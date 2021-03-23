Сам собі фотограф або 5 локацій для зйомки

У столиці, на перший погляд, надзвичайно багато місць, де можна зробити гарні світлини, проте для того аби знайти їх – варто прикласти зусилля. Саме тому, ми вирішили допомогти вам у цьому складному, на перший погляд, виборі і підібрали 5 найцікавіших!

1. Пляж «Троєщина»

Найближче від вул. Оноре де Бальзак

Його ви точно впізнаєте з тисячі! Орієнтир – блакитний будиночок рятувальника, який вже заполонив серця багатьох. Яскравий образ буде чудовим доповненням казкової картинки. Особливо гарно тут влітку, під час заходу сонця, але навесні, зауважте, і людей обмаль. Місце маловідоме, саме тому поки не популярне і виділятиметься з-поміж інших.

2. Ботанічний сад Гришка

Адреса: вул. Тимірязєвська, 1

Вартість: 50 грн вхід на територію ботанічного саду, вхід в оранжерею сплачується додатково: 30 грн.

Цілий рік – зелено. Щоправда не усюди! По секрету: вам варто завітати до оранжереї. Динамічна зйомка між пальмовим листям – гарантовано матиме успіх. У випадку, якщо ви хочете натрапити на цвітіння, необхідно завітати на сайт НБС у розділ «календар цвітіння» . Зараз же тут буяє азалія, то чому б не влаштувати собі літо навесні?

3. Аутлет-містечко Мануфактура

Обухівське шосе, 2, с. Ходосівка

Від метро Видубичі, 15 км

Час роботи: 10:00 до 21:00

Вартість: безкоштовно

Це унікальне архітектурне містечко, яке є торговим центром під відкритим небом. Дво- та трьоповерхові будиночки, які нагадують маленьку Голандію, точно не залишать байдужим жодного.

Місце спокою та відсутність скупчення людей. Де можна без метушні прогулятися та зробити як яскраві та позитивні світлини, так і фото у діловому стилі. Погляньте лишень на весільні!

4. Резиденція Межигір’я

Київська обл, с. Нові Петрівці

Станція Героїв Дніпра, 13,5 км

Вартість: 40 – 120 грн

Локація, де відпочиває і душа, і тіло.

Територію, звісно що, можна обійти пішки, проте на це піде багато часу і сил, а от велосипед в оренду вам точно допоможе не тільки зробити дивовижні світлини, але й по-справжньому відпочити та отримати тотальне задоволення від локації.

Саме тут ви зможете накататися на двоколісному на кілька років вперед, насолодитися природою, влаштувати ланч під відкритим небом – і це усе ідеї для зйомки! Заплющіть очі і уявіть як ваше волосся розвивається від вітру, а фотограф ловить ваш погляд, коли ви їдете ретро-велосипедом, спереду якого у кошику рожеві тюльпани. А от чарівний вид на Київське море – ще довго не даватиме спокою.

5. Оглядовий майданчик

Проспект Валерія Лобановського, 4А

Час роботи: з 12:00 до 22:00 год

Вартість: 50 грн

Відкрита у 2009 році, на даху 25-поверхівки, локація, дозволить відчути не лише висоту та перебороти свої страхи, але й зробити насичені та різноманітні фото.

Не забувайте, що умовою якісної зйомки є не лише фотограф, але й образ і, звісно що, локація!

Єлизавета Кушнір