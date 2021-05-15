Амстердам: місто неймовірної свободи

Амстердам – шалено привабливе та красиве місто. Столиця Нідерландів славиться не лише своєю історією, каналами, будівлями з вузькими фасадами, тюльпанами, пивом, але і неймовірною свободою.

Де ви ще знайдете місце, де дозволені легкі наркотики, одностатеві шлюби й вільне кохання? Тут, крім огляду величезної кількості пам’яток, можна вирушити в так звані «авторські» екскурсії – «Альтернативний Амстердам» або «Божевільний Амстердам». Вони присвячені неформалам міста: хіпі, панкам, представникам сексуальних меншин та іншим. Під час екскурсії теорія підкріплюється практичними заняттями: відвідуванням «кофешопів». Вартість такого роду екскурсій – десь 200 євро з людини.

Клімат Амстердама

Амстердам – не тільки чергова європейська столиця, а й одне з найпривабливіших туристичних міст для тисячі людей. Так що не дивно, що поняття «низького сезону» тут просто не існує. Однак є дні, коли туристів на вулицях буває трохи менше, ніж зазвичай. Цей час настає взимку (не враховуючи Різдва!), коли дні стають коротшими (світловий день триває всього 8 годин) і погода буває занадто вогкою для довгих прогулянок уздовж каналів. Липень і серпень – найспекотніші місяці з середньою температурою +23°C.

Транспорт Амстердама

Історичний центр міста, тобто місце зосередження основних визначних пам’яток, займає не так багато місця, тому громадським транспортом тут можна взагалі не користуватися. Але якщо треба дістатися кудись швидше і зручніше – краще зробити це на трамваї (ходять за розкладом, який розташований поруч, на рожевому фоні розклад для вихідних днів, на блакитному – для буднів). Автобуси розкладу не дотримуються, але дуже комфортабельні, курсують в тому числі і вночі (з 1.00 до 5.30, треба підняти руку, щоб водій вас помітив, а проїзні на нічних маршрутах недійсні!)

Крім того, у місті є і метро – три лінії, що з’єднують Центральний вокзал з південними і східними районами міста. Однак туристу користуватися метро не дуже зручно – станції (за винятком Nieuwmarkt і Waterlooplein) розташовані не в найцікавіших місцях.

Квиток на всі види транспорту (трамвай, автобус і метро) єдиний. Місто поділено на зони; чим більше зон потрібно проїхати, тим квиток дорожчий (практично весь історичний центр – одна зона). Карта зон розташована на зупинках і всередині трамваїв та автобусів. Квиток можна придбати у водія, а також в автоматах на станціях метро. Вартість проїзду – 1,60 євро, діє на будь-яку кількість поїздок протягом години. Штраф за безквитковий проїзд в Амстердамі становить 35 євро.

У відділеннях голландської туристичної служби VVV можна купити комбінований квиток, який дає право проїзду на всіх видах громадського транспорту, відвідування найбільших музеїв і човнової прогулянки по каналах. Зветься це диво Amsterdam Pass. Вартість – 38 євро на 1 день, 48 євро на 2 дні і 58 євро на 3 дні.

Велосипед напрокат

Найприємніший спосіб подорожувати Амстердамом – на велосипеді. Велика частина міста має спеціальні смуги і світлофори, проте в старому центрі Амстердама велосипедистам часто доводиться їздити однією смугою з авто.

Вартість оренди велосипеда коливається від 9 до 20 євро за день. Як правило, в офісі видають картки та кодові замки для парковки. На жаль, крадіжки велосипедів в Амстердамі процвітають, тому серед місцевих є такий жарт: «Якщо у великому натовпі велосипедистів голосно крикнути “Гей, це мій велосипед!”, – Почнуть тікати як мінімум п’ятеро!».

Непогані офіси з прокату:

MacBike Bicycle Rental – їх червоні велосипеди з логотипами знає все місто.

Orangebike, Rentals & Tours – більш пошарпані й менш популярні велосипеди. Але тут пропонують екскурсійні велосипедні тури містом, вартість 19,5 євро.

Frederic Bike – за 10 євро в день тут пропонують страховку, сумку, замок і дитяче крісло в додаток до велосипеда.

Damstraat Offer – оренда на день і на тиждень. У деяких готелях можна знайти їхній купон на знижку. Вартість прокату 12,5 євро на 24 години, страховка включена.

Велосипеди – це відмінна можливість вибратися за місто. Півгодини їзди відокремлюють центр столиці від парку Amsterdamse Bos або місця, де працював Рембрандт на річці Амстел. Або можете проїхати далі до живописних млинів і середньовічних міст Weesp, Muiden і Naarden.

Велосипеди можна провозити в метро (при придбанні спеціального квитка).

Пляжі Амстердама

Усе західне узбережжя Нідерландів – це великий довгий пляж. Найближча ділянка до Амстердаму – в містечку Zandvoort. Туди можна доїхати за 27 хвилин потягом від центрального вокзалу (відправлення раз на півгодини, влітку пускають додаткові поїзди). Ще один непоганий пляж розташований у IJmuiden: потягом з головного вокзалу до Castricum, звідки автобусом № 267. Або по воді на Fast Flying Ferries від Central Station до IJmuiden, звідки до пляжу ходить автобус. Улітку також облаштовують штучний пляж Blijburg в околицях Ijburg – це кінцева трамваю № 26.

Кухня і ресторани

Що: голландський сир, який продається в супермаркетах, на ринках або в сирних лавках; та оселедець, найкращий час для поїдання якого – початок червня. Оселедець прийнято купувати на вулиці або на ринку з лотка з прапорами Hollandse Nieuwe.

Де: практично скрізь. Ресторани з традиційною кухнею в Амстердамі дуже рідкісні, зате практично усюди можна натрапити на кафе з французькими, індонезійськими, японськими і бельгійськими стравами.

Більшість ресторанів з азіатською кухнею розташовані на Zeedijk в районі площі Nieuwmarkt (за що це місце навіть прозвали «амстердамським Чайна-таун»). Варто заглянути в ресторан з національною кухнею Сурінаму (колишня голландська колонія в Південній Америці), який розташований у районі Albert Cuypstraat.

Отже, не гайте часу й поринайте у свободу Амстердаму! Це того варте.

Марія Вівдич