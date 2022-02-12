Buenos días, сонячний Буенос-Айресе!

Така далека і загадкова аргентинська столиця щороку приваблює тисячі туристів з усього світу. Чому ж мандрівники готові перетинати океан і повертатися сюди знову і знову?

Буенос-Айрес – справжня окраса Латинської Америки. Місто, що наповнене ритмами танго, книгарнями та ароматами мате. Якщо ви опинитеся тут уперше, то наша стаття саме для вас. Ми підготували невеликий список місць, які неодмінно варто відвідати.

Район La Boca

Своє знайомство з містом варто розпочати з найколоритнішого району – Ла-Бока. Сам район вважається бідним і небезпечним, але справжньою візитівкою міста є його туристична вулиця Камініта з добре відомими різнокольоровими будиночками.

Тут на кожному кроці танцюють танго, а вулиці переповнені крамничками місцевих майстрів і сувенірними магазинчиками, де Ви можете придбати цікаві сувеніри й забрати із собою частинку Аргентини.

У одній із кав’ярень також можете спробувати традиційний аргентинський чай – мате. Це напій із сушеного листя падуба, а на смак він схожий на міцний трав’яний чай. П’ють його у специфічній мідній посудині (калабасі) і через трубочку, яка має назву бомбілья.

Звичайно, сьогодні нічого від того історичного житлового району не залишилося, зараз тут лише суцільні магазини замість житлових будинків і вони більше схожі на декорації. Але побувати тут однозначно варто. Якщо ви не були в La Boca – значить не були в Буенос-Айресі.

Книгарня El Ateneo Grand Splendid

Буенос-Айрес – це справжній книжковий рай. Місцеві дуже люблять читати і кількість книжкових магазинів у місті дуже велика. За статистикою, на кожні 100 тисяч населення припадає 25 книгарень, що є абсолютним світовим рекордом.

El Ateneo – одна з найвідоміших книгарень аргентинської столиці. Ідеальне місце для тих, хто полюбляє книжки і театр. Магазин зберіг неповторну пишність і елегантність колишнього театру Grand Splendid, який спроєктували архітектори Перо та Торрес Арменгол у далекому 1919 році.

Відчинивши двері ви ніби поринаєте в інший світ. Розписана стеля, світильники і ліпнина – все це залишилося незмінним. Залишилася навіть сцена з завісою: сьогодні тут функціонує невелике кафе, де можна насолодитися книгою за філіжанкою кави.

Книгарня пропонує багато художньої і наукової літератури, дитячих книг та ігор, а також музики. Більшість видань іспанською, але можна знайти назви й англійською мовою також. Прекрасним сувеніром може стати проілюстрована книга про Буенос-Айрес чи Аргентину.

Адреса: Avenida Santa Fe 1860, Recoleta, 1123, Buenos Aires

Час роботи: Пн-Чт: 9:00-22:00, Пт, Сб – 9:00-00:00, Нд – 12:00-22:00

Театр Colon

Прогулюючись по Av. Corrientes між Av. Callao та вулицею 9 липня ви потрапляєте на справжній аргентинський Бродвей. У міських театрах показують усе: від комедій та цирків, до мюзиклів і балету.

Найвідомішим, звичайно, є Teatro Colón. Театр, який спроєктували Франческо Тамбуріні, Вітторіо Меано та Жюль Дормаль, будувався ві протягом 20 років і був нарешті відкритий у 1908 році.

Він вважається одним із найкращих оперних театрів світу поруч з Ла Скала в Мілані і Королівським оперним театром у Лондоні. Зі своєю неперевершеною акустикою та чудовим декором, він притягує любителів музики з усього світу. Варто зазначити, що самостійно пересуватися театром не можна, тому варто завчасно потурбуватися про квитки на екскурсію.

Всередині театру італійський мармур всіх кольорів на підлозі й колонах, вікна з дивовижними вітражами та широкі сходи. Галерея на другому поверсі переносить вас у зали Версалю з великими люстрами, дзеркалами, розписами на стінах і декоративними колонами. А сам театр – це суміш червоного оксамиту, золота, а також ламп і світильників.

Адреса: Cerrito 628, C1010 CABA

Часи роботи: вечірні виступи зазвичай починаються з 20:00. Екскурсії проводяться з 9:00 до 17:00.

Ресторан Fogón Asado

Не можна побувати у Буенос-Айресі й не скуштувати справжнє аргентинське м’ясо за келихом вишуканого вина.

Fogón Asado – це закритий ресторан у районі Палермо, де готують класичні страви Асадо з сучасним відтінком. Кожному поціновувачу смачного м’яса варто неодмінно зазирнути у цей стейк-хаус.

Однак просто так ви не зможете відвідати цей заклад. Необхідно забронювати місце заздалегідь на їхньому сайті . Ціна для однієї людина становить 60 доларів США. Особливістю цього ресторану також є те, що тут немає окремих столиків. Всі гості сидять у барі, перед шеф-кухарем. Щоденні вечері в цьому ресторані перетворюються в невелике кулінарне шоу для кожного відвідувача. Дегустаційний набір із 6 страв включає найкраще аргентинське м’ясо, приготовлене різними способами на мангалі. Спостерігаючи за кухарем через відкриту кухню, ви точно оціните гастрономічні традиції цієї прекрасної країни.

Адреса: Av. Uriarte 1423, Palermo, Buenos Aires

Час роботи: Пн-Сб з 10:00 до 19:00, вечеря розпочинається щодня о 19:45

Парк Rosedal De Palermo

Ліси Палермо – справжні легені Буенос-Айреса. Район насичений парками й скверами. Тим, хто втомився від міської метушні чи просто хоче перепочити від історичних пам’яток, обов’язково варто приїхати сюди.

Сад троянд – тихе місце посеред шумного мегаполіса, з величезною кількістю троянд, розташованих у дивовижних композиціях. Тут безліч мальовничих пейзажів і красивих локацій для фотографій: фонтани, альтанки, мости через озера і чарівний Андалузький дворик.

Роседаль – улюблене місце місцевих жителів. На вихідних вони влаштовують тут пікніки, катаються на велосипедах, займаються спортом і просто проводять час із сім’єю.

Ви можете пройтися алеєю письменників і подивитися на скульптури, що присвячені відомим майстрам пера. Є тут і пам’ятник Тарасу Шевченку. Скульптуру подарувала місту українська діаспора Аргентини.

Адреса: Isabel Infanta Av. 900, Palermo, Buenos Aires

Час роботи: Вт-Нд з 8:00 до 17:30

Буенос-Айрес – це сучасне місто, яке поєднує у собі багату архітектурну і культурну спадщину, творчу енергію, унікальні традиції та дивовижну природу. В аргентинській столиці кожен знайде для себе щось особливе. Тому радимо придивитися до цього яскравого міста для наступної подорожі.

Діана Віскушенко