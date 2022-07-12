Бордо – французьке місто музеїв, театрів та вина

Бордо – п’яте за величиною місто Франції, що славиться своїми виноградниками, гастрономією та унікальним мистецтвом життя. Утворює яскравий мікс 18-го століття, хай-тек і міського вуличного життя.

Незалежно від того, чи бажаєте ви провести відпустку, прогулюючись районом Всесвітньої спадщини та дивовижними кварталами Бордо, чи відкривати для себе місця та пам’ятники під час прогулянки на велосипеді, відвідати музеї, насолодитися романтичними вихідними вам не доведеться нудьгувати!

Місто вина

Музей la cite du vin розташований на березі річки Гаронни і побудований в одному з найгарніших районів міста. Сам музей за час всього існування перетворився на багатофункціональний розважальний центр. Звичайно є спеціальні зали з дегустації найкращих фірмових вин. Але окрім цього відвідувачі можуть побачити незвичайні інтерактивні експозиції.

У приміщення музею часто проводяться й тимчасові виставки та трансляції важливих спортивних заходів, тому відвідування музею для кожного буде приємною несподіванкою. А на восьмому поверсі будівлі розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається неперевершений пейзаж.

Les Bassins de Lumières

Це найбільший у світі музей цифрового мистецтва, що розташований в районі Bassins à Flots. Величезний бункер, площа якого 42 000 квадратних метрів та 20 метрів заввишки на березі річки Гаронни, збудований німцями для підводних човнів за часів Другої світової війни.

Тут розміщена одна з найбільших мультимедійних систем в світі. А завдяки спеціальній технології Amiex, відвідувачі музею насолоджуються експонатами з музичним супроводом. Виставки музею присвячені австрійському художнику й декоратору Густаву Клімту та швейцарсько-німецькому художнику Паулю Клеє.

Великий театр Бордо

Є одним з найвишуканіших архітектурних споруд міста й одним з найгарніших театрів у Франції. Був побудований архітектором Віктором Луісом в 18 столітті, після знищення пожежою єдиного театру в місті. Завдяки розміщеним 12 колонам, 9 музам та 3 богам, театр дуже нагадує античну споруду.

За час свого існування театр не раз реставрували та вдосконалювали. В середині розмістилися Національна опера, Національний балет Бордо. А Національний оркестр проводить симфонічні концерти.

Бордо – це місто, яке не залишить вас байдужими. Здивує своїми затишними вуличками та неперевершеною, багатою архітектурою, як і багато інших міст Франції.

Єлизавета Бєлінська