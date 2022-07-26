Романтична Європа. Де варто побувати туристам.

Хоча день святого Валентина давно минув, але ми хочемо поділитися з Вами найкращими місцями, які можна відвідати з коханням усього Вашого життя … або ж зустріти його!

Шукаєте місце, де відсвяткувати свою річницю стосунків? Або плануєте свою першу спільну поїздку? А можливо, Ви ще не зустріли близьку Вам людину і сподіваєтеся знайти її на вулицях невідомого міста? Незалежно від ваших мотивів, Європа може запропонувати безліч романтичних місць. Пропонуємо Вам перелік місць, де любов завжди витає в повітрі.

Венеція, Італія

Як би очевидно не здавалося, Венеція — ідеальне місце для пар і тих, хто шукає кохання, особливо якщо Ви відвідуєте її в лютому, під час відомого карнавалу, або восени, без маси туристів. Найкращий спосіб відчути її дух – це гуляти по місту і в якийсь момент заблукати на його вузьких вуличках, пройтись вздовж крихітних каналів. Коли Ви приїдете у Венецію зі своїм партнером, скористайтеся однією з романтичних легенд міста: покатайтеся на гондолі та поцілуйте один одного під мостом зітхань на заході сонця, щоб гарантувати вічне кохання.

Мон-Сен-Мішель, Франція

Мон-Сен-Мішель — острівна комуна в Нормандії, розташована всього за 600 метрів від материка. Протягом століть вона давала притулок паломникам, які використовували шлях, відкритий лише під час відпливу, щоб дістатися до абатства Мон-Сен-Мішель. Відвідайте її ввечері та пройдіться безлюдними вулицями острова, слухаючи крики чайок і шум моря, що плескає об скелі. Це подарує Вам неповторне відчуття усамітнення та гармонії, яке залишиться з Вами на довгий час після того, як Ви покинете острів.

Санторіні, Греція

Кожен куточок цього грецького острова наповнений ніжністю та романтикою, тому не дивно, що він став одним із найпопулярніших місць для весілля та медового місяця. Кришталево-блакитне море та скелі з білими кубуватими будинками описують ландшафти двох головних міст Санторіні – Фіри та Ії. Сувора берегова лінія є результатом виверження мінойського вулкана 3600 років тому. До речі, ходять чутки, що міфічне місто Атлантида все ще може ховатися глибоко в довколишніх водах. Можливо, Вам судилося б його знайти?

Прага, Чехія

Прага відома своєю загадковою історією, але що таке кохання, як не найбільша таємниця з усіх? Навесні місто на повну розкриває свою романтичну душу. Щоб відчути це, прогуляйтеся по Петрушинському парку, сховавшись серед рядів квітучих вишневих дерев із коханою людиною. Після цього пройдіть повз музей Франца Кафки до річки Влтави, опинившись на її березі, подивіться на білих лебедів, які пливуть під ним.

Брюгге, Бельгія

Брюгге часто називають «середньовічною казкою» – з могутніми вербами, старими мостами та елегантними будівлями. Це місце може здатися занадто туристичним, але найкращий спосіб досліджувати місто – водою. Прогулянка на човні дає Вам можливість побачити багато крихітних чарівних деталей, які інакше залишилися б непоміченими. Коли сонце зайде, прогуляйтеся по «зеленому каналу» Гроенерей. Звук ваших власних кроків на порожніх брукованих вулицях змусить Вас відчути, що цей чудовий середньовічний світ належить лише вам двом.

Гальштат, Австрія

Прихована перлина Альп, Гальштат – невелике австрійське село, розташоване на західній стороні озера Гальштат. Його будинки та алеї 16-го століття разом із мальовничою природою роблять його затишним і спокійним місцем для проживання з коханою людиною. Якщо Ви ведете активний спосіб життя, Ви можете додати до свого розкладу піші прогулянки, катання на гірських велосипедах, альпінізм, каяки або каное. У будь-якому випадку безмежна краса і постійне відчуття дива гарантовані як взимку, так і влітку.

Замок Нойшванштайн, Німеччина

Замок Нойшванштайн — архітектурне диво, створене Божевільним королем Людвігом Баварським на честь всесвітньо відомого композитора Ріхарда Вагнера. Проте це набагато більше, ніж просто чарівна будівля: це справжній парадокс, оскільки замок був побудований в 19 столітті, в той час, коли замки більше не мали стратегічного чи оборонного призначення. Нойшванштайн був оживлений з чистого бажання проголосити красу та романтику. Вам справді потрібні додаткові аргументи, щоб відвідати це місце? Ось останнє: саме цей замок з його казковим виглядом став натхненням для створення знаменитого логотипа Уолта Діснея!

Tulip Fields, Нідерланди

Букет квітів став традиційним подарунком, а як же квіткове поле? Поїдьте до Нідерландів у середині квітня, щоб побачити, як країна вибухає яскравими фарбами. Найпопулярнішим місцем, де можна насолодитися різними видами квітучих тюльпанів, є Кекенгоф, який знаходиться всього за 30 хвилин їзди від Амстердама. Однак, якщо Ви хочете побачити їх справжню, природну красу, сідайте на поїзд або візьміть напрокат велосипед і помилуйтеся тюльпанами на сільських полях.

Cape Roca, Португалія

Останнє, але не менш важливе, це місце, яке здається на краю світу – мис Рока. Це найзахідніша точка континентальної Європи з дивовижним видом на Атлантичний океан. Мить, яка залишиться у ваших серцях і розумах назавжди, ви будете стояти там, тримаючи один одного за руки. Мис Рока розташований у Сінтрі – муніципалітеті, відомому своїми численними романтичними архітектурними пам’ятками 19 століття, а також португальською літературною спадщиною. Обов’язково дослідіть все!

Ми запропонували лише кілька з багатьох чарівних і романтичних місць у Європі. Бажаємо Вам відкривати свої власні романтичні місця. Приємних Вам подорожей.

Катерина Гришина