Там, де жив і творив Максим Рильський

Цвітуть бузки, садок біліє

І тихо ронить пелюстки,

Напівзабуте знову мріє,

Як помах милої руки.

Садиба сім’ї відомого поета Максима Рильського була побудована на початку ХХ ст. Це будинок, у чотирьох кімнатах якого сьогодні розгорнута експозиція з родинних реліквій Рильських. Розташований він у мальовничому селі Романівка в Попільнянському районі, що на Житомирщині.

Музей-садибу відкрили для відвідувачів 1988 року. В експозиції подано матеріали про батька поета, видатного громадського діяча Тадея Рильського; матеріали, пов’язані з життям поета у Романівці; численні документи, книги, фотографії, особисті речі, які розповідають про захоплення, творчий шлях та громадську діяльність Рильського. В одній із кімнат стоїть його письмовий стіл, за яким поет провів не одну ніч, фантазуючи над новим віршем.

Саме село Романівка, друга Батьківщина Максима Тадейовича, є для мене теж близьким місцем. Адже саме тут я провела усі свої шкільні канікули і ще змалечку поринала у дідусеві та бабусині розповіді про Максима. Подейкували навіть, що перший свій вірш про кохання Максим Рильський присвятив моїй далекій бабусі. Але ж зворушує.

Окрім поезії, Максим багато перекладав. Один із найвідоміших перекладів народився під липою на березі річки Унави – це був «Пан Тадеуш» Адама Міцкевича. І лише 2018 року, на свято Романівської весни, місцеві за підтримкою районної влади відкрили поруч із липою меморіальні камені.

Романівська весна – всеукраїнське літературно-мистецьке свято, на якому вшановують пам’ять поета і його батьків. Віддати шану пам’яті талановитій родині Рильських щороку прибуває чимало гостей з різних куточків України. Традиційно розпочинають урочистості з покладання квітів до могил батьків поета Тадея Розеславовича, Меланії Федорівни та брата Богдана. На території літературно-меморіального музею родини Рильських гості свята кладуть квіти до пам’ятника поетові, відвідують Романівську загальноосвітню школу ім. М.Т.Рильського та яблуневий сад на її території. Постійними шановними гостями свята щороку є внук поета Максим Георгійович та правнук Назар.

Олександра Колесникова