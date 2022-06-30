Секрети ідеальних фотографій під час подорожей

Подорожі, це річ, яка дарує нам багато щасливих емоцій. Це те, що нас наповнює та надихає. Світ має багато красивих та чарівних місць, які дійсно варті нашої уваги. Та багато мандрівників прагнуть не лише здобути нові враження та побувати у нових захоплюючих погляд місцях, а й похизуватися крутими фотографіями. У цій статті ви дізнаєтесь про секрети вдалих фотографій під час подорожей.

Обирайте правильне світло

Під час зйомки пейзажів, дуже важливо звернути увагу на пору дня та інтенсивності світла. Найкращі фотографії виходять на світанку, коли сонце тільки-тільки підіймається, після 3 години дня, коли сонячні промені стають більш м’якими та звісно на заході сонця. Його ще називають золотою порою, коли світло стає жовто–помаранчевого кольору та м’яко розсіюється над усім містом. Денне світло занадто жорстке для фотографій, у цей період досить важко зробити дійсно якісні кадри, тоді вони виходять засвіченими та занадто яскравими.

Динамічність

Один з секретів ідеального фото у подорожах, це динамічність. Динамічні фотографії у повному обсязі здатні передати не лише ваші емоції, а й красу, що навколо вас. Адже статичні фотографії не передають усієї краси місцевості, ваші враження, вони виглядають пласкими та давно вже не цікавими.

Підготуйте референси

Для того, щоб не витрачати забагато часу на локаціях та не пропустити гарного моменту. Заздалегідь продумайте ідею світлини, підготуйте референси , пошукайте в інтернеті приклади фотографій, які вам подобаються. Зверніть увагу на позу, світло, а також розташування людини у кадрі. Розуміння того, яку фотографію ви хочете отримати в результаті, значно оптимізує ваш під час фотосесії.

Робіть більше знімків

Дуже сумно коли ти приїжджаєш з фантастичної подорожі назад додому і помічаєш, що фотографії, які робив не вдалі, розмазані чи поганої якості. Для того, щоб уникнути таких прикростей радимо Вам робити багато однакових фотографій. Тому, що з 10 зроблених фото зазвичай лише одна буде справді гарної якості, і це у кращому випадку. Тому не лінуйтеся та побільше фотографуйте. Краще потім видалити зайві, аніж залишитись без фотографії взагалі.

Колорит

Для того, щоб передати весь колорит та характер місцевості чи країни, у яку ви відправились, не достатньо лише архітектури. Оскільки, найкраще передати усю душу міста, зможуть лише його люди. Світлини на фоні місцевих жителів, які біжать по своїм справам, одні з найбільш душевних. Такі фотографії дозволяють, хоч не надовго, але стати частиною цього народу, відчути їхній унікальний ритм життя та настрій.

Редагуйте зображення правильно

Використовуйте професійні програми для редагування зображень. Зробити якісне фото на ваш гаджет, це лише половина роботи. Бо ще важливіше його правильно відредагувати. Не використовуйте, Instagram-фільтри, оскільки вони дуже застарілі. А також, надмірно насичені фільтри чи які занадто висвітлюють фотографію. Не робіть так, щоб при перегляді фотографії люди чітко розуміли, що фото відредаговано. У наш час найбільше цінується природна краса.

Чи потрібна професійна камера для вдалих фото?

По-перше, мати професійну камеру не достатньо для того, щоб робити якісні фотографії. Якщо ви вважаєте, що саме камера є секретом успіху, то ви дуже помиляєтесь. Тому,що набагато важливіше вміти нею користуватися, а це потребує навичок та вмінь.

По-друге, камера набагато більша ніж ваш смартфон, вона досить габаритна і не факт, що вам буде зручно її возити за собою. Це зайвий вантаж та зайва відповідальність. Постійно потрібно слідкувати за тим, щоб вона ніде не загубилась та не розбилась. Проте, звісно, якщо ви не професійний фотограф. Для усіх інших, це не дуже зручний варіант.

Для красивих кадрів потрібна гарна сонячна погода?

Ні, це не зовсім так. Адже, не варто недооцінювати похмуру, дощову погоду. Зазвичай туман та хмари, розсіюють сонячні промені, роблять їх рівномірними та м’якими. Що дозволяє не переживати за те, що фотографія вийде засвіченою ти ви зажмуритесь від яскравого сонця. Окрім, цього похмура погода створює дуже містичну та загадкову атмосферу. Дощ та краплі часто створюють романтичну або сумну атмосферу.

Не бійтеся експериментувати, будьте винахідливими, знімайте усе, що вам подобається. Постійно гуляйте, дивіться навколо, звертайте увагу на дрібнички, бо саме з дрібниць складається наше з Вами щастя. Ми сподіваємось, що ця стаття вам допоможе робити більш якісні фотографії ніж ті, які ви робили до цього. Та справді полегшить Ваш процес створення фотографій.

Ольга Камінська