жива музика та чудовий інтер’єр подарують відмінні емоції, а гарний сервіс та поважний обслуговчий персонал зроблять ваш вечір ще яскравішим.

The Seafood Bar

Сучасний бар-ресторан ідеально підходить для любителів морепродуктів. Він розташований у самому центрі столиці, неподалік від знаменитого музею Ван Гога. Відвідувачі описують це місце як “комфортне та чудове”.

У ресторані вам обов’язково запропонують великий перелік страв із морських продуктів. Ви можете замовити креветки, лангусти, різні види риби, лобстерів та багато іншого. Також заклад пропонує екзотичний суп із морських черепах. Погодьтеся, звучить чудово!

На диво, ресторанна кухня дуже багатостороння, тому тут ви також можете поласувати приголомшливими десертами.

З плюсів цього місця можна позначити свіжість продуктів, зручність розташування та чудовий сервіс.

The Seafood Bar працює щодня, з 10.00 до 00.00. Приходьте та насолоджуйтесь!

Навіть під час нетривалого перебування в Амстердамі Ви можете познайомитися з цим прекрасним містом, отримати безліч нових емоцій та вражень.

Анна Джелалі