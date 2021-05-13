Шацькі озера – одне з найдивовижніших місць в усій Україні, що має побачити та відчути магію природного шедевра кожен українець.

Цей прозорий, посрiбнений Свiтязь, Диво озеро серед лісів, На сторожі стоїть наче витязь, Зберiгає красу для вiкiв (Юрій Грищенко).

Багато хто не розуміє, що в Україні існують достатньо великі проблеми зі смислами внутрішнього туризму. Більшість турів та туристичних поїздок націлені на відвідування архітектурних пам’яток. Проте зовсім небагато подорожуючих розуміють, що наша країна вражає не тільки своїми архітектурними шедеврами, а й природними багатствами. Острів Хортиця в Запоріжжі, Урицькі скелі, водоспад Шепіт та інші. Усі ці пам’ятки безумовно заслуговують на увагу туристів.

А сьогодні ми покладемо свій погляд на один із українських природних шедеврів – Шацькі озера. Група з понад 30 озер у північно-західній частині Шацького району Волинської області, у межиріччі Прип’яті й Західного Бугу, поблизу селища Шацьк. Природні шедеври, що простягнулися на 32 тисячі гектарів вражають людське око. Могутність та велич природи тут відчувається у кожному квадратному метрі простору.

Шацькі озера є величезною курортною зоною. Сюди з’їжджаються туристи з України та Білорусі, кордон між якими майже проходить через Шацькі озера.

Природне чудо України

Особливе враження на відвідувачів справляє озеро Світязь – найглибше озеро України. Окрім величі та просторової могутності Світязь вражає чистотою води. Ви… Ви просто будете ошелешені.

Вода у буквальному сенсі тут блакитна, хоч і прісна. Купаючись там ви виходите з води абсолютно чистими. Виникає якесь відчуття повної гармонії, це місце, де природи не торкнулась рука людини, вона тут якась абсолютно свіжа, спокійна та навіть цнотлива. У води зовсім немає зеленого та коричневого відтінків. Цікавим фактом є те, що Світязь є одним із Семи природних чудес України – акції з виборів найвизначніших природних пам’яток України.

Крім Світязю до групи Шацьких озер входить Пулемецьке озеро, озеро Луки, Люцимир, Остров’янське озеро, озеро Кримне та Пісочне озеро.

Шацькі озера славляться не тільки своїми естетичними багатствами, а й гастрономічними ресурсами. Тут водяться окунь, плітка, щука, лин, лящ, карась, короп, сом, в’юн та інші неймовірно смачні види риби. Проте візитною карткою цих місць, що вразить багатьох гурманів є Шацький вугор. Пишу аж слина тече! Усім, хто не куштував обов’язково треба спробувати.

Шацькі озера є одним із найбільш вражаючих місць у нашій країні, який є обов’язковим для відвідування як зарубіжними туристами так і корінними українцями.

Бутаков Ілля