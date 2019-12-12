Що привезти з Кам’янця?

З давніх-давен Україна славилася своїми ремеслами, давніми звичаям і традиціями. І донині в величному місті Кам’янці-Подільському збереглися надбання наших предків: вишивання, писанкарство, ткацтво, гончарство, різьбярство, ковальство. Історія сувенірів, створених тут, – це цілий світ, який може розповісти про творчість і матеріальну культуру нації впродовж століть.

Сьогодні активно розвивається напрям Hand Made, який кожному припаде до душі. Майстри радо зустрічають гостей та діляться своїми вміннями на майстер-класах.

Придбавши сувенір на згадку від тутешніх майстрів, ви отримаєте миле предметне нагадування про надзвичайні емоції, які відчули, подорожуючи нашим містом. Унікальний сувенір Кам’янця – це історія традицій, обрамлена сучасністю.

До речі, 27 вересня цього року відбувся конкурс «Найкращий сувенір Кам’янця-Подільського».

Отож, куди саме піти та де придбати неймовірний сувенір із цього прекрасного міста?

Студія авторських прикрас «Corali Vali». Тут створюють ексклюзивні жіночі прикраси різного стилю: етнічні та сучасні, вечірні та весільні. Майстри працюють з різними матеріалами: бісер, скло, кришталь, напівдорогоцінне каміння, метал, глина.

Дуже популярні сувеніри з гіпсу. Вони також зліплені та розписані вручну. Майстри зазвичай виготовляють сувенірні тарілки та магнітів із символікою міста. Або будь-що інше – на замовлення.

Прикраси зі справжніх квітів. Рослинки збираються на Кам’янеччині і сушаться власноруч. Довга і кропітка робота, але зроблена з душею.

Творча майстерня «Woodcraftgift» виготовляє декор для поціновувачів ексклюзиву: кожен виріб – у єдиному екземплярі. Майстри пропонують скриньки та підсвічники з дерева, неповторної форми яким надала сама природа. Унікальності кожному виробу надають вигини, тріщини, візерунки, зроблені короїдом.

Студія хендмейду «kVitka Floral Design» виготовляє квітковий декор для оформлення інтер’єру, святкових фотозон та вітрин. Квіти виготовляють вручну з різних матеріалів: ростові квіти, квіти-світильники.

«Казкове місто» – це майстерня із виготовлення прикрас із різних матеріалів: бісер, шкіра, метали, смола. На вибір пропонують текстильні іграшки, мотанки, вишиванки, іграшки з вовни та багато іншого.

Творча майстерня «Божена» – місце, де народжується справжня ручна вишивка! Проводяться майстер-класи з вишивки, писанкарства, створення ляльки-мотанки. Також проводять екскурсію майстернею.

Тепер, відвідавши місто Кам’янець-Подільський, ви точно не повернетеся з порожніми руками чи банальними магнітами.

Олександра Колесникова