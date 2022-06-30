Мурали Києва як особливий та вражаючий вид мистецтва

Мурали, дещо захопливе та не звичайне. Ви точно їх бачили на багатьох вулицях Києва та чи знаєте про, те як вони називаються та яку історію мають. Сьогодні ми вам розповімо про топ 5 цікавих муралів Києва.

Що ми знаємо про мурали? Певно, що не багато. Насправді, у Києві їх досить багато, ще з 2014 року художники з усього світу їхали до Києва аби прикрасити його своїми малюнками. Наразі Київмурал налічує 171 стінопис та 35 художника. Сьогодні ми розповімо вам про топ 5 найбільш атмосферних муралів Шевченківського району міста, огляд яких може перетворитися на справжній захопливий квест, котрий ви можете пройти разом з друзями.

Стріт-арт «Щасливе дитинство»

Уособленням щасливого дитинства став мурал українського художника Костянтина Скритуцького. Арт-об’єкт виконано мозаїкою із зображенням портретів 8 реальних дітей. Ідея з’явилася тоді, коли ділянку, яка знаходиться біля будинку де зараз зображена мозаїка, хотіли віддати під забудову. Автор та жителі району таким чином висловили свій протест.

Цікаво, що над роботою працювало 9 осіб. Умови праці були не з найкращих, як зазначає сам автор був лютий мороз. І як ви вже зрозуміли, було не дуже комфортно, проте усі справились. Загальний розмір мозаїки 10 на 15 метрів, на момент створення це була найбільша мозаїка Києва.

Адреса – вулиця Олеся Гончара, 15/3

Ⓜ️ – Золоті ворота

Мурал «Гімнастка»

На малюнку зображена добре нам всім відома та обожнювана, українська художня гімнастка, чемпіонка світу, призерка Олімпійських ігор в Ріо – Ганна Різатдінова. Автором роботи є Австралійський художник Фінтан Медж. Спортсменка зображена у стрибку перевернута з ніг на голову. Її не одразу впізнаєш тому, що вона у повсякденному одязі.

Автор звертає нашу увагу на проблему екології та призиває до захисту навколишнього середовища. Образ природи втілений в траві над якою завмерла в повітрі спортсменка. Написання муралу зайняло майже два тижні.

Адреса – вулиця Стрілецька, 12

Ⓜ️ – Золоті ворота

Стріт-арт “Лебеді”

На муралі зображені птахи у польоті, у ясну погоду фон картини зливається з небом і здається, ніби птахи летять у небо. Роботу виконав львівський художник Тарас Довгалюк, відомий під псевдонімом Taras Arm.

Автор є архітектором за освітою, що напевно допомагає йому створювати шедеври на будинках. Адже це потребує чітких розрахунків. Це не перша картина, яку написав художник, його праці прикрашають не лише вулиці Києва, а й Івано-Франківська, Львова та інших міст.

Адреса – Георгіївський провулок, 9

Ⓜ️ – Золоті ворота

Мурал «Леся Українка»

Цей зворушливий стріт-арт присвячений найвідомішій українській поетесі Лесі Українці. Художник зобразив поетесу в національній вишиванці в оточенні конвалій. Леся задумавшись дивиться кудись у далечінь. Митець створив стінопис надихнувшись її віршом «Конвалії», що вийшов у світ більше століття тому.

Автором є австралійський художник Гвідо ван Хелтен. Місце для твору було обране не випадково. У різні періоди свого життя велика поетеса проживала саме на тій вулиці на якій зображений її портрет.

Адреса – вулиця Стрілецька, 28

Ⓜ️ – Золоті ворота

Мурал «Час змін»

На цьому панно художники зобразили боротьбу козака з шістьма руками і змія, який оповив земну кулю. Це битва вселенського масштабу між добром і злом. Її автори – Володимир Манжосов і Олексій Бордусов з арт-дуету Interesni Kazki. На цю роботу їх надихнули такі події, як анексія Криму та війна на Донбасі. Навколо основного сюжету зображено багато деталей: палаючі шини – як символ протесту, мавпа з гранатою – певно ви розумієте до чого вона, підірваний танк із написом «На Київ».

Окрім цього, можна побачити Луцький замок, який прикрашає купюру номіналом 200 грн. На ній зображений лелека, що летить із замку, а це, згідно із автентичною символікою є поганим знаком. На панно автор повертає позитивний сенс цій події, зображуючи лелек, що повертаються додому.

Адреса – вулиця Стрілецька, 4

Ⓜ️ – Золоті ворота

«Просте щастя»

Дуже зворушливий стінопис, який закликає нас радіти кожну хвилину свого життя, кожній дрібничці. Він показує нам, як важливо посміхатися та радіти простим речам. На муралі зображено маленького темношкірого хлопчика, котрий посміхається. Саме через нього автор хотів передати щастя. Створений арт об’єкт відомим іспанським художником та тату майстром Xav (Хав’єр Робледо). Стінопис простягнувся аж на 70 метрів вздовж та 15 метрів завширшки. Робота була завершена вже через місяць та викликала багато позитивних відгуків.

Адреса – вулиця Стрілецька, 4

Ⓜ️ – Золоті ворота

Мурали, це особливий вид мистецтва, особливий шарм міста. Який не лише надає йому ще більшої краси, а й розповідає його історію, суспільно значущі теми. Розглядати їх на величезних будівлях можна годинами. Це дещо заворожуюче красиве. Насправді, муралів у Києві дуже багато, ми показали вам лише малесеньку частину стінописів. Вони знаходяться у найбільш неочікуваних місцях. Тому подорожуйте, шукайте нові шедеври та влаштовує цікаві квести разом зі своїми друзями.

Ольга Камінська