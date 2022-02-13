Сицилія – вона відкриє своє серце, але забере вашу душу

Ця подорож безумовно стане вашою ідеальною відпусткою. Вас приваблює відпочинок в спокійному розміреному темпі, в якому є тільки море, сонце, їжа та сон. Або ви навпаки готові, стираючи свої старі конверси до дірок, блукати маленькими вуличками досліджуючи історичні пам’ятки архітектури? А як щодо яскравих вечірок та танців до упаду? Тож насолодіться миттю! Все це ви гарантовано отримаєте на Сицилії.

Протягом багатьох років найвідоміші міста Італії, такі як Рим, Венеція, Флоренція та Мілан — приваблювали туристів з усього світу, а сицилійці спокійно виробляли вино, вирощували мигдаль, фісташки, оливки, цитрусові та обідали свіжими морепродуктами. Але інформація про мальовниче узбережжя острова, історичні міста та численні визначні пам’ятки почала поширюватись серед туристів. Великий трикутний острів, розташований біля носка італійського черевика, тепер люб’язно приймає гостей та пропонує безліч цікавих занять та локацій для відпустки вашої мрії.

Багато хто закохався в цю землю, що розкинулася неподалік від материкової Італії, і ми сподіваємося, що Ви теж, зрештою, піддастеся чарам Сицилії.

Відвідайте автентичну сицилійську їжу

Запланували подорож до Сицилії – одразу збирайте речі на декілька розмірів більше, вони вам знадобляться. Італійська кухня викликає в усіх захоплення, попри те, що їжа цього регіону проста й доступна, вона ще й надзвичайно смачна. Багато фісташок, мигдалю, морепродуктів, а також всі основні продукти італійської кухні місцевого виробництва.

Почніть свій ексклюзивний гастротур з пасти «con le sarde», традиційної пасти з сардинами, біля моря. Візьміть свіжо фарширований смажений аранчіні, ідеальну післяобідню закуску з рисової кульки, або вирушайте на колоритні ринки Палермо, щоб дізнатися, чому вони вважаються одними з найкращих місць у світі для вуличної їжі. Вирушайте на захід до Трапані, щоб скоштувати кус-кус алла-трапанезе або обідню миску класичного песто, приготованого з регіональної пасти бузіате.

Не варто відвідувати ресторани, орієнтовані на туристів, – спробуйте якомога більше випадкових маленьких місцевих кафе. Там ви зможете відчути неймовірний затишок та колорит місцевої кухні.

А ще на Сицилії на сніданок можна з’їсти бріош – солодку булочку зі здобного тіста з джелато – італійським замороженим десертом зі свіжого коров’ячого молока та цукру, з додаванням ягід, горіхів, шоколаду та свіжих фруктів. І ніхто вас не осудить!

Пляжі

Італійці здатні зробити пляжем будь-що. І якщо ви летите на Сицилію, очікуючи побачити довгий відрізок м’якого золотистого піску, то на вас чекає невеликий сюрприз… Однак від цього не варто впадати у відчай – оскільки кілька днів на Сицилії повністю змінять ваше уявлення про те, як виглядає ідеальний відпочинок на березі моря.

На вас чекають фотогенічні візерункові парасольки, що занурюються у теплі кришталево-блакитні води для ван, бронзові тіла в бікіні та хвилястих папуги – контрабандисти, що гріються на скелях, наче морські леви. Не дивлячись на те, що це найбільший середземноморський острів, ви ніколи не будете далеко від пляжів, вечірок у купальниках, холодних напоїв, смачної їжі, фантастичних бухт та інших подібних видовищ. Все це про те, коли все на узбережжі стає пляжем!

Упродовж острову є більш ніж достатньо ділянок піщаного пляжу для тих, хто шукає традиційний формат відпочинку на морі. Спробуйте такі місця, як Монделло, Сан-Віто-Ло-Капо, Кастелламарре-дель-Гольфо, Джардіні-Наксос, Пантанелло, Сан-Лоренцо та Спьяджа-ді-Сан-Джуліано на околицях Трапані.

Відчуйте вулканічне тепло на Стромболі

Нещодавні виверження закрили вершину вулкану Стромболі, але ви все ще можете наблизитися до нього, піднявшись до оглядової точки Скіара-дель-Фуоко на висоті 400 метрів, де зможете побачити почорнілий рубець від лави, що стікає по північному схилу.

Вдалині досі можна побачити ті самі вибухи лави, що в давнину вказували шлях кораблям, які проходили повз острів.

Проведіть кілька днів у Палермо

Столиця острова, Палермо, нещодавно стала чудовим альтернативним місцем для європейського сицилійського відпочинку – і є ідеальною відправною точкою для відпочинку вашої мрії. На чолі з мером, який ввів боротьбу з мафією, острів знаходиться між вчорашньою Сицилією і Сицилією завтрашнього дня.

Окрім неперевершеної вуличної їжі, перебування тут дозволяє поснідати, пообідати та повечеряти на ринках, які не схожі на будь-які інші, які можна зустріти в Європі. Можна відвідати дивовижний Королівський палац і подивитися на місто з даху собору, заплутатися в катакомбах та дослідити локації фільму «Хрещений батько». Заблукайте на красивих вулицях, гуляйте в районі Калса та танцюйте до ранку.

Якщо ви перебуваєте на Сицилії лише кілька днів, то Палермо – це точно ваш варіант, враховуючи те, що можна з легкістю пересуватися на громадському транспорті, придбавши одноденні квитки до величних соборних міст або прекрасних пляжів. Палермо знаходиться на північному узбережжі Сицилії, і його аеропорт обслуговує різні національні та міжнародні маршрути. З аеропорту до центру міста курсує регулярний 45-хвилинний автобус за 6 євро з особи.

Беріть авто в оренду

Чудовою ідеєю буде орендувати автомобіль під час вашого відпочинку на Сицилії, щоб відкривати та пізнавати як гірські траси, так і траси поза ними у власному темпі, на своїх колесах, з музикою та неймовірним настроєм.

Ви можете взяти автомобіль напрокат у всіх аеропортах Сицилії – Катанії, Палермо та Трапані.

Сицилія – місце, де нікуди не потрібно поспішати. Приїхавши сюди лише насолоджуйтеся відпочинком, краєвидами, життям. Варто хоча б раз опинитися на острові, і душа Ваша постійно хотітиме повернутися сюди знов і знов.

Софія Зіганшина