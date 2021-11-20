Поїздка в Дубровник: слідами серіалу «Гра престолів»

Дубровник недаремно називають «Перлиною Адріатики». Півострів може похизуватися своїми архітектурними надбаннями, середньовічною красою Старого міста та зручністю курортних пляжів. Тут знайде собі заняття як справжній поціновувач кіно та історії, так і любитель активного морського відпочинку.

Знаєте, де в одному місті можна побачити море Одеси, архітектуру Львова та фортеці Кам’янець-Подільського? Все це, та навіть більше — у хорватському курорті Дубровник, що розкинувся на півдні країни, й омивається водами Адріатичного моря. Туристи зі всього світу не втомлюються гуляти вузькими вуличками, вимощеними стародавньою бруківкою, милуватися блакитною водою місцевих пляжів та відвідувати знамениті локації зйомок одного з найпопулярніших серіалів сьогодення — «Гри престолів».

Історія міста

Дубровник заснований у VII столітті. Населення було змішаного, романо-слов’янського походження і спілкувалося далматинською мовою, яка зникла з ужитку до XVI століття. У період Середньовіччя Дубровник активно розвивався завдяки морській торгівлі й був єдиним містом східної Адріатики на той час, що здатне було змагатися з Венецією. Завдяки успішній дипломатії та багатству, у місті процвітало мистецтво та наука. Дубровник вважався одним із центрів розвитку хорватської мови.

У 1667 році стався страшний землетрус, в результаті якого загинуло понад 5 тисяч жителів, а половина міста була зруйнована. Поступово Дубровник почали відновлювати, деякі будівлі відбудовували за старим зразком, а інші почали вибудовувати в новому на той час стилі — бароко. Завдяки цьому сучасний вигляд міста заворожує своєю приголомшливою архітектурою.

Хорватія здобула незалежність у 1991 році, це пішло на користь приморському курорту: кількість туристів значно зросла, з’явились нові готелі, відбулась реконструкція старих споруд, містом зацікавилися кіномитці. Сьогодні це один з найбагатших курортів Хорватії.

Маршрут: до міста та всередині нього

Дістатися до Хорватії можна кількома способами.

Перший: літаком. Є чимало авіарейсів з прямим сполученням «Київ-Дубровник». Навіть у зимову пору рейси курсують з проміжком у 4 дні. До речі, квиток у грудні має найвигіднішу ціну — близько € 70.

Другий: автобусом. Це один з найпопулярніших видів транспорту. Автобус може вирушати з Києва чи іншого великого міста України. Єдиним мінусом цього транспорту буде час перевезення: близько 30 годин. Також можливі кілька пересадок. До остаточного місця призначення, можливо, потрібно буде діставатися поромом.

Третій: власним авто. Час подорожі також приблизно становить 30 годин. Туристичні агенції відзначають як перевагу те, що ви зможете самотужки оцінити якість європейських доріг та помилуватися красотами Балкан.

На щастя, сьогодні багато туристичних компаній надають готові тури до Дубровника, у яких відразу розраховані переліт, поїздка автобусом, тиждень проживання в готелі та харчування й, навіть, медична страховка, враховані у вартість. Ціна за тижневий відпочинок 2 дорослих починається від 30 тисяч гривень.

Варто пам’ятати! Через пандемію Covid-19 після приїзду до Хорватії та повернення до України потрібно буде показати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест.

Щодо поїздок містом, то зручно користуватися автобусами. Вони тут курсують з інтервалом у 10-15 хвилин. Основні маршрути з’єднують Старе місто з районом Лапад та Бабин Кук. Квиток коштує 12 HRK (~ 48 гривень). Задля економії можна придбати одноденний проїзний за 30 HRK (~ 120 гривень).

Чи варто у Дубровнику брати в оренду авто? Всі визначні пам’ятки розташовані близько до центру міста. Тому брати авто варто лише тоді, коли ви збираєтеся вирушити на огляд мальовничих околиць. Ціна за невеликий автомобіль починається від 120 HRK (~ 480 гривень). Бензин коштує 8,99-9,30 HRK (~ до 37 гривень) за 1 л.

Готелі Дубровника

У місті затишне тимчасове житло зможе знайти собі кожен. Тут вистачає як економних готелів «трійок», так і розкішних «п’ятірок». Чим ближче до Старого міста, тим дорожче. Не дивно, адже саме у центрі розміщено найбільше пам’яток.

Найпрестижніші готелі в районах Піли та Плоче. Ціна за ніч тут може сягати до 3 тисяч гривень.

Трохи далі райони Бабин Кук та Лапад, від них до центру можна дістатися пішки. Тут ціна за ніч становить до 2 тисяч гривень.

Найдешевший район — портовий Груж. Ціна за ніч близько 1 тисячі гривень.

Варіант для бюджетних туристів — хостели. Їх велика кількість по всьому місту. Ціна за ліжко-місце у спільній кімнаті починається з 700 гривень.

«Гра престолів»

Велику популярність у туристів зі всього світу місто здобуло після виходу 2 сезону американського телесеріалу в жанрі фентезі «Гра Престолів», адже майже всі сцени зняті на вулицях Дубровника. Головним «знімальним майданчиком» стало Старе місто, яке ідеально вписалося в історію про рицарів. Щоправда, творці серіалу використали чимало комп’ютерної графіки, тому впізнати справжній Дубровник дещо важко.

Місця, які варто відвідати фанатам серіалу:

Вхід у Старе місто. Локацію не змінювали за допомогою комп’ютерної графіки, тому на цих східцях можна відчути справжній дух серіалу. Головним входом у реальному Дубровнику вважаються Ворота Піле .

. Сходи єзуїтів. Одна з найяскравіших сцен серіалу. Позаду творці домалювали храм. Місце вражає своєю автентичністю. Знаходиться поблизу музею природознавства Дубровника та церкви святого Ігнатія.

поблизу музею природознавства Дубровника та церкви святого Ігнатія. Вулиця біля Собору Вознесіння Діви Марії. Це одна з найскандальніших сцен «Гри престолів», про яку чули не тільки фанати. За сюжетом королеві-матері, Серсеї, потрібно було пройти голою через все місто крізь натовп бідняків. Цікаво те, що католицька церква, біля якої відбулися зйомки, була категорично проти зйомок. Проте, режисерам все-таки вдалося відзняти матеріал. Тепер це одне з найпопулярніших місць Дубровника, за яким постійно наглядає поліція. Причина в тому, що багато палких шанувальниць серіалу хочуть повторити сцену своєї улюбленої героїні в реальності й також пробігтися голяка вулицями міста. Розташування – поблизу вищезгаданого собору .

. Фортеця Бокар (Св. Лоуренса). У цій величній будівлі знімали одну з найважливіших сцен другого сезону — Битву на Чорноводній. Вона знаходиться на скелі поблизу Старого міста. Творці серіалу додали фортеці потужних мурів та веж, які в реальності зруйнував час.

на скелі поблизу Старого міста. Творці серіалу додали фортеці потужних мурів та веж, які в реальності зруйнував час. Дендрарій Трстено. Мальовничий ботанічний сад, що вважається найстарішим у Хорватії та всьому світі. На його території розкинулось близько 400 видів екзотичних рослин, які полюбляють середземноморський клімат. Також тут розміщені античні скульптури, резиденція, каплиця та фонтан. Не дивно, що у такому красивому місці любила прогулюватись героїня серіалу — леді Оленна Тирел. Знаходиться далеко за межами міста, тому для його відвідування можна скористатися орендою авто.

Визначні історичні місця

Півострів рясніє архітектурними пам’ятками. Старе місто можна вважати епіцентром всього найцікавішого. Обов’язково відвідайте фортеці Дубровника. Туристи стверджують, що там себе можна відчути середньовічним лицарем чи графинею часів бароко.

Фортеця Ревелін наразі слугує місцем для проведення багатьох заходів. Стародавні мури гармонійно поєднуються з коричневою черепицею, якою устелені всі дахи міста. Знаходиться будівля на одному з чотирьох «кутів» Старого міста.

будівля на одному з чотирьох «кутів» Старого міста. Вежа Мінчета. Стоїть на найвищій точці Дубровника. Завдяки цьому з цієї споруди відкривається прекрасна панорама на місто та блакитне море. Знаходиться на другому «куті» Старого міста, між фортецями Бокар та Ревелін.

на другому «куті» Старого міста, між фортецями Бокар та Ревелін. Бастіон Св. Іоанна. Стоїть над самим морем. Поруч з ним розмістилися морський музей, заснований ще у XVI столітті, та Порпорела — хвилеріз із маяком XIX століття. Поблизу виросло чимало сувенірних магазинчиків та простяглася затишна набережна. Бастіон закриває квадрат чотирьох «кутів» Старого міста. У часи Середньовіччя ці чотири фортеці (разом з Бокаром) захищали Дубровник від ворогів.

квадрат чотирьох «кутів» Старого міста. У часи Середньовіччя ці чотири фортеці (разом з Бокаром) захищали Дубровник від ворогів. Окремо стоїть ще одна визначна споруда — фортеця Ловрієнець. Завдяки розміщенню на одній зі скель півострова, тут утворилось зручне панорамне місце. Все місто наче лежить на долоні у глядача.

Гастрономічна частина туризму

Якщо ви шанувальник смачної але недешевої їжі — варто відвідати кафе Старого міста. Тут найдорожчі ціни у Дубровнику. Деякі заклади працюють лише в період курортного сезону: з квітня до жовтня. Найкращі ж бари та ресторани розкидані на узбережжі, де всі морепродукти потрапляють до закладів прямо з Адріатичного моря. Обід в бюджетному кафе може обійтися близько 80-120 HRK (~ 300-500 гривень), а замовлення у дорогому ресторані від 150 HRK (~ 600 гривень) за одного.

Курортні пляжі

Береги півострова омиваються ідеально-блакитними водами Адріатичного моря. Туристи відзначають особливу чистоту як на суші, так і у воді. Вагомим мінусом може стати галькове дно, яким починаються усі пляжі. Також є невелика ймовірність наступити на морського їжака, тому на пляжах рекомендують заходити у воду в гумових шльопанцях. У воді тут велика кількість морської солі. Туристи зізнавались, що відразу після того, як вилізли з води, «покрилися шаром солі». Тому після походу на пляж варто відразу скористатися душем задля запобігання дискомфорту.

Найпопулярніші пляжі Дубровника поблизу бухти Лапад. Зручний гальковий спуск, безкоштовний вхід; зручності у вигляді туалетів, душових, кабінок для перевдягання.

Якщо ви подорожуєте сім’єю, гарним варіантом стане пляж Копакабана в районі Бабин Кук. Тут існує багато розваг для туристів, окрім моря. Бари з коктейлями, стрибки з парашутом, водні гірки тощо. Море неглибоке, тому підходить для відпочинку з дітьми.

Серед дорожчих варіантів є пляж Баньє. Він містить в собі дві зони: перша — безкоштовна, друга — платна. У другій зоні доведеться заплатити за кожну зручність, необхідну для відпочинку, проте сервіс того вартий.

Тож бажаємо Вам сповна насолодитися вишуканою красою Дубровника, поплавати в Адріатичному морі та поласувати морепродуктами серед стародавніх будівель Старого міста.

Олена Коваль