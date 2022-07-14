Поїздка до Лемберга, або прогулянка привітним Львовом

Саме так німці називають місто, яке отримало свою назву на честь галицько-волинського князя Данила Романовича ще 1253 року. За період свого існування воно було під владою не однієї країни але зберегло свою унікальність та самобутність. Історія міста закарбувалась на вуличках сучасного Львова, які так і ваблять, аби пройтися ними.

Як дістатись?

Тут є усі види транспортного сполучення, окрім морського. З Києва ходить багато потягів, потрібно тільки обрати найзручніший час. Щодо авіаційного сполучення, то дістатись із Києва можна й так, однак тут найбільша проблема у ціні – вона коливається у районі 3-х тисяч гривень. Автобуси теж ходять, однак тривати така поїздка буде близько 10 годин. Ще один варіант – BlaBlaCar, але варто враховувати, що такі поїздки відбуваються не надто часто і ціна на них від 400 гривень за одну людину, а за тривалістю виходить трішки швидше, аніж звичайна поїздка рейсовим автобусом.

Проживання

Якщо ви їдете компанією чи сім’єю, то найкращим варіантом буде орендувати одну квартиру на усіх: немає незнайомих людей, власна кухня та ванна кімната. Ціна за одну ніч на двох людей обійдеться від 300 до 2500 грн, залежно від умов та місця розташування. Однак якщо варіант оренди квартири вас не влаштовує, можна обрати простіший варіант – готель чи хостел.

Середня ціна на хостел у Львові приблизно 250-400 грн за добу. Щодо готелів – у Львові вони на кожному кроці, одна найбільша різниця полягає у місці розташування, сервісі та ціні. Проживання в готелі в центрі міста обійдеться вам у 800-1200 грн за добу.

Куди піти?

Старе місто

Це історичний центр міста, у якому постійно велика кількість людей – хтось прогулюється, хтось сидить у кафе, а хтось чекає своєї черги в Оперний театр. Тут ніколи не буває сумно.

Міська Ратуша

Знаходиться у самому центрі на площі. Її висота становить понад 65 метрів, але найцікавіше те, що під час підйому на ратушу можна спостерігати за роботою старовинного годинника, який постійно повідомляє, як місцевим, так і туристам точний час.

Палац Потоцьких

Не єдиний палац у Львівській області та й загалом в Україні, але один з тих, які збереглись найкраще. Палац красивий не лише зовні, але й всередині: тут збереглося вишукане оздоблення: ліпнина, позолота, мармур.

«Високий замок»

Найвища точка Львова, висота якої сягає понад 413 метрів. Однак від справжнього замку тут лишився лише насип. Та сюди варто піднятись для того, щоб побачити усю красу міста з різних сторін.

Аптека-музей «Під чорним орлом»

Завжди манить туристів своєю особливістю: аптека працює з 1735 року і попри те, що це музей, у ньому досі створюють лікарські препарати.

Музей пивоваріння

Підійде для тих, хто любить не лише куштувати алкогольні напої, але й зацікавлений у тому, як їх виготовляють. У львівській пивоварні можна дізнатись про різноманіття способі приготування пива та скуштувати цей напій.

Окремо говорити про всі собори, церкви та історичні будівлі Львова навіть немає сенсу, адже такий довгий текст читати навряд-чи захочеться.

Тут на кожному кроці гарні будівлі та величні собори зі своєю історією та особливою архітектурою.

Щоб побачити їх варто просто вийти на вулицю десь у центрі і йти, куди ноги ведуть.

Де поїсти?

Кухня у Львові надзвичайно різноманітна. Тут є, мабуть, усе – від японської кухні до американських закладів швидкого харчування. Однак ось найкращі 5 закладів у Львові, у яких справді варто скуштувати хоч щось.

Ресторан «М’яса та справедливости»

Відомий м’ясний ресторан міста. На вході у заклад вас зустріне міський кат, який проведе вас до своїх володінь, де ви побачите всі його приладдя для катування. Якщо пощастить, зможете навіть побачити страту. А поки ви будете роздивлятися цікавинки закладу, майстри м’ясної страви готуватимуть стейки, ковбаски та овочі гриль для вас.

«Голодний Микола»

Один із маловідомих закладів Львова, однак точно вартий, того, щоб туди завітати. Тут є власна пекарня та броварня, а у самому закладі подають страви традиційної української кухні.

«Дуже висока кухня»

Перший в Україні ресторан, який функціонує без меню та офіціантів. Відповідно і якихось особливих тематичних страв тут немає – натомість будь-хто може підійти до кухарів та замовити будь-яку страву на власний смак.

«П’яте підземелля»

Новий заклад, що розташований прямо на Площі Ринок. І це не просто ресторан, це – печери, де живуть монахи. Вони вас і обслуговуватимуть. А скуштувати тут можна традиційні страви мешканців цих підземель, але з сучасними нотками: наче просто, а наче й витончено.

Ресторан «36ПО»

Чергова особливість Львова. Це чотирьохповерховий заклад, середина якого заповнена тропічними рослинами, а також тут є великий акваріум із живими акулами. Кухня у цьому закладі традиційна українська.

Тепер, коли ви маєте всю потрібну інформацію, нічого не може завадити провести свої вихідні у Львові дешево, але цікаво. Однак не забувайте перевірити перед поїздкою прогноз погоди, оскільки погода у Львові, як і у Лондоні, дуже часто буває дощовою.

Ольга Ткач

