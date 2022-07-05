Що не варто робити в Танзанії: 7 важливих порад

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Валерія Сиротенко

Чисті води Індійського океану, білі пляжі, дивовижна природа, сафарі по дикому тваринному світу, найвища африканська гора Кіліманджаро та доступні ціни на відпочинок залучають до Танзанії туристів з усього світу.

Через пандемію коронавірусу можливості для закордонного відпочинку в українців суттєво скоротилися. Європа, куди після запровадження безвізу та за наявності лоукостів ми вже звикли літати відносно просто та недорого, наразі фактично закрита, так само як і популярні “зимові” варіанти пляжного відпочинку на кшталт Таїланду.

На цьому тлі популярності почали набувати нові, екзотичніші напрямки, такі як Домініканська республіка, Мальдіви та Танзанія, а саме острів Занзібар. Передусім – через відсутність там жорстких карантинних обмежень та наявність прямих чартерних рейсів.

Занзібар – один із найпопулярніших напрямків Африки, який дарує туристам величезну кількість емоцій. Ось тільки не завжди вони бувають виключно світлими.

Танзанія зараз — безпечний напрямок, але все ж таки потрібно дотримуватися деяких правил, щоб відпочинок пройшов на позитивній ноті. Звісно, неприємність може статися абсолютно в будь-якому місті, але наступні поради зайвими точно не будуть.

Занзібар – це справді острів контрастів. Одразу ж за парканами вишуканих готелів, де створені усі умови для комфортного відпочинку туристів, починаються нетрі, де мешкають місцеві жителі – і умови від комфорту там дуже далекі.

У Танзанії вода з-під крана дуже низької якості, її в жодному разі не можна пити. Безпечна для здоров’я — бутильована вода, але обов’язково перевірте, чи добре було запечатано пляшку. Чистити зуби, вмиватися та мити посуд рекомендується водою з пляшки або кип’яченою. Також можна скористатися спеціальними знезаражуючими пігулками.
Краще не купувати на місцевих ринках м’ясо чи рибу, а куплені фрукти ретельно мити.

Ніколи не сплачуйте за товар чи послугу наперед. Якщо в кафе замовити страву і одразу сплатити, швидше за все, офіціант попросить у вас грошей і після трапези. Звичайно, ви поясните, що це були не чайові і все стане на свої місця. Але навряд чи вам захочеться витрачати відпустку на розгляди.

Рівень життя в цій африканській державі є досить низьким. У обслуговуючого персоналу зарплата 100 євро на місяць, багато місцевих взагалі безробітні, тому туристи (переважно необережні) іноді стають жертвами пограбувань. З метою безпеки не рекомендується гуляти вулицями без супроводу в темну пору доби, а також йти зі жвавих вулиць. Не беріть на прогулянку оригінали документів, нехай усе цінне чекає на вас в готельному сейфі.

На зручний громадський транспорт на острові також розраховувати марно – занзібарці їздять на автобусах та дала-дала (аналог маршруток), які заледве відповідають звичним нам стандартам як комфорту, так і безпеки.

Саме тому туристи самостійно пересуваються островом зазвичай на таксі, або – якщо їх не лякає лівосторонній (і доволі хаотичний) рух, неосвітлювані дороги, а подекуди і повна їх відсутність – орендують авто.

Але пам’ятайте, що на Занзібарі не варто ловити таксі з руки. Перед поїздкою знайдіть контакти перевірених перевізників та звертайся тільки до них.
Місцеві грабіжники в Танзанії під’їжджають до своїх жертв на мотоциклах чи мопедах та зривають з них сумки. Краще, не підходьте до краю дороги і не носіть великі суми грошей із собою.

Пляжі Занзібару муніципальні, з безкоштовним входом, але шезлонги є тільки поруч з готелями. Занзібарське узбережжя встеляє дрібний і білий, як борошно, пісок, в океанських водах немає медуз, але морські їжаки зустрічаються, тому краще запастися спеціальним взуттям для купання.

Не куріть у громадських місцях. Заборона дуже строга, за недотримання можна отримати великий штраф або провести кілька годин у в’язниці. Куріння допускається в номерах готелю (цей момент уточнюйте у адміністрації) та спеціальних зонах деяких ресторанів.

Не забувайте користуватися сонцезахисним кремом. Чим вище рівень захисту, тим краще: Танзанія знаходиться майже на екваторі, тому сонце пече дуже сильно.

Занзібар розташований в зоні спекотного тропічного клімату, що сприяє швидкому поширенню інфекційних захворювань. Але острів не є загрозою в епідеміологічному плані, тут все цілком благополучно. Щоб уникнути проблем, потрібно дотримуватися класичних правил: не пити сиру воду, ретельно мити фрукти та овочі перед їжею і по можливості харчуватися в ресторанах, де суворо дотримуються норм гігієни.

Валерія Сиротенко

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