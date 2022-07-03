Бельгійське місто Брюгге – не італійська Венеція

Завдяки звивистим вуличкам з численними каналам бельгійське місто Брюгге часто порівнюють з Венецією. Проте місто володіє неповторним шармом та незабутньою красою.

Брюгге є одним з найгарніших міст Європи. Будинки з красивими фасадами та цегляними димарями, вози та карети, запряжені кіньми, липові алеї. Величезна кількість пам’яток, багато з яких занесені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Все це змусить вас ніби повернутися назад у часі. Самі бельгійці кажуть, що Брюгге – це середньовічний королівський скарб.

Варто завчасно спланувати свою подорож до міста, адже подивитись тут дійсно є на що. Однак побачити та оцінити всю красу міста за одну відпустку, точно не вдасться. Тому пропонуємо кілька варіантів:

Музей Грунінге

Музей Грунінге пропонує різноманітний огляд історії бельгійського візуального мистецтва. У 15 залах представлено близько 15000 робіт художників з Фландрії та Нідерландів 14-19 століть. Ви зможете побачити, колекцію старовинних руковисів та картин. Серед них : “Богомітір каноніка ван дер Пале” та “Портрет дружини Маргарет” Яна ван Ейка, “Успіння Богоматері” Гуго ван дер Гуса, “Суд Камбиза” нідерландського живописця Герарда Давида та “Страшний суд” Яна Провоста.

Колекція музею регулярно поповнюється. Серед останніх придбань – колекція робіт британського художника та уроженця Брюгге Френка Бренгвіна.

Ринкова площа

Вирушіть на цікаву прогулянку центральною площею міста. Одна з найстаріших будівель на площі – Боукхоут, в якій збереглися вітражі 15 століття і флюгер, виготовлений майстрами в 1682 році. Зі східного боку площі були криті причали. Потім після пожежі споруди були знесені, а на їх місці були побудовані нові. Зараз тут розміщена губернаторська резиденція, будівля суду, Поштамт, а також музей «Хісторіум».

У 1995 році після реставрації на площі було заборонено пересування на автомобілях, тому зараз вона пішохідна. Для відвідувачів міста є безліч сувенірних крамниць і магазинів, невеликих ресторанчиків і кафе розташовані по всьому периметру площі. По середах відкривається ринок.

Замок Лопем

У XX столітті замок був королівською резиденцією Альберта I, а під час Першої світової війни тут розташовувалася штаб-квартира бельгійської армії. Не можуть не дивувати стелі в Головній Залі, які заввишки майже 17 метрів. Тут можна побачити полотна Ван Дейка, а також художників – учнів Рубенса.

Багато визначних пам’яток Брюгге мають свою цікаву історію і чимало загадок. Замок Лопем не став винятком. Будівля знаходиться в оточенні красивого парку, що розкинувся на площі понад 100 гектарів. Де гарні алеї чудово поєднуються з невеликими ставками. А любителі розгадувати головоломки неодмінно повинні пройтися по лабіринту, який складається з довгих коридорів.

Єлизавета Бєлінська