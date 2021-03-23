Сам собі фотограф або 5 локацій для зйомки

У столиці, на перший погляд, надзвичайно багато місць, де можна зробити гарні світлини, проте для того аби знайти їх – варто прикласти зусилля. Саме тому, ми вирішили допомогти вам у цьому складному, на перший погляд, виборі і підібрали 5 найцікавіших!
1. Пляж «Троєщина»
Найближче від вул. Оноре де Бальзак
Його ви точно впізнаєте з тисячі! Орієнтир – блакитний будиночок рятувальника, який вже заполонив серця багатьох. Яскравий образ буде чудовим доповненням казкової картинки. Особливо гарно тут влітку, під час заходу сонця, але навесні, зауважте, і людей обмаль. Місце маловідоме, саме тому поки не популярне і виділятиметься з-поміж інших.
2. Ботанічний сад Гришка
Адреса: вул. Тимірязєвська, 1
Вартість: 50 грн вхід на територію ботанічного саду, вхід в оранжерею сплачується додатково: 30 грн.
Цілий рік – зелено. Щоправда не усюди! По секрету: вам варто завітати до оранжереї. Динамічна зйомка між пальмовим листям – гарантовано матиме успіх. У випадку, якщо ви хочете натрапити на цвітіння, необхідно завітати на сайт НБС у розділ
3. Аутлет-містечко Мануфактура
Обухівське шосе, 2, с. Ходосівка
Від метро Видубичі, 15 км
Час роботи: 10:00 до 21:00
Вартість: безкоштовно
Це унікальне архітектурне містечко, яке є торговим центром під відкритим небом. Дво- та трьоповерхові будиночки, які нагадують маленьку Голандію, точно не залишать байдужим жодного.
Місце спокою та відсутність скупчення людей. Де можна без метушні прогулятися та зробити як яскраві та позитивні світлини, так і фото у діловому стилі. Погляньте лишень на весільні!
4. Резиденція Межигір’я
Київська обл, с. Нові Петрівці
Станція Героїв Дніпра, 13,5 км
Вартість: 40 – 120 грн
Локація, де відпочиває і душа, і тіло.
Територію, звісно що, можна обійти пішки, проте на це піде багато часу і сил, а от велосипед в оренду вам точно допоможе не тільки зробити дивовижні світлини, але й по-справжньому відпочити та отримати тотальне задоволення від локації.
Саме тут ви зможете накататися на двоколісному на кілька років вперед, насолодитися природою, влаштувати ланч під відкритим небом – і це усе ідеї для зйомки! Заплющіть очі і уявіть як ваше волосся розвивається від вітру, а фотограф ловить ваш погляд, коли ви їдете ретро-велосипедом, спереду якого у кошику рожеві тюльпани. А от чарівний вид на Київське море – ще довго не даватиме спокою.
5. Оглядовий майданчик
Проспект Валерія Лобановського, 4А
Час роботи: з 12:00 до 22:00 год
Вартість: 50 грн
Відкрита у 2009 році, на даху 25-поверхівки, локація, дозволить відчути не лише висоту та перебороти свої страхи, але й зробити насичені та різноманітні фото.
Не забувайте, що умовою якісної зйомки є не лише фотограф, але й образ і, звісно що, локація!
Єлизавета Кушнір