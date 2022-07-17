Подорож загадковими стежками Середньовіччя: Пераст

Пераст – немов дорогоцінна перлина Чорногорії. Попри низьку популярність, це таємниче місто, оповите старовинними легендами, таїть справжній дух Середньовіччя.

Пераст – це одне з найгарніших міст узбережжя Адріатичного моря, розташоване на Которській затоці. З 17 палацами в стилі бароко, 19 церквами, але ледве більше ніж 250 мешканцями, Пераст є крихітним містечком, наповненим старовинною історією та легендами. Знаходиться всього за 20 хвилин їзди від популярного Котора, але має зовсім іншу атмосферу.

Місто охоплює вузьку смугу узбережжя між пагорбом Святого Ілії та Которською затокою, що простягається на 1,5 км уздовж набережної. Ви можете пройти усе місто вздовж і впоперек за лічені хвилини. А насолодитися красою прекрасних краєвидів та величних заходів сонця Вам точно гарантовано, оскільки набережна виходить прямісінько до протоки Веріге, найвужчої частини затоки. Біля берега виходять зі сріблястої затоки, немов уламки кораблів, острівці-близнюки Свєті-Джордже (Святий Георгій) і Госпа од Шкрп’єла (Богоматір на скелях).

Історія та унікальна місцева культура Пераста – у поєднанні з його захопливими локаціями, крихітними розмірами та тим фактом, що гавань надто мала для круїзних лайнерів – робить його одним із найчарівніших місць Чорногорії та Которської затоки. Незалежно від того, чи вирішите Ви поїхати до міста на один день, чи проведете кілька ночей, Пераст є важливою зупинкою на будь-якому маршруті Чорногорії.

Чому варто відвідати Пераст?

Пераст є унікальним туристичним місцем Чорногорії. Це одне з міст на всьому Адріатичному узбережжі, яке збереглось найкраще. Пераст є частиною природного та культурно-історичного регіону Котора, об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але на відміну від Котора та Будви, він не обнесений стінами, а виходить прямо на воду. Палаци, площі та церкви венеціанської епохи чудово збереглися та нагадують туристам про Золотий вік піратства: часи торгових портів та морського навчального центру.

Історичні відомості

Історія Перасту захоплює дух. Заселений іллірійськими племенами, він процвітав під час Венеціанської республіки. У місті панували 12 кланів багатих рибалок, торговців і моряків, які побудували свої грандіозні резиденції з пісковику вздовж гавані. Після облоги османів та їхнього героїчного стримання місту було надано право охороняти венеціанський прапор Святого Марка в 1654 році. Пераст і Венеція почали вести вільну торгівлю, що призвело до швидкого розвитку міста. Перша морська школа на Балканах була заснована саме в Перасті, її відвідували одні з найвідоміших адміралів Європи.

Культура

Пераст має свою унікальну культурну спадщину та традиції мореплавства. Є особливі страви, які можна спробувати тільки тут, наприклад peraska torta: вологий і дуже ніжний пиріг, приготовлений з мигдальної муки та приправлений лимоном і ваніллю. Спробувати його можна в Armonia cafe, що на набережній.

Щороку у місті проводять кілька яскравих фестивалів, зокрема International Klapa Festival (влітку), який представляє народні співи, та Фашинаду (22 липня) – ритуал, коли місцеві жителі на човнах відправляються до Богоматері на скелях, щоб покласти каміння.

Є ще одна річ, яка робить Пераст особливим – це монастир Святого Георгія і острів Gospa od Škrpjela (Богоматір на скелях), що увінчані каплицями. Собор, на жаль, недоступний для туристів, але Gospa od Škrpjela – це єдиний штучний острів на Адріатиці, який можна відвідати на човні з Пераста.

Пераст – це одне з найменш заповнених туристами місць, тому він сподобається людям, які полюбляють малолюдні, тихі та спокійні місця. Туристи, які виділяють день для відвідування Пераста приїздять та покидають місто досить швидко, на круїзних суднах також немає натовпу. Одним словом, в порівнянні з Котором у Перасті відчувається більш провінційна та приватна атмосфера.

Як дістатися міста?

Пераст розташований за 20 хвилин їзди від Котора або за 40 хвилин від Будви по Адріатичному шосе E80. Якщо Ви їдете авто на один день, на обох кінцях міста є дві автостоянки, які коштують 5 євро за цілий день. Стоянки мають зручне розташування і знаходяться прямо на набережній. Зверніть увагу, що вони досить невеликі, тому рекомендується прибувати раніше. Якщо у Вас немає автомобіля напрокат, автобусне сполучення Blue Line — це зручний спосіб подорожувати по Которській затоці. Автобус Котор-Рісан курсує з Котора до Пераста щогодини з понеділка по суботу та кожні дві години у неділю. На жаль, у Blue Line немає активного веб-сайту для підтвердження часу, тому Вам потрібно буде перевірити його місцево, чи то у вашому готелі, чи в туристичному інформаційному центрі в Которі. Час у дорозі становить близько 30 хвилин, а вартість проїзду 1 євро в одну сторону (тільки готівкою).

Найкращий час для поїздки

Як і всюди в Которській затоці, Пераст має високий і низький сезон. Літо (червень-серпень) – найжвавіша пора року, коли пристань переповнена денними відвідувачами, а температура стає все спекотніше. Зимовий сезон дуже тихий, тому деякі місця закриваються. Найкращий час для відвідування Пераста – це весняний або осінній сезон, коли тепло, але не спекотно; все відкрито, але такого натовпу відвідувачів ще немає.

Однак є деяка річ, через яку варто відвідати Пераст в червні чи липні – це яскраві літні фестивалі. Якщо Ви плануєте подорож на Klapa Festival (Фестиваль Клап) або Фашинади, обов’язково забронюйте транспорт і житло заздалегідь.

Подорож з гідом

Якщо Ви віддаєте перевагу подорожуам з гідом, є кілька варіантів одноденних турів з Котора, Будви, Тівата і навіть Дубровника. У деяких турах акценти стоять на водних розвагах і прогулянках човном до Богоматері на скелях, але краще вибрати такий маршрут, що дасть Вам достатньо часу для прогулянок по Старому місту Перасту.

Скільки часу потрібно, щоб оглянути Пераст?

Пераст дуже крихітний, тому Ви можете оглянути все місто пішки менш ніж за дві години. Подорож на човні до Богоматері на скелях займає трохи понад годину. Оскільки круїзні лайнери не можуть причалити до Перасту, туристи в основному вибирають одноденні подорожі.

Наприкінці дня, після того, як більшість людей виїздять з міста, Пераст стає спокійнішим і ще красивішим, з нотками таємничості та загадковості. Є сенс у тому, щоб затриматись у місті хоча б на декілька днів, тому що захід сонця в Перасті є найгарнішим з усіх в Боко-Которській затоці. Також у місті розміщені одні з найкращих бутик-готелів Чорногорії та купа чудових ресторанів і барів.

Анна Коваль