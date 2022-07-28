Румунія. Подорож містичною Трансильванією

Румунія – це одна із наймальовничіших країн Європи з приголомшливою та різноманітною природою, величними старовинними містами та чарівними провінційними куточками. Вона унікально поєднує колорит та контраст Балкан і Західної Європи. Румунія межує з Україною, Угорщиною, Сербією, Болгарією та Молдовою. Вздовж усієї країни, від українського кордону до Сербії, підковою простягаються Карпатські гори. Ліси ховають велику кількість диких тварин: ведмедів, вовків, диких кабанів, оленів та лисиць. У бурхливих водах Дунаю водиться чимало риби.

Дивовижна природа

Природа Румунії зачаровує. Водоспад Бігар, ущелина Біказ, заповідники та парки вражають своєю величчю. Музей-заповідник Тровантов не має аналогів у світі. У ньому живуть єдині на планеті камені, які вважаються живими організмами. У сезон дощів кам’яні брили починають збільшуватися в розмірі та рухатись.

Заповідник Залізні ворота – неймовірно красиве місце, в якому гори Стара-Планина та Карпати настільки близько підбираються одні до одних, що місцевість нагадує норвезький фіорд.

Заповідник Червоний яр у Трансильванії – унікальна геологічна пам’ятка Румунії. Він складається з пірамід жовтувато-коричневого кольору, розділених між собою глибокими ярами та утворює чудовий природний амфітеатр.

Містична країна

Ця загадкова країна оповита містикою та легендами. Адже саме тут жив найвідоміший у світі вампір – граф Дракула. Проте він не єдина родзинка цієї дивної країни.

Старовинні фортеці, корисні курорти, відпочинок на пляжах Чорноморського узбережжя та відносно невисокі ціни приваблюють туристів з усього світу.

Найпопулярнішим туристичним регіоном є таємнича Трансильванія, яка асоціюється з легендами про Дракулу, має безліч старовинних саксонських сіл та чудових замків.

Одне з найбільш відвідуваних країн світу

Маленьке середньовічне містечко Сигишоара, що в Трансильванії, вважається одним із найбільш відвідуваних міст світу. Адже саме тут народився Влад Цепеш, він же Дракула. Відомий ірландський письменник Брем Стокер, натхненний легендою про цю історичну особу, створив пригодницький роман «Дракула», зробивши жорстокого правителя всесвітньо відомим князем темряви. Історичний центр міста Сигишоара, вузенькі вулички якого забудовані маленькими різнокольоровими будиночками, знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

Відомі монастирі Румунії

У Румунії чимало монастирів. Монастир Мраконія Дубова, що розташований у мальовничому місці перед давньою Траянською дорогою. Монастир Хорезу – перлина середньовічної Валахії. Православний монастир Сучевиця – фортеця з високими мурами та вежами, що нагадує лицарський замок.

Мальовничі замки

Румунія славиться своїми замками. Замок Бран, що у Трансильванії, мабуть, найтуристичніше місце цієї країни. Його наприкінці ХІV століття збудували місцеві жителі. За легендою, тут колись жив Дракула.

Пелеш — один із найкрасивіших замків Румунії. Архітектура будівлі поєднує декілька стилів: рококо, бароко, ренесанс. На терасах знаходяться колони та фонтани, на даху – кілька веж. Візитівкою румунської столиці є палац Парламенту – головне надбання та гордість Бухаресту, найбільша і найважча у світі цивільна споруда, а також суперечливий символ диктатури та пригнічення, знаменитий пам’ятник архітектури Румунії.

У південно-західній частині Бухареста на вершині пагорба Котрочень розташовано заміський палац Котрочень — яскравий зразок архітектури ХІХ століття. Тисячі туристів щороку приїжджають сюди, щоб побачити розкішну резиденцію принца Фердинанда та принцеси Марії, які згодом стали королем та королевою Румунії.

Веселе кладовище?

У містечку Сепинца, на півночі Румунії, є дуже незвичайне місце. Це “Веселе кладовище”, що було засноване сільським теслею у далекому 1935 році. Саме тоді майстер встановив перший дерев’яний надгробок у вигляді хреста та кольорової таблички, на якій яскравими фарбами був намальований покійник, що попивав горілку у місцевій корчмі. Лаконічний та добродушний, але й іронічний напис характеризував небіжчика.

Місцевим жителям така ідея прийшлась до смаку. Кладовище розрослося і зараз налічує понад тисячу барвистих і незвичайних надгробків. Химерний гумор – гарна нагода замислитися про власне життя та його швидкоплинність.

Румунія незвичайна і яскрава. Якщо Ви досі не відкрили для себе цю дивовижну країну, не вагайтеся, вона заслуговує на увагу та зацікавленість.

Влада Юрченко