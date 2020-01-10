Нью-Йорк як він є

Американська мрія. Мета мільйонів. Вона не тільки у добробуті маленької родини з містечка в Арканзасі. Вона й у великих мегаполісах, які ніколи не сплять, не шкодують нікого, але дають можливості кожному, варто лише захотіти. І найвеличніше з таких місць — Нью-Йорк.

Напевно, не потрібно довго розповідати, чому хоч раз у житті потрібно відвідати Велике Яблуко. Місто-мрія мільйонів, воно не потребує реклами, тому переходимо відразу до гайду.

Ми приземлились, що далі?

Зазвичай більшість прибуває у Міжнародний аеропорт ім. Дж. Кеннеді, найзавантаженіший аеропорт США, який має 8 терміналів. Але одночасно у ньому надзвичайно легко орієнтуватись. Між терміналами їздить поїзд (Airtrain), надається безкоштовний Wi-Fi (на годину на кожному терміналі), а співробітники аеропорту привітні й залюбки допомагають. До речі, це можна сказати не тільки про працівників JFK, а й про націю в цілому.

З аеропорту до Манхеттена (центр Нью-Йорка, де знаходяться більшість найвизначніших місць) можна дістатися трьома способами:

1) на таксі. Вартість буде складати близько 80 доларів: основна ціна у 50 доларів, лічильник після першої зупинки, платні дороги й тунелі та 10-20% чайових (у США вони обов’язкові).

2) автобусом (shuttle-bus). Проїзд обійдеться біля 20 доларів.

3) метро. Найдешевший варіант.

Метро у Нью-Йорку: як у ньому розібратись?

Це найшвидший та найдешевший засіб пересування. Крім того, воно працює цілодобово. Проїзд коштує близько 3 доларів, також можна купити картку на декілька поїздок, яка допоможе заощадити.

Хоча нью-йоркський метрополітен — один із найбільших у світі, орієнтуватись у ньому не складніше, ніж у київському. Три колії посередині та дві платформи по боках. На середній колії поїзд не зупиняється, а проїжджає станцію. Саме через це можна так швидко дістатись з пункту А в пункт В. Якщо Ви сіли у поїзд, який не зупиняється на потрібній Вам станції, треба просто знайти станцію, де Ви зможете пересісти у наступний поїзд, який зупиняється.

Хоча метро має безліч переваг, воно може розчарувати щурами, які там бігають, численними безхатченками та запахом сечі. Тому для вибагливих існує Uber, таксі, яке можна викликати за допомогою мобільного додатку. Можна розраховуватись як готівкою, так і карткою. До речі, воно дешевше, ніж відомі усім жовті машини.

Куди ж піти?

У Нью-Йорку знайдуться розваги на будь-який смак і гаманець. Візитними картками міста є Статуя Свободи, Таймс Сквер, Емпайр-Стейт-Білдінг, Рокфеллерський центр, Бродвейський театр, Музей мадам Тюссо, Уолл-стріт, Центральний парк та ще дуже багато місць. Для тих, хто хоче побачити це місто з висоти пташиного польоту, є екскурсії на гелікоптері (задоволення, звісно, недешеве).

Статуя Свободи

Статуя демократії та справедливості знаходиться на острові Свободи. Дістатись туди можна поромом (близько 25 доларів). Туристи полюбляють цю розвагу, адже звідти відкривається гарний краєвид на власне статую та Манхеттен з його численними хмарочосами.

Бродвейський театр

Однозначно must visit. Декорації, костюми, акторська гра, мюзикли, співи, танці, інтер’єр, рівень сервісу — ось лише деякі причини, чому варто його відвідати, навіть якщо Ви не володієте англійською. Вартість квитків залежить від вистави та обраного вами місця, але буде точно вищою за 100 доларів.

Таймс Сквер

Варто відвідати ввечері. Величезні рекламні екрани, безліч людей з усіх куточків світу, тисячі магазинів. Ця частина міста точно ніколи не пустує і не засинає. Якщо Ви хочете відчути шалений темп життя, Вам точно туди. Це місце надихає працювати й розвиватись.

Емпайр-Стейт-Білдінг

Це — одна з найвищих будівель США, яка має 102 поверхи, 381 м без антени. Якщо Ви не піднялись хоча б на один із хмарочосів, вважайте, що ви не були у НЙ. Ви можете піднятись на 86 поверх за 30 доларів або доплатити ще 15 і піднятись на 102. Звідти видно чотири штати та майже усе місто. Враження будуть від відвідин і вдень, і вночі. Вдень краще видно місто, а вночі — тисячі його вогнів.

Рокфеллерський центр

Цей бізнес-центр особливо чарівний у Різдвяні свята. Саме тут встановлюють головну ялинку міста, а на стінах транслюють анімації, що підсилюється музикою та світлом. Шоу, яке обожнюють і туристи, й жителі міста.

Музей мадам Тюссо

Один з найбільших музеїв воскових фігур у світі, він займає 9 поверхів та має понад 400 експонатів: моделей відомих зірок шоу-бізнесу, політиків, культурних діячів та інших видатних особистостей. Як і в інших філіях, на фігурах — справжній одяг діячів, які полюбляють віддавати туди свої наряди. До того ж з останнього поверху відкривається вид на Таймс-Сквер, тому варто йти туди ввечері, коли все у вогнях. Саме тут можна зрозуміти, що таке місто, яке ніколи не спить.

Уолл-стріт

Фінансовий центр НЙ, фінансовий центр США, фінансовий центр світу. Кіномани впізнають улюблені місця з фільму «Вовк з Уолл-стріт». А для тих, хто не бачив його, це буде хорошою можливістю відчути цей швидкий темп роботи, поспостерігати за перехожими та тільки здогадуватись, чи перед Вами звичайний клерк, чи мільярдер, а також посмакувати повітрям, яке пахне новими доларами.

Центральний парк

Якщо Ви підніметесь на Емпайр-Стейт-Білдінг, то перед Вами унизу постане величезне зелене море — це і буде Центральний парк, який займає 341 га. Спортивні майданчики, вуличні музиканти й танцюристи, колорит національностей, штучні ставки та озера та багато-багато дерев і трави. Раджу перед цим придбати страву однієї з численних кухонь та поїсти вже там, сидячи на траві та спостерігаючи за життям, яке кипить у Центральному парку.

Бруклінський район

Походити вуличками цього району, набережною, поїсти вуличної їжі. Прекрасно, правда ж? Тут живуть звичайні нью-йоркці, тут не зустрінеш найбагатішого принца міста, але тут — справжнє американське життя. У цьому й цінність поїздки в Бруклін.

У Нью-Йорк треба їхати, коли Вам потрібно натхнення, не вистачає мотивації та наснаги. Це місто не залишається лише позначкою на скретч-карті, воно викарбовується у пам’яті, бо завжди нагадує, що поряд із величчю, багатством і успіхом на вулицях біля сміттєвих баків завжди живе інших світ: світ убозтва, необачності та азарту. Це дуже мотивує до роботи, але роботи з обережністю і розумом. Таке воно, Велике Яблуко, яке сниться мільйонам.

Анна Йондак