Венеційський карнавал – те, що по-справжньому вражає

Венеційський карнавал – легендарна подія в Італії, один з найвідоміших карнавалів світу. Для тих, хто не знає – це костюмований бал-маскарад, який щороку відбувається у Венеції, і цей рік не стане винятком.

За традицією, щороку наприкінці січня Венеція перетворюється на чарівне місто – воно наповнюється величезною кількістю туристів з усього світу, які щоразу повертаються до міста, щоб взяти участь у костюмованих конкурсах та балах, у запальних танцях та веселих масовках.

Коли ж їхати до Італії?

Час проведення маскараду залежить від католицького Великого посту, саме через це, дати постійно змінюються. Перший день завжди припадає на суботу перед Жирним четвергом, а останній – на Жирний вівторок. Тривалість карнавалу у Венеції становить 18 днів, але основні заходи припадають на останні 11 днів свята. Цього року карнавал відбудеться 12 лютого, і буде тривати до 1 березня.

Як взяти участь у карнавалі?

Все, що необхідно – придбати квитки та прилетіти до Венеції. Для того, щоб потрапити на саму подію просто пройдіть до головного каналу, і ви автоматично станете учасником цієї події.

Також, не забудьте придбати святкову атрибутику: маски або костюми. Це можна буде зробити у будь-якому магазині, але, краще купувати за декілька днів до події та у більш віддалених місцях, адже від цього залежить ціна.

Де зупинитись під час свята?

Цей момент один із найважливіших та найскладніших. Адже, про місце у готелі потрібно попіклуватись мінімум за місяць до події. Якщо, ви зробите це пізніше, є шанс, що вільних місць вже не лишиться, але є шанс, що буде можливість потрапити у хостели чи орендувати квартиру. Радимо пересуватись пішки під час свята, тому, за можливістю обирайте готелі поблизу карнавалу.

Головні події:

Відкриття карнавалу

Церемонія відбувається в історичному районі Венеції – Каннареджо. По каналу, який сполучає Гранд-канал із лагуною, пропливають святково прикрашені човни, в яких артисти, танцюристи та акробати демонструють публіці свою майстерність.

Шоу супроводжується яскравою ілюмінацією та музичними композиціями. На набережній ви зможете скуштувати різноманітні страви венеціанської кухні.

Фестиваль на воді

Цей яскравий захід відбувається наступного дня. Святково одягнені веслярі пропливають по всьому Гранд каналу, починаючи від Пунта делла Догана і закінчуючи Ріо ді Каннареджо.

Після закінчення заходу гостям пропонують скуштувати традиційні венеціанські чікеті (закуски), делікатеси та карнавальні солодощі. А вся набережна наповнюється веселою музикою, танцівниками та співаками.

Свято Марії

За традицією, на свято венеціанці обирали 12 найкрасивіших дівчат із бідних родин, які брали участь у благословенні. Вважалось, що протягом року вони повинні одружитись, тому заможні громадяни жертвували майбутнім нареченим золото та дорогоцінні прикраси із власних коштів.

Сьогодні традиційне свято Марії проводиться скромніше та більше схоже на традиційний конкурс краси. Подія назначена на другу суботу карнавалу і відбувається від базиліки Сан П’єтро ді Костелло до П’яца Сан Марко — по вулицях Гарібальді та Ріва дель Ск’явоне. Дванадцять дівчат, по дві з кожного району наряджаються у однакові ренесансі вбрання.

А в кінці події обирають “Марію року”. Відбірковий конкурс оголошується за кілька місяців до початку карнавалу у Венеції. Взяти участь у ньому можуть тільки дівчата-венеціанки віком від 18 до 28 років.

Політ Ангела та Орла

Звучить трішки незвично та можливо дивакувато, але у цієї традиції є історичне коріння. У середині XVI століття під час Венеціанського карнавалу сталася незвичайна подія.

Молодий турецький акробат зумів подолати шлях за допомогою жердини каната, який був протягнутий від пришвартованого судна до дзвіниці собору Святого Марка. Шоу так сподобалося венеціанцям, що захід у різних варіаціях почали включати до офіційної програми карнавалу.

Пізніше підйом переробився в швидкий спуск людини з крилами, для здійснення якого використовувався натягнутий канат і мотузкові кільця. Сміливці отримували призи від дожів — гроші чи подарунки.

Окрім публічних заходів та вечірок радимо відвідати загальнодоступні ресторани та кафе, а також, під час карнавалу в старовинних палацах організовуються костюмовані бали, театралізовані вечірки та урочисті вечері, що супроводжуються артшоу та концертами. Бажаємо вам незабутніх емоцій та подорожей.

Валерія Скопець