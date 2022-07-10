Київ: місто приголомшливих місць та захопливих вражень

Київ – місто, яке закохує з першого погляду та більше не дозволяє забути. Ця стаття розкаже вам про місця у Києві, про які здивують вас та створять містичну, а інколи й моторошну атмосферу.

Куди ви спершу йдете коли приїжджаєте до Києва, мабуть провідаєте всім відомий Хрещатик, розпіарений Скляний міст, старовинний Андріївський узвіз та інші не менш відомі локації. Всі вони, звісно, дуже красиві проте для завзятого мандрівника цього буде замало. Київ може подарувати набагато більше захопливих та приголомшливих місць, які вразять будь-кого.

Кладовище кранів

Першим у списку приголомшливих місць Києва стоїть кладовище кранів. Так, так вам не почулося кладовище кранів. Всі ми звикли асоціювати слово кладовище з чимось дуже моторошним та страшним. І це дійсно так. Проте сьогодні ми розкажемо, не про звичні нам кладовища, на них зберігаються тони списаних кранів, які вже не придатні для використання, або ж ті, які знаходяться в резерві. Хоча їхній стан залишає бажати кращого, і навряд чи вони будуть ще колись в експлуатації. На території знаходяться перші радянські крани, виготовлені ще у 1936 році.

Зараз ця місцевість більше нагадує фільм про кінець світу і служить місцем для фотосесій та екскурсій. Офіційно екскурсії там не проводяться. Але можна пройти і самотужки подивитися, якщо вам трапиться добра охорона.

Розташоване кладовище на узбережжі Дніпра, на вулиці Промишлена. На достатньо великій відстані від станції метро «Видубичі». Тому від метро доведеться добиратися маршруткою.

Кладовище танків

У Києві є ще одне кладовище військової техніки про відвідування якої можна лише мріяти. Адже на території знаходяться як вже списані одиниці, так і робочі. Які або перебувають у стадії ремонту, або чекають експлуатації. Проте ви можете підглянути із-за забору або якогось пагорба. Справжній шукач вражень завжди знайде вихід із ситуації. Сотні танків складених один на одного, які ще й іржавіють – створюють дійсно моторошну атмосферу. Тому це місце звикли називати «Кладовищем танків». Бойова техніка ремонтується на Танкоремонтному заводі, а ця локація використовується як стоянка. Уся техніка коштує чималих грошей, тому її ретельно охороняють.

Розташоване кладовище на станції метро Червоний хутір. На перехресті двох вулиць: Бориспільської та Старобориспільської.

Зелений театр

Мабуть усі кияни знають про легендарний Зелений театр у центрі Києва. Проте точно не всі його відвідували. Про цей театр, а точніше про його історичне минуло складено чимало легенд та історій. Оскільки розташований театр на уламках старої Новопечерської фортеці. Після 2 світової в уламках одні з частин фортеці почали показувати фільми та проводити літературні вечори. Після чого місцевість повністю перетворили на театр під відкритим небом. Багатолітні дерева, що ростуть вздовж усього периметру змусили називати театр Зеленим. Це як театр створений природою: замість високих стін – дерева, що створюють акустичну атмосферу, замість освітлення сонце та замість оркестру – вітер. Це дивовижне місце, для усіх поціновувачів природи. Надзвичайно чарівний він у весняну та літню пору. Коли природа одягається у квітучі зелені шати.

Розташований театр біля Паркової дороги, одразу за Маріїнським парком.

Підземний Київ

І останнє на сьогодні найбільш містичне та вражаюче місце у Києві, це його підземелля. Поки ви спокійно ходите вулицями міста, прямо під вами протікає зовсім інше підземне життя. Київське підземелля, складається з розгалуженої системи печер сумарна протяжність яких складає більш ніж 700 кілометрів. Хитрі лабіринти влаштовані на декількох рівнях. Існують твердження, що колись вони слугували для порятунку людей у разі вторгнення. А деякі запевняють, що існують навіть підземні шляхи, якими можна не виходячи на поверхню дістатися з Києва до Чернігова.

У тунелях також розташовано більше 4 тисяч кілометрів труб, які по сьогоднішній день забезпечують людей водою. Можна побачити й природні печери у яких ростуть сталактити і сталагміти. Окрім усього переліченого, у підземеллі розташований підземний водоспад заввишки 22 метри і “Царський колодязь вічного дощу”.

Зараз у ці підземелля може потрапити будь-хто з охочих, адже туди водять безліч екскурсій. Обирайте ту яка вам до вподоби та вирушайте за новими враженнями. Адже у кожної екскурсії свій оригінальний маршрут.

Київ – чудове місто, яке славиться не лише красивими краєвидами, старовинною архітектурою та парками, а й досить містичними та вражаючими місцями. Як ми вже казали Київ місто контрастів і знадобиться ціле життя, щоб пізнати усі його сторони повністю. Тому подорожуйте містом, гуляйте з друзями, насолоджуйтесь красою та відкривайте щось нове. Оскільки подорожі це те, що нас наповнює та дарує нам насправді круті емоції.

Ольга Камінська