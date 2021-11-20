Афьон-Карахісар – термальна столиця Туреччини

Незважаючи на те, що пляжний сезон у Туречччині триває з травня до середини жовтня багато готелів продовжують працювати і взимку, адже більшість курортів оснащені басейнами з підігрівом. Проте, крім улюбленого all inclusive відпочинку, Туреччина пропонує відвідати інші, не менш цікаві курорти.

Зупинка «Афьон-Карахісар»

Афьон-Карахісар – тихе та затишне місце у Егейському регіоні країни. Туристи називають це місто термальною столицею Туреччини, адже саме тут розташовані бальнеологічні курорти, спа-центри та готелі з різного роду медичними послугами, а грязьові ванни тут почали споруджувати ще в часи Римської імперії. Місто Афьон, що розкинулося біля підніжжя великої скелі в центрі Західної Анатолії, було засноване ще в середині 2 тисячоліття до нашої ери.

Дістатися Афьон-Карахісару можна з аеропорту в Ізмірі, але будьте готовими, що дорога займе не менше 5 годин. Залізничний вокзал Афьон-Карахісара розташований на північному кінці бульвару Орду (Ordu), за 500 метрів від центру, а автовокзал (отогар) – на сході, кільцевій дорозі «черви ялу», приблизно на такій самій відстані. Обидва маршрути пов’язані з центром міста регулярними рейсами долмушів (маршрутні автобуси) із написом «Sanayi/РТТ». Якщо ви захочете приїхати сюди автобусом, то від отогару до центру міста вас безкоштовно відвезуть на спеціальному експресі. На Урядовій площі (Hukumet Meydani) є довідкова для туристів, в якій є карти міста та брошури англійською мовою «Туристичні маршрути Афьон-Карахісара».

Житло та смаколики

Середня ціна на кімнату у тризірковому готелі сягає 750 грн. за ніч, а сервіс у п’ятизірковому обійдеться у 2 650 грн. Якщо ваш бюджет обмежений, то рекомендуємо поселитися у Hotel Lake, він розташований у центрі, а кімнати з ванними, хоча і прості, проте затишні. Крім того, для комфорту ви маєте можливість винайняти квартиру чи віллу у зручному для вас районі.

Афьонкарахісар відоме своїми ковбасами під загальною назвою «суджук» – попередньо посолені філейні шматки м’яса та жиру вкладають у кишки, які підсушують, в’ялять та коптять; копченою яловичиною «пастрами» – м’ясо маринується, коптиться і приправляється спеціями, в основному перцем; кислими вершками «каймак» – виготовленими з молока буйволів, корів, овець або кіз.

Щодо ресторанів, то відкритий ще в 1922 році Ikbal Lokantasi вирізняється рідкісним для Туреччини шармом і вважається найзнаменитішим рестораном міста. Гвинтові сходи в стилі арт-деко ведуть нагору, монументальне дзеркало в позолоченій рамі та білі серветки доповнюють враження. У «Ikbal Lokantasi» подають чудово приготовлені на грилі страви, «окра тендер», знамениті пудинги та величезні шматки делікатесу з жирних афьонкарахісарських вершків.

Яку екскурсію обрати

Почати свою подорож варто з найвищої точки міста – фортеці, побудованої в середині 2 тисячоліття до нашої ери. Вона розташована на висоті 226 метрів, на вершині скелі, щоб туди дістатися потрібно подолати 700 сходинок, тому у літні спекотні дні краще туди не пориватися.

Скелю з фортецею оточує старе місто, що є лабіринтом вузьких вулиць, а неподалік стоять добре збережені мечеті, менш цікаві розташовані в місті. Одна з них є просто навпроти східців, що ведуть вгору на скелю, найстаріша місцева мечеть – Улу Джамії. Це типова квадратна мечеть сельджука, побудована між 1272 і 1277 роками. Нещодавно вона була відреставрована, тепер плоский дах заасфальтований, але всередині в ньому збереглися оригінальні елементи, що підтримують стелю із чудовим геометричним малюнком та сорок різьблених дерев’яних колон зі сталактитовими капітелями.

Окремою окрасою Афьон-Карахісар вважається Османська архітектура – фахверкові будинки, верхні поверхи яких займають кафе, що нависають над вулицею, з різьбленими дерев’яними віконницями, оберігаючи скромність мешканок.

Фригійські руїни

Найцікавішою з Афьон-Карахісара є екскурсія до знаменитих своїми рельєфами фригійських руїн VI століття, які знаходяться неподалік Іхсанія. Тут також є скельні форми, що нагадують Каппадокію. Цей район також відомий гарячими джерелами, температура води в яких 50-80 градусів, вода славиться великим вмістом фторидів, бромідів та солей кальцію. Місцеві мінеральні води розливаються по пляшках і продаються в Туреччині.

До фригійських руїн найкраще діставатися на власному транспорті, проте між Афьон-Карахісаром та Іхсанієм організовані зручні денні поїзди. Кращі фригійські руїни можна побачити біля сучасного села Аязіні, від дороги, що веде в село, за маковим полем добре видно будинки-печери і візантійську церкву IX століття, що добре збереглася. Якщо підійти ближче, то на скелях можна розглянути рельєфи із зображенням левів, а також подряпини, які залишилися після розкопок, проведених місцевими археологами, під час яких були знайдені монети та інші стародавні артефакти.

Тому якщо ви ще роздумуєте, чи варто відвідувати Туреччину у прохолодні пори року, наша відповідь – абсолютно Так! Адже ця країна дійсно вміє вражати.

Аліна Думанецька