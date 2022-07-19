Буржуазна Франція: Найексклюзивнішим Маршрутом

Франція – це поєднання вишуканості та елегантності, але водночас свободи та легкості. Не знаючи маршруту, Ви можете з легкістю загубитись у різномаїтті смаків.

Сьогодні ми поговоримо про душу Франції, а точніше про її столицю – Париж. Це місто не даремно вважається одним із найдорожчих у всій Європі. На Єлисейських полях середня вартість кави складає 6 євро, варто зазначити не найкращого смаку та сорту. Однак, ніщо не завадить Вам провести час в якісних закладах за доступними цінами, якщо Ви знаєте ці місця. Їх не так багато і через це при вході нерідко вибудовуються довжелезні черги. У Парижі звикли очікувати, тому для них це абсолютна норма.

Перше, що допоможе туристу орієнтуватися в Парижі – округи. Столиця розділена на 20 округів, що слугує ідеальною системою навігації у великих містах. Це настільки зручно, що у своїх наступних подорожах Ви почнете уявно ділити інші міста схожим чином. Про людину можна багато чого сказати, знаючи в якому районі вона проживає, і річ зовсім не у матеріальному статусі. Кожен округ характеризує певні уподобання, духовності та політичні погляди.

Перший округ є одним із найпривабливіших, з нього можна починати знайомство з Парижем. Він є відліком центру і нейтральної зони. Тут проживають як місцеві, так і туристи, що приїхали насолодитись красою столиці. Округ славиться найдушевнішим комплексом Пале-Рояль, який є гарантом гарного настрою та натхнення на увесь день. Після прогулянки парком радимо відвідати виставку в Bourse de la Commerce. Наприкінці дня можна смачно повечеряти у Elsworth, а залишок вечору атмосферно провести, сидячи за барною стійкою Bar Hemingway.

Також ключовими місцями для візиту є Лувр, Тюїльрі, Вандомська площа, Музей Оранжері, Музей Декоративного мистецтва, Площа Згоди, кафе Saint Laurent і Kitsune. Проте і це далеко не всі місця, які ми порадили б відвідати туристам.

Chez Nenesse

Chez Nenesse – це сімейний ресторанчик з домашньою французькою кухнею. Неперевершена простота, де немає нічого зайвого. Найвишуканіші страви нетрадиційної французької кухні в самісінькому центрі Парижу, та ще й за адекватними цінами. В середньому страва коштує 13-14 євро, а десерт 6. Обслуговування в ресторані безсумнівно відповідає його концепції – «по-домашньому», воно дуже тепле та гостинне.

Власник закладу працює на кухні, його красуня дружина – за баром, а їхній син допомагає з обслуговуванням у залі. Меню змінюють та оновлюють щоденно, тому воно прописане крейдою на дошці. Щоправда, винна карта не є настільки ж різноманітною. І незважаючи на це, вона дотримана якості та стандартів. Це місце варто відвідати кожному, хто хоче познайомитись зі столицею ближче та відчути атмосферу затишку і комфорту. Місця варто бронювати завчасно. І не дивуйтеся, якщо Ви будете єдиними туристами у залі.

Париж – це місто, яке вражає своїм різноманіттям та якісним відпочинком, що так доречно вписується у філософію гедонізму. Якщо Ви є поціновувачем вина та орієнтуєтесь у його видах, то повинні були уже не раз чути про біодинамічні вина. Зараз вони на вершині своєї популярності, особливо у Франції.

La robe et la Palais

Кваліфікований сомельє порекомендував би Вам відвідати La robe et la Palais. Це атмосферний ресторан з нахилом на винну карту. Вона тут неперевершено яскрава та вишукана. У закладі подають лише біодинамічні вина, помаранчевого кольору і лише по келиху. Кухня ресторану не поступається якістю винній карті. Вона французька та дуже якісна. Десерт, який неодмінно варто скуштувати у Парижі – тістечко Парі- Брест. Саме в La robe et la Palais воно має найкращий смак та вигляд. Знаходиться ресторанчик у центрі – Шатле. Незважаючи на місцезнаходження, тут середні ціни. Гості зазвичай винолюби із вишуканим та відшліфованим смаком.

Atelier P1

Більшість людей помиляється, стверджуючи, що в Парижі вся випічка є смачною. Насправді потрібно знати місця із найкращою здобою. Atelier P1 знаходиться в нетуристичному куточку Монмартру. В основному, відвідувачі цього закладу – розбещені місцеві, саме тому Ви матимете змогу відчути увесь колорит, примхи і смак Франції.

Романтичний Hotel Particulier

Ні для кого не секрет, що Париж – це місто закоханих. Саме тут можна побачити багато яскравих, не схожих між собою, які гуляють місцевими округами. Якщо Ви вирішили влаштувати романтичне побачення та вразити кохану людину – гарним місцем для цього буде Hotel Particulier. Він також розміщений в районі Монмартру.

Це місце можна описати у декількох словах – симбіоз романтики, флірту, натхнення і вишуканого смаку. Це Париж, що немов застигнув у часовому просторі. Старовинний маєток, який переповнений почуттями та лагідністю. На стелі намальоване світле небо, у той час, як світло всередині будівлі є приглушеним. Це додає неабиякої романтичності та лагідності. Атмосфера закладу настільки затишна та тепла, що Вам просто хочеться потонути у коханні.

На території готелю розміщений ресторан, бар і мальовничий сад. Шампанське подають порційно, по келиху. Кухня якісна та смачна, хоча і готельного типу. Також тут можна потішити себе смачними коктейлями. У вихідні варто побувати в готелі на неповторних бранчах. Атмосфера та Ейфелева вежа, що зустрічає Вас на вході влучать у серце миттєво. Бронювати місця варто завчасно, адже заклад користується неабиякою популярністю як серед туристів, так і серед місцевих жителів.

Париж – це місто, яке нагадує місцевих дам старшого віку: витончений, яскравий, мальовничий, мудрий і нескінченно привабливий, навіть у своїх зморшках. Стиль життя парижан – це маленька мрія у побуті, адже місцеві буквально заряджають світ своєю естетикою і баченням прекрасного. Може здаватися, ніби Ви уже знаєте про Париж усе, однак він обов’язково вразить Вас своєю непердбачуваністю знову і знову.

Анна Коваль