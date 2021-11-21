Амстердам лише за один день!

Приїхали до Амстердама вперше чи подорожуєте світом і наступною зупинкою є ця чудова столиця Нідерландів, проте у Вас лише один день? Ми підготували для Вас декілька ідей куди піти і що подивитися за це час, щоб Ви змогли скласти уявлення про найхаризматичніше місто Європи.

Круїз каналами

Якщо приїхали до Амстердама вперше, то саме з цього варто почати знайомство з містом. Здійснюючи водну прогулянку каналами, Ви зможете побачити багато визначних пам’яток столиці й назавжди запам’ятаєте відчуття, коли містом пересуваєтеся на човні.

Найбільшою популярністю користуються такі водні прогулянки:

Денний круїз центром Амстердама тривалістю 75 хвилин. Це чудовий варіант оглядової екскурсії містом. Вас буде супроводжувати аудіогід російською мовою.

Водний трамвайчик Hop-on Hop-off. Ціна цього варіанту туру вища, за попередній, проте Він поєднує водну прогулянку з пішохідною та Ви зможете сходити та заходити на борт необмежену кількість разів на день. Такий квиток продається на 24 або 48 годин. Трамвайчик курсує трьома маршрутами, які охоплюють більшість відомих місць Амстердама.

Тематичні екскурсії. На них продаються комбіновані квитки, які включають в собе вартість відвідування музеїв Ван Гога, Рейксмузеум, Хайнекен та Мадам Тюссо.

Також є нічна прогулянка Амстердамом. Місто добре підсвічене, що робить подорож казковим, сповненим яскравих вражень. Можна вибрати варіант на кілька годин, поєднаний з ресторанним обслуговуванням.

Прогуляйтесь кварталом червоних ліхтарів

Хто з нас не чув про квартал червоних ліхтарів? Він є найвідомішою пам’яткою Амстердама. Квартал освітлений яскраво-червоним світлом. Тут Ви зможете відвідати численні кофешопи, секс-шопи, еротичні шоу та музеї відповідної тематики.

До прикладу, Еротичний музей – вхід коштує 7 євро, Музей проституції Red Light Secrets – 10 євро, Секс-театр Casa Rosso – 43,50 євро, Музей марихуани – 9 євро.

Квартал розташований у центрі міста, буквально за п’ять хвилин ходьби від станції Amsterdam Centraal.

Оглядова екскурсія

Якщо Ви полюбляєте екскурсію з гідом, то радимо Вам сходити на російськомовну оглядову екскурсію Амстердамом. Так Ви точно зможете за 1 день побачити найвідоміші пам’ятки цього неймовірного міста та послухати його історію. Екскурсія стартує щодня в 15:15 з центрального вокзалу. Вартість – 20 євро з людини.

Загляньте у всесвітньо відомі музеї

Музеї Rijksmuseum та Ван Гога є найбільш відвідуваними в світі і надзвичайно популярними серед туристів.

Нідерландський національний музей Rijksmuseum розташований на Музейній площі. Тут Ви зможете ознайомитися з шедеврами золотої доби голландського живопису, графікою, скульптурами тощо.

В свою чергу музей Ван Гога присвячений творчості нідерландського художника Вінсента ван Гога. В ньому розміщена найбільша в світі колекція його робіт. Музей розташований за адресою Мюзеумплейн, 6. Вартість дорослого квитка – 19 євро.

Підніміться на оглядовий майданчик A’DAM Lookout

Дістатися до майданчика A’DAM Lookout з центру міста досить легко: сідаєте на безкоштовний паром біля вокзалу і через 3 хвилини Ви будете вже на іншому боці річки, де й розміщений майданчик.

Тут Ви зможете подивитися на Амстердам з висоти пташиного польоту, а також покататися на найвищій гойдалці в Європі та випити коктейлі, любуючись панорамним видом на столицю. Особливо гарно тут зустрічати захід сонця.

Квитки на A’DAM Lookout коштують 14, 50 євро.

Завітайте до кінотеатру Pathé Tuschinski

Кінотеатр Pathé Tuschinski зберіг старовинний інтер’єр. Зайти і розглянути хол можна безкоштовно. А якщо Ви бажаєте сходити на кіносеанс, то не хвилюйтеся про свій рівень знання голландської мови. Фільми тут показують мовою їх оригіналу.

Кінотеатр розташований поблизу площі Рембрандта.

Вартість квитка на кінопоказ залежить від обраного фільму.

Прогуляйтесь Квітковим ринком та блошиним ринком Waterlooplein

Квітковий ринок Амстердаму є єдиним у світі плавучим квітковим ринком.

Розташований він у самому центрі міста, на набережній каналу Singel між площами Muntplein та Koningsplein. Тут Ви можете придбати як живі квіти, так і насіння та цибулини різних сортів квітів.

Ринок Waterlooplein є найвідомішим блошиним ринком Амстердама. Він також знаходиться в центрі міста, а саме за адресою Waterlooplein, 53. Тут Ви обов’язково зможете знайти якусь цікавинку.

Навіть якщо у Вас лише 1 день в Амстердамі, за цей час можна познайомитися з містом, отримати безліч нових емоцій та вражень.

Автор: Юлія Філіпович