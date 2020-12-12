Чорногорія… яка вона?

М’який клімат, мальовнича природа та смачна їжа з року в рік приваблює все більше туристів. Тож хто вона така, Чорногорія?

Мініатюрна гірська країна розташувалася вздовж Адріатичного моря на Балканському півострові. Історичним пам’яткам, якої може позаздрити будь-хто.

Будва

Незначна площа крихітної країни переповнена історичними реліквіями. Тому наша перша зупинка містечко Будва, напевно, найпопулярніший курорт на березі Адріатичного моря у Чорногорії. Це безтурботне туристичне містечко, безпосередньо можна поділити на старий та новий “град”.

Старе місто дуже компактне, прогулянка по ньому займе близько години. За декілька євро можна піднятися на фортечний мур, щоб сфотографувати панорамний вид Будви зверху. Усередині знаходяться цитадель з оглядовим майданчиком та музеєм. Ця частина курорту, на жаль, вже страждала від природного катаклізму в 1979 році, та пізніше була відновлена. Не забудьте, купити оливки у старому місті, вони там напрочуд смачні.

Острів Святого Стефана

Мандруємо далі. Наступна наша зупинка острів Святого Стефана.

Ще здавна острів був бідним рибальським селищем, жителі якого ледь зводили кінці з кінцями. Але одного разу у ХV столітті біля берегів острова стали на якір кілька кораблів з турками, які грабували прилеглі води. Вони щоразу запливали в ці місцини для легкої наживи. Незважаючи, на обіднілих та нужденних селян, турецький десант висадився за поживою. Проте згуртованість селян, які зібрали невеличку армію на чолі з членом однієї з місцевих родин Пастровичів, перемогла вояків із Туреччини. Селяни не розгубились, забрали все награбоване майно із кораблів та створили укріплену фортецю. Так і з’явився мальовничий острів, популярність якого в світі щорічно збільшується, а серед його туристів чимало голлівудських зірок. Місцеві й досі жартують, що та турецька “навала” стала гарним вкладом у створення острова Святого Стефана.

Якщо хоча б раз у житті Ви відвідаєте цей острів – будьте впевненими він залишиться надовго у Вашому серці. Це ідеальне місце для тих, хто цінує спокій і тишу. На цьому невеликому острівці ви зможете відвідати дві середньовічні церкви, а саме Святого Стефана і храм Успіння Богоматері, прикрашений дивовижною мозаїкою. Острів Святого Стефана з’єднаний з берегом піщаним перешийком, по обидва боки якого знаходяться два красивих пляжі з дрібною галькою.

Фіорди Котора

А останній пункт нашої дислокації – фіорди Котора.

Котор – містечко наповнене шармом, і, до речі, є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Архітектура вузьких вуличок наповнена романтикою, яку допоможуть відчути, велика кількість пухнастих котиків, які за легендою були привезені сюди з різних куточків землі. Розкинувшись на берегах схожої на фіорди однойменної затоки (Boka Kotorska), Котор колись був найактивнішим адріатичним портом, а сьогодні він одне з найкраще збережених міст на чорногорському узбережжі. Тому не забудьте познайомитися з історією пухнастиків та завітайте до Музею котів аби придбати сувенір в крамниці, присвяченій которським котам.

Це не всі визначні пам’ятки Чорногорії. Найцікавіше Вас чекає у подорожі. Давайте відкривати світ разом.

Катерина Біленко