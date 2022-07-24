Австрія з присмаком кави, або Гавань музичних традицій

Батьківщина “Віденського вальсу”, Моцарта та Штрауса, гавань західних музичних традицій – елегантна Австрія. Ця маленька країна в центральній Європі – серце могутньої імперії Габсбургів, що пам’ятає свою славну історію.

Знайомство з країною

Австрія – країна приголомшливої ​​природи від засніжених та покритих лісом величних Альп до витонченого Дунаю та крижаних печер Айсрізенвельта. Країна численних гірськолижних курортів та термальних озер.

Австрія приваблює своєю багатою культурною спадщиною, величною архітектурою Відня та Зальцбурга, приголомшливими природними пейзажами та спокійною доброзичливою атмосферою.

Серце країни

Відень – столиця та найбільше місто Австрії з населенням майже в два мільйони. Це серце країни та один із культурних та економічних центрів Європи. Відень славиться своїми театрами, музикою та музеями.

Талановиті архітектори перетворили Відень на перлину європейського континенту, а Габсбурги зібрали найбагатші колекції предметів культури та мистецтва. Історичний центр столиці Австрії є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Резиденція Габсбургів

Від споглядання архітектурних творінь Відня завмирає подих. Імператорський палац Хофбург – величезна розкішна будівля, яка була зимовою резиденцією Габсбургів з ХІІІ століття, що налічує понад дві з половиною тисячі залів та кімнат.

Величний Шенбрунн – літня резиденція імператриці Марії Терезії затишно розташувався на околиці Відня. Це розкішний палац ХVIII–го століття у стилі бароко в оточенні приголомшливого сада.

Собор Святого Стефана

Один із найвизначніших шедеврів європейської готики та одна з найбільших релігійних споруд в Австрії – Собор Святого Стефана. Його будівля довгий час була найвищою спорудою Європи.

Відень – це історія в обличчях. Тут можна завітати в церкву, в якій грав сам Моцарт; в кав’ярні, де зовсім молодий і нікому не відомий студент Фрейд тлумачив приятелям значення снів, а Маркс з Енгельсом писали свої маніфести.

Місто народження легенди

Не менш красивим є Зальцбург – місто з розкішним центром, замком Хоензальцбург, найбільшою незайманою середньовічною фортецею в Центральній Європі та безліччю витончених палаців.

Саме тут, у Зальцбурзі, у 1756 році народився музикант–віртуоз, найвідоміший класичний композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Країна непогано заробляє на його імені. Молодий чоловік у сивій перуці зображений на вивісках, цукеркових коробках та різноманітних сувенірах. Біля кафедрального собору грають оркестри, під музику яких можна покружляти у вальсі.

«Великий крижаний світ”

Близько Зальцбурга знаходяться найбільші у світі крижані печери Айсрізенвельт, у перекладі «великий крижаний світ». Це цілий комплекс із гротів, печер та галерей із сотнею сталактитів та сталагмітів, що підсвічуються та роблять гру фарб незабутньою.

Все про дивовижний Інсбрук

Інсбрук — столиця Тіроля. Тут цілий рік звучать тірольські мотиви, випікають ароматні пироги, а на вершинах Альп не тане сніг. Інсбрук має свій палац Хофбург, що поступається розмірами Віденському, але має не менше історичне значення. Тут і сьогодні можна побачити унікальні імператорські реліквії та фотографії Габсбургів.

Пам’ятки Інсбрука дивують різноманітністю. Це і канатна дорога, що здіймається на висоту 2300 метрів та відкриває дивовижні краєвиди; і всесвітньо відома спортивна споруда – трамплін «Бергізель»; і зоопарк Alpenzoo, у якому тварин утримують без кліток.

Музей Сваровскі

Недалеко від Інсбруку у містечку Ваттенс розмістився музей Сваровскі. Він побудований у вигляді величезної печери, що містить у собі кришталеві зали. Їх охороняє тірольський велетень, який споконвіку живе в Тіролі. З його рота виливається водоспад, дрібні бризки води переливаються на сонці всіма кольорами веселки та нагадують відблиски кришталів.

Австрійські смаколики

Наостанок, вдосталь насолодившись прогулянками та видами, дозвольте собі відпочити та відвідати одну з прекрасних віденських кав’ярень, спробувати віденську каву, доповнивши її шматочком торту «Захер». І тоді смак Австрії назавжди залишиться у ваших спогадах.

Влада Юрченко