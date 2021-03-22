Кропивницький – у гості до тюльпанів

Щоквітня Кропивницький перетворюється на справжню казку, усі люди збираються на цвітіння тисячі тюльпанів.

Місто Кропивницький

Не так давно місто перейменували. До цього воно носило назву Кіровоград. Це такий собі промисловий пункт зі зручним вузлом автошляхів у центральній частині країни. Хто б міг подумати, що саме сюди будуть возити екскурсії щовесни!

Історичних пам’яток в місті небагато, хіба що центр міста зі старими будівлями (зокрема психіатричною лікарнею, що зараз відкрита для туристів). Природні об’єкти також не вирізняються оригінальністю, багато мешканців їздять відпочивати за місто. Та Дендропарк тут – місце культурних зборів та найгучніших заходів.

Що є в Дендропарку

Декілька кафе, міні-зоопарк, напис «Я люблю Дендропарк», а також багато атракціонів для дітей. Вечорами на спеціальному майданчику збираються люди похилого віку на дискотеку «Кому за». Зранку поважні пенсіонери приходять сюди на зарядку. Завдяки великій території кожен знайде собі затишний куточок. Можна пограти у спортивні ігри, побігати, погуляти з собакою.

Чисті доріжки, охайні клумби, вільні лавочки, що рідкість для таких парків. Зазвичай сюди приходять сім’ями або парами для тихого культурного відпочинку та єдності з природою.

Коли квітнуть тюльпани

Близько двох мільйонів тюльпанів розквітнуть у другій половині квітня в Кропивницького Дендропарку. Тоді всіх і запрошують на офіційне відкриття сезону відпочинку. Завезені з Нідерландів цибулини тюльпанів радують щовесни вже не перший рік. Цвітіння триває до кінця травня.

На відкритті тюльпанової композиції завжди тривають святкові концерти, узяти участь у таких заходах вже встигли група KADNAY та учасник вокального шоу “Голос країни” Анрі Болквадзе. А от, імена зірок наступного відкриття поки не говорять.

Зазвичай, уже з 13 квітня в парку проводять екскурсії, у яких входить розповідають про всі насадження, що ростуть на території парку, а також історії та легенди парку і міста Кропивницького. Вартість екскурсії – від 250 грн на групу до 10 осіб.

Вероніка Крамар