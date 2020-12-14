Буки – український великий каньйон

Українці часто шукають приголомшливі краєвиди за кордонами рідного краю. Але чи необхідно вирушати в далекі подорожі, якщо справжній природній шедевр знаходиться у вас перед очима?

На скелястих берегах річки Гірський Тікич ховається селище Буки, що сьогодні містяни називають маленькою Швейцарією через унікальну гармонію кам’яних валунів та багатоманітної фауни – Буцький каньйон. Місцевість, що приголомшує своїми пейзажами.

Як дістатися?

Ансамбль з кам’яних брил та зелені знаходиться в трьох годинах дороги від Києва, біля села Буки в Маньківському районі Черкаської області. Якщо у вас немає власного автомобіля чи ви хотіли відпочити від виснажливих подорожей за кермом, до Буцького каньйону дістатися буде досить непросто: відстань від Києва до місця «Х» становить менше 200 кілометрів, проте, щоб потрапити туди, потрібно спочатку доїхати до Жашкова, а звідти – зловити автобус, що здійснюють перевезення за певним графіком.

Географічні особливості

Загальна довжина каньйону – приблизно 2,5 кілометри, ширина — 80 метрів, а висота скель сягає тридцяти метрів. Кажуть, що це каміння з’явилося ще в протерозойський період, коли лише формувались ґрунтові покриви нашої планети – приблизно 2 мільярди років тому.

Річка Гірський Тікич прудко струменить з брил граніту, створивши двометровий водоспад під назвою Вир. В 19 столітті місцеві жителі власними силами побудували великий водяний млин, від якого сьогодні збереглися лише фрагменти. Також на території Буцького каньйону знаходяться руїни першої в Україні гідроелектростанції, які знайти мандрівникам буде досить легко.

Чимось каньйон нагадує знаменитий Стоунхендж – скелі ніби утворюють кам’яні ворота чи нависають над водою, створюючи нетиповий для України краєвид, схожий на фіорд.

Чим зайнятися?

Щороку велика кількість туристів навідуються до Буцького каньйону, аби поплавати в прохолодних водах Гірського Тікичу, відмінно порибалити і полазити крутими скелями.

Ця місцевість прекрасно підходить скелелазам, особливо популярним став один з уступів каньйону – Скеля Родіонова.

Їхати сюди можна як на один день, щоб помилуватися красою українських ландшафтів, так і на кілька днів з наметом, щоб поєднатися з природою і відпочити від міської метушні. Ті, хто бажають провести ніч з комфортом, можуть дізнатися в жителів села про наявність вільних апартаментів.

Цікава можливість

Із Жашкова до знаменитого Софіївського парку в Умані їхати автомобілем необхідно близько години, тому можна поєднати подорож в Буки з відвідуванням українського шедевру садово-паркового мистецтва. Також поряд знаходиться помістя Легедзино зі старим заповідником «Трипільська культура» та село Роги, яке стало відомим завдяки єдиній у своєму роді в Україні пам’ятці архітектури – руїнами мурованої корчми 18 століття.

Євгенія Маліневська