По тату – до Таїланду!

Кожна людина в нашому світі особлива по-своєму. Кожен із нас має неповторні усмішку та погляд. По-різному виглядають не лише окремі люди, а й окремі нації. Що вирізняє з-поміж решти світу зовнішність таїландців – це татуювання Сак Янт.

Це незвична тема, досить глибока, яка спонукає поринути у світ традицій цієї крани та його історію з головою. Справа в тому, що тайські татуювання мають дещо інше значення і характер, ніж сучасні, знайомі всім нам стильні малюнки на тілі. Їх вважають магічними. Сак Янт – це не лише прикраса для тіла, а насамперед – оберіг чи амулет.

Витоки цієї традиції слід шукати в буддизмі. Можна сказати, що це не просто сеанс у тату-салоні, а цілий ритуал. Майстер не переносить на шкіру ескіз – лише помітки країв зображення. А коли татуювання готове, майстер розпочинає найважливіше – читання заклинання. Без цієї церемонії тату не матиме сили оберегу. До речі, майстром може бути лише монах.

Зазвичай Сак Янт – це композиція з малюнка та слова. За змістом татуювання можуть бути «на захист» і «на успіх». Часто в основі композиції постає зображення тварини чи міфічної істоти. До речі, місцеві вважають, що людина набуває сили та могутності звіра, зображеного на тату.

Однак, як не дивно, не вийде просто зробити тату-оберіг і ходити все життя щасливим. Після ритуалу кожен власник такого малюнка має дотримуватися правил та обмежень, про які розповість майстер. Багато їх чи мало – залежить від випадку, характеру людини, сили заклинання. Тайці вірять: якщо їх не виконувати – сила оберегу просто зникне, і тату перетвориться на звичайний малюнок. Найпоширеніші правила – не вживати алкоголю, не вбивати (і мова йде не лише про собі подібних, а і про риболовлю, полювання тощо), не брехати, не красти, не зраджувати своїм коханим.

Тому таке тату – це ще й велика відповідальність і клопітка праця над собою. І хоч Сак Янт передбачають доволі серйозні обмеження, за ними люди їдуть з усього світу.

Олександра Колесникова