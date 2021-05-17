Місто-фортеця одне з найбільш дивовижних міст України та світу, історична перлина нашої країни – Кам’янець-Подільський.

Першим цікавим фактом є те, що місто знаходиться в каньйоні. У внутрішній частині річка Смотрич чітко відділяє Старе місто. У ХІV столітті місцезнаходження міста було обране дуже вдало. Каньйон разом із річкою Смотрич утворили природну стіну, за якою сформувався стрімкий схил, що захищав місто від загарбників. З роками річка Смотрич сформувала природню петлю, навколо якої утворилося Старе місто. Екскурсія історичним Старим Містом дає змогу туристам ознайомитися з архітектурними пам’ятками різних епох та культур. Архітектурною перлиною Кам’янця-Подільського по праву вважаються фортифікаційні споруди та фортецю.

Дух епохи

Тут фортеця зі звичайної історичної споруди перетворилась на живий дух епохи. Реконструкція допомогла перетворити звичайну фортецю на оживлений історичний пласт українського життя. Крім можливості прогулюватись та насолоджуватися краєвидами, містяни організували справжню «машину часу». Лучники, гончарі, різьбярі тут дають можливість туристам зануритись в епоху та відчути її на запах, смак та дотик. Відвідувачі музею мають змогу також покататися на конях, постріляти з арбалетів та луків, власноруч викарбувати пам’ятну монету. За погодженням з адміністрацію на території можливе проведення корпоративних заходів: концертів, весіль, ювілеїв, офіційних вечерь, прийомів, конференцій, рекламних та доброчинних акцій тощо.

Кам’янець-Подільський входить до списку «7 чудес України». Місто займає 3-те місце після Києва і Львова за кількістю історичних пам’яток серед міст України.

Домініканський Монастир святого Миколая

Однією із найбільш захоплюючих пам’яток міста є Домініканський Монастир святого Миколая. Монастир домініканців в Кам’янці-Подільському – пам’ятник архітектури XVI-XVIII століть, сучасний образ якого складався протягом декількох століть під впливом різних архітектурних традицій. Кам’яний католицький храм був споруджений замість згорілого в 1420 році дерев’яного костелу. У XVI столітті до середнього нефу головного храму монастиря були добудовані три каплиці, замість дерев’яної келії звели кам’яну. За часів турецького панування у 1672-1699 роках костел перебудували під мечеть, всередині встановили білокам’яний мусульманський амвон, що зберігся до наших днів, у дворі влаштували фонтан і кафедру для п’ятничних молитов.

Щоб усунути сліди мусульманського перебування в стінах християнської святині, під керівництвом коменданта фортеці Яна де Вітте і при фінансовій підтримці Миколи Потоцького почалися масштабні будівельні роботи, що завершилися в 1754 році. Був надбудований другий ярус келій, будівлі з’єднані в єдиний комплекс, до костелу прибудований двоповерховий будинок, в якому жив Потоцький, дзвіницю перебудували в стилі бароко. За радянських часів монастир був закритий і почав руйнуватися, а також пережив пожежу. У 1994 році монастирський комплекс був переданий ордену Паулінів римсько-католицької церкви, який почав його реставрацію.

Кам’янець-Подільський завжди справляє на туристів сильне враження і у більшості своїй його характеризують як красиве, захоплююче місто.

Бутаков Ілля