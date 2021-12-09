5 міст для найромантичніших побачень: Київ

Ми звикли поняття романтика асоціювати з такими містами як Париж, Венеція, Берлін і ін. Але чому ми ще досі не усвідомили, що найкраще побачення також можна організувати там, де ми живемо. Тож слід це виправити та дізнатись більше про свою Батьківщину.

Київ – серце України, наша рідна столиця. Це місто охоплює в собі такі поняття як: шалений ритм, атмосфера, романтика, старовинність та новітність. Тут Ви зможете влаштувати справжній сюрприз для своєї другої половинки та неабияк її здивувати.

Андріївський узвіз

Історичне місце, яке яскраво показане у фільмі «За двома зайцями». Друга за популярністю вулиця Києва після Хрещатика. Прогулюючись Андріївським узвозом, можна легко потрапити до Андріївської церкви, що була побудована за наказом Катерини II у 1749–1754 роках. Це місце чарує своєю архітектурою ще часів Київської Русі та автентичністю в цілому, а також багате на визначні місця.

Раніше Андріївський узвіз мав назву київського Монмартрома, бо у теплі пори року завжди можна побачити на куточках цієї вулиці роботи талановитих художників, сувенірні вироби (вишиванки, писаний посуд), насолодитись мистецтвом та придбати те, що запало до Вашої душі.

Величезна кількість арткав’ярень слугують ідеальними місцями для того, щоб зізнатись у своїх почуттях або нагадати про них.

А дорога, що веде до Володимирської гірки надасть можливість почути яскраві голоси місцевих музикантів, а також відчути романтичну атмосферу вечірнього Києва. Саме тут знаходиться найкращій оглядовий майданчик на Поділ та Набережну, де романтика літає у повітрі.

Як доїхати?

5 хвилин пішки від станції метро «Контрактова площа». 15 хвилин пішки від станції метро «Майдан Незалежності» або «Золоті Ворота», 5 хвилин пішки від верхньої станції фунікулера.

Місток закоханих

Ще одне романтичне місце, яке знаходиться поряд із Володимирською гіркою. Цей місток має величезну популярність серед закоханих пар та стає частиною їхньої любові: тут призначають побачення, роблять освідчення і залишають замочки, що означають справжні почуття один між одним. За легендою, якщо ви разом з коханою людиною перейдете через міст, то ви ніколи не розлучитеся. Часто закохані пишуть на бильцях свої імена, щоб уберегтися від сварок.

З Мосту Закоханих можна розглянути майже весь правий берег Дніпра, цю частину міста видно, як на долоні. Також з цього місця відкривається чудовий краєвид на Труханів острів, Дарницю та Дніпро.

Як доїхати?

Перетинає Петровську алею і з’єднує Міський сад і Хрещатий парк.

Ботанічний сад

Один із найстаріших ботанічних закладів України, заснований в 1839 році.

У колекціях саду налічується близького 10 тисяч видів, форм і сортів різних рослин. Тут Ви зможете побачити неймовірні та рідкісні тропічні та субтропічні рослини. Колекція кактусів та інших сукулентів налічує близько 2 тисяч видів і є найбільшою в колишньому Радянському Союзі.

Зараз парк розділено на дві частини — паркову та наукову. Вхід до паркової зони вільний у будь-яку пору року, особливо тут гарно, коли квітнуть магнолії, рододендрони та тюльпанові дерева. До наукової частини саду також можна потрапити, але в супроводі співробітника ботсаду, для цього треба просто зателефонувати і домовитися про екскурсію. А екскурсії тут різні і надзвичайно цікаві, наприклад, вечірні до водних оранжерей, де можна побачити і лотоси, і орхідеї, і вікторію амазонську, і навіть піраньї.

Завдяки цьому місцю Ви зможете поєднати приємне з корисним – провести час с коханою людиною та дізнатись багато нового.

Як доїхати?

5 хвилин від метро Університет та 5-7 хвилин від метро Льва Толстого.

Парк Межигір’я

Таку назву парку дали не просто так, річ у тому, що він знаходиться в долині, яка з трьох боків оточена пагорбами, що здавна на Поліссі називалися горами.

Нині на території комплексу розташовано вісім пам’яток історії та археології різного часу, які були відкриті й частково досліджені археологами. Серед них — комплекс підземних монастирських печер у Пекарницькій горі, що описувалися дослідниками ще в ХІХ ст.

Також, тут Ви зможете відвідати зоопарк, де є незвичайні тварини: кенгуру, австралійський, американський нанду, павичі, фазани, австралійські гусаки, земляний заєць. Парк славиться масштабами та розкішшю, бо раніше належав колишньому президенту України.

Квитки коштують для дорослого 150 грн, діти (до 16 років) – 50 грн, пенсіонери – 40 грн.

Таким чином, можна провести хоч весь день у цьому дивовижному місці, де є гараж з багатьма раритетними автомобілями та мотоциклами, кілограмова золота монета зі зображенням Януковича, золотий батон, зоопарк та багато іншого.

Як доїхати?

Краще за все діставатись до парку Межигір’я на автомобілі, через те, що дорога займає приблизно 1 годину. Але для тих, хто не має авто, є інший варіанти: автобус №397 відходить від м. Почайна/Героїв Дніпра, автобус №792 відходить від м. Героїв Дніпра або на маршрутках №902 та №394.

Дар’я Каліновська