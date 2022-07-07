Бюджетний відпочинок у Сараєво, або (не)туристична Європа

Боснія та Герцеговина, напевно, єдиний куточок на Землі, позбавлений туристичної уваги через своє трагічне минуле. Здається, що у цьому місті лише післявоєнна розруха, розбиті долі та обмаль архітектурних пам’яток, але в цій статті ми спробуємо змінити Вашу думку.

Як дістатися міста?

До Сараєва можна дістатися лише літаком, тому радимо завчасно спланувати подорож, аби купити авіаквиток за приємною ціною. Найкращий сервіс дешевих авіаквитків – Aviasales. Це зручний сервіс, в якому можна обрати дату та стежити за зниженням ціни продовж визначеного терміну, а коли ціна стане доступною, одразу придбати квиток. П’ять годин в небі, і ми на місці.

Сараєво – це бюджетна Європа. Розміщення у центрі не вдарить по Вашому гаманцю, тому сміливо резервуйте колоритний номер у готелі з витонченим східним дизайном прямісінько в серці міста.

На що подивитися?

З містом потрібно знайомитися лише за допомогою пішохідної екскурсії, так Ви краще пізнаєте місто та налаштуєтеся на його атмосферу.

Сараєво – це місто, в якому досі сповідується іслам. Тож з одного боку воно має вигляд типового ісламського містечка, але з вкрапленням будівель у стилі хай-тек та відголосом соціалістичної Югославії – «тітовками». Та найперше, на що зверне увагу турист – сліди від снарядів на кожній будівлі. Це наслідки Боснійської війни, яка тривала близько чотирьох років. Вона почалася після виходу Боснії і Герцоговини зі складу Югославії. Ця війна (до війни росії з Україною) вважалася найбільш руйнівною після Другої світової війни. Зараз це вже історія, але воронки від снарядів та червоні краплі фарби на землі, на знак того, що тут загинуло багато людей, нагадують місцевим та туристам про страшні масштаби етнічних війн.

Сараєво затишно розташувався уздовж річки Міляцка, прогулюючись уздовж неї, можна знайти чудові мости різних епох. Також рекомендуємо потрапити в Історичний музей Боснії та Герцеговини, де діє постійна експозиція «Сараєво в облозі», що складається з предметів військового побуту. В 2017 році тут також відкрився Музей військового дитинства. Люди, чиє дитинство припало на облогу, передають музею свої особисті речі, фотографії, листи, а також записують на відео свої спогади. Ціна вхідного квитка – € 5.

Війна – невіддільна частина душі міста, щоб її зрозуміти, туристу потрібно відправитись на головний військовий об’єкт – «Тунель життя». На перший погляд, звичайна будівля, розтрощена снарядами, але для місцевих жителів ця споруда – священна. Цей тунель з’єднав блокадне і вільне Сараєво та допоміг вижити багатьом жителям, через постійне постачання харчових продуктів, ліків та зброї через тунель.

Аби розрядити сумний настрій після історичного музею та «Тунелю життя», радимо сходити на місцевий базар, насолодитися східним колоритом, купити сувеніри на згадку та помилуватися гомінливими містянами.

Хочете справжнього екстриму? Навідайтесь до закинутого Олімпійського містечка, аби покататися на велосипеді по бобслейній трасі, тому гострі відчуття Вам гарантовані. Також тут Ви зможете на власні очі побачити, що трапляється з Олімпійською інфраструктурою після закінчення Олімпійських ігор 1984 року.

Зголодніли?

Якщо хочете швидко перекусити, завітайте до «чевабджініцу» – це місцеві заклади швидкого харчування, де подають м’ясні страви, приготовані на грилі. В деяких можна знайти і овочі на грилі, але це рідкість, тож такий варіант не для вегетаріанців. Спробуйте також «чевап» – рубане м’ясо у вигляді ковбасок. Сараєвський спосіб їх приготування і подачі – найпопулярніший по всій колишній Югославії. Також у місті є безліч інших різноманітних кафе, барів та ресторанів на будь-який смак.

Якщо Ви наважитеся приїхати до Сараєва, на Вас чекатиме справжній східний колорит, смачна їжа, гірські вершини, та незламний дух міста. «Немає на що подивитися», – скаже пересічний турист, але буде помилятися. В столиці Боснії і Герцоговини є на що подивиться, куди сходити та отримати незабутні емоції після подорожі. Відкривайте нові місця, адже вони того варті.

Марина Поліщук