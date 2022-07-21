Махо – пляж, на якому не вдасться розслабитися

Напевно, кожен хоча б раз в житті бачив фото літака, який пролітає дуже низько, майже торкаючись піску та парасольок на пляжі, де повно людей.

Острів Сен-Мартен

Цією “фішкою” може похвалитися пляж Махо, який розташований у південно-західній частині острова Сен-Мартен.

Цей острів належить двом різним державам: північною частиною володіє заморська громада Франції Сен-Мартен, а південна – є самоврядною державою зі значною автономією, що входить до складу Королівства Нідерландів і має назву Сінт-Мартен.

Це унікальний острів, не тільки тому, що це найменший населений острів у світі, а ще й тому, що саме тут стикаються кордони Франції та Нідерландів.

Плейнспоттінг

Когось може налякати така “фішка” острова, але всі, хто приїжджає сюди – роблять це, щоб на власні очі побачити, як літак пролітає прямо над їхньою головою.

Туристи на пляжі чекають приземлення літаків і роблять фото на фоні літака. Така розвага має свою назву – плейнспоттінг. Це по-справжньому захопливе видовище та головна розвага для туристів, тут навіть у барах на пляжі є розклад приземлення літаків. Усі бари на цьому пляжі присвячені тематиці літаків.

Довжина пляжу Махо становить близько 300 метрів, ширина – 10-20 метрів. На пляжі розташовані кілька кафе, найвідоміше з яких – Sunset Bar and Grill. Тут до 2015 року було встановлено гучномовець, що попереджав відпочивальників про прибуття чергового літака і передавав радіопереговори диспетчерів аеропорту і пілотів літаків, що наближаються.

Дострибнути до Боїнг-747

До 2016 року туристи на пляжі Махо мали можливість побачити посадку гігантського Боїнга-747. Це було цікаве, але досить небезпечне видовище: реактивний струмінь повітря з цього літака з легкістю міг збити з ніг людину. Швидкість потоку повітря з реактивних двигунів літака може досягати 160 км/год. З 2017 року Боїнг-747 вже не літає на острів Сен-Мартен.

Зараз тут також можна побачити літаки прямо над головою, але вони вже не такі великі та потужні.

Найменша злітна смуга

Літаки на острові Махо приземляються у аеропорті принцеси Юліани, названого на честь принцеси Юліани, пізніше королеви Нідердландів.

Цей аеропорт входить до десятки найнебезпечніших аеропортів у світі через те, що злітно-посадкова смуга мало не впритул примикає до моря і до пляжу Махо, у зв’язку з чим він став відомим як пляж, де над головою літають літаки.

Злітна смуга дуже мала і починається всього за 12 метрів від пляжу, має довжину 2180 метрів.

Небезпека на пляжі Махо

У зовсім хоробрих туристів є екстремальна розвага – витримати реактивний струмінь. Група людей потрапляє під дію сильного потоку від літака, що злітає, і вони намагаються при цьому встояти. Але в жодному разі не варто ігнорувати попередження про небезпеку на пляжі і повторювати такі дії.

2 липня 2017 року, коли рейс 457 компанії Caribbean Airlines вилетів із аеропорту Принцеси Юліани, загинула 57-річна туристка з Нової Зеландії. Реактивний струмінь від літака своїм потоком сильно відкинув жінку на бетон, внаслідок чого вона померла.

Тепле Карибське море та білі піщані пляжі манять туристів, але відпочинок на пляжі Махо на острові Сен-Мартен – це більше розвага для людей, які люблять екстрим та гострі відчуття. Цей пляж можна порівняти з американськими гірками. Це надзвичайно цікавий і незвичайний відпочинок, але він точно не для всіх.

Марія Реброва