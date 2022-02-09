Смаколики з Європи: чим потішити себе та рідних

За доброю слов’янською традицією, повернутися з подорожі з порожніми руками не прийнято. Щоб проблема вибору смачного пам’ятного подарунку не заважала вам подорожувати, ми підготували список того, чим можна порадувати себе та рідних.

Напевно кожен хто їде до європейської країни рано чи пізно задумується над тим, що привезти в подарунок собі та рідним. Хочеться, щоб і було смачно і таке, що не знайдеш в Україні. Ми розкажемо вам про безпрограшні варіанти смачненьких сувенірів з європейських країн.

Стокгольм, Швеція

Стокгольм – столиця та культурний центр Королівства Швеції. Місто, що складається з островів, розділене річками, каналами, а численні мости сполучають клапті землі. Столиця відома своїми різнокольоровими будівлями, старовинною архітектурою, сучасними скверами, зеленими вулицями.

Шведи обожнюють мариновану, копчену і в’ялену рибу, і готують її за особливим рецептом. Великий інтерес представляє традиційний продукт Surstromming (консервований оселедець), який злегка забродив. Гідно оцінити тухлий аромат риби здатен лише справжній гурман, але буде дуже цікаво і весело скуштувати такого оселедця вдома, в компанії друзів. Якщо ви вирішили привезти зі Швеції цю «харчову бомбу», то перед розкриттям обов’язково покладіть банку у відро з водою. Тоді запах не буде здаватися настільки різким.

Смачною закускою до будь-якої страви стане Рolgpastej (паштет з лосятини), а також консервована ікра з тріски. Можна купити в магазині оленину холодного копчення. М’ясо вже підготовлено до вживання: тонко нарізане і упаковано в герметичну упаковку з традиційною символікою, тому може бути відмінним сувеніром зі Швеції. Зберігати таке м’ясо можна протягом тривалого терміну.

Мало хто підозрює, що шведи – великі ласуни, вони обожнюють цукерки та шоколад. Найвідоміша «шоколадна» марка Швеції – Marabou, випускає великий асортимент кондитерських виробів з різним вмістом какао, горіхів, фруктів. Місцева кава Gevalia володіє пікантним смаком обсмаженого фундука і дуже цінується кавоманами. У будь-якій кондитерській ви зможете купити на вагу смачний натуральний мармелад і цукерки-тягучки з різними смаками в яскравій обгортці – відмінний подарунок на пам’ять про Швецію.

Розмірковуючи про харчові сувеніри, не можна не згадати і традиційні шведські напої, які також можна привезти з собою додому. Насамперед, це знаменитий пунш Karlshamnspunsh, вироблений у південно-східній провінції, в містечку Карлсхамн, на узбережжі Балтики. Поціновувачам міцних напоїв можна привезти зі Швеції горілку-настоянку на північних травах, Aquavit і Branvin. Зазвичай її подають до копченої лососини. На Різдво шведи готують Must, що чимось нагадує квас, але цей напій подається гарячим і спробувати його можна тільки в місцевих кафе, так само, як і різновид шведського глінтвейну Glogg на основі вина 20% міцності.

Мадрид, Іспанія

Мадрид – столиця Іспанії, її особливість в тому, що вона розташована в самому центрі країни. Її географічне розташування є унікальним. Багато територій Іспанії знаходяться за межами країни, наприклад, Канарські острови та міста Мелілья та Сеута, що знаходяться на Африканському континенті.

Іспанці полюбляють хамон – сиров’ялене м’ясо. Елітний сорт – Iberico – виробляють з м’яса чорних свиней, яких тримали на відкритих пасовищах та годували жолудями. Більш дешевший варіант – Serrano – його виробляють зі звичайних білих свиней, яких тримали в приміщеннях ферми та годували комбікормом.

В традиційній кухні Іспанії особливо цінується сир. Різноманіття сортів змушує битися серце частіше, а апетит приходить лише від одного аромату. Витримані, молоді, тверді, м’які – сири на будь-який смак та бюджет. Шанувальникам напівтвердих сирів з пліснявою варто звернути увагу на Cabrales – сир, що є гордістю півночі Іспанії. Незвичайний відтінок йому надають місцеві трави, а сам сир дозріває в печерах Астурійського королівства.

Декілька десятиліть Іспанія впевнено втримує позиції лідера серед виробників оливкової олії. Для місцевих жителів олія це не просто заправка до салату, а самостійний продукт. Сортів оливкової олії в Іспанії, як зірок на небі, а елітними вважаються El Mil del Poaig, Cortijo Spirtu Santo та Knolive Epicure. Якщо ви не готові витрачати багато коштів на оливкову олію, оберіть ту, де є надпис «virgen extra» – це своєрідний знак якості, а також показник того, що оливки були зібрані власноруч.

Якщо ви хочете привезти з Іспанії оригінальні солодощі, вирушайте за фіалками. Звичайно, не в квітковий магазин, а в кондитерську лавку «La Violeta», розташовану на мадридській площі Plaza de Canalejas, 6. З 1915 року цей популярний заклад продає «карамелос де віолета» – карамельки, що формою нагадують ніжну рослину. Цукерки виготовляють вручну, додаючи до них натуральну есенцію фіалки. Ще одні ласощі, які не залежуються на прилавках кондитерської – це зацукровані квіти. Головний інгредієнт незвичайного делікатесу – вимочені в сиропі, посипані цукровою пудрою та висушені фіалки.

Брюссель, Бельгія

Брюссель – столиця Бельгії, де-факто столиця Європейського Союзу і центр найбільшої міської агломерації країни.

Відразу, коли чуєш про Бельгію, згадуєш про шоколад. Саме в Бельгії винайшли праліне — мигдальну начинку для цукерок, станом на зараз, щорічний обсяг виробництва шоколадної продукції в країні становить понад 220 тисяч тонн. Самі бельгійці не мислять свого життя без солодощів. У будь-якому місті Бельгії ви знайдете безліч шоколадних лавок, де можна купити як класичні шоколадні цукерки з праліне, так і солодощі з незвичайними начинками. Найякіснішими марками вважаються: Neuhaus, Pierre Marcolini, Godivа, Leonidas.

Багато коробок прикрашені бельгійськими пейзажами, а деякі цукерки виконані у вигляді хитромудрих фігур. Такий сувенір просто необхідно привезти зі своєї поїздки.

Коли мова заходить про якісний сир, то багато хто з нас згадує Нідерланди з безліччю сироробів по всій країні. Проте Бельгія анітрохи не поступається своєму голландському сусідові. Такі бельгійські сорти сиру, як Орваль, Ремуду та Лімбургер давно завоювали кохання гурманів завдяки своєму унікальному смаку. Особливим авторитетом у туристів має марка «Brugge Oud», і його часто привозять в подарунок друзям.

Для того щоб купити цей оригінальний продукт, вам необов’язково їхати на сироварню: адже більшість великих бельгійських супермаркетів рясніє сортами сиру на будь-який смак.

Якщо вас мучить питання, що можна привезти з Бельгії в подарунок друзям, то, не замислюючись, купуйте пиво! Бельгійці просто люблять пінний напій і розуміються на його приготуванні. У цій країні представлено понад 800 сортів пива, щорічне споживання якого складає 150 літрів на особу.

Місцевим алкогольним напоєм підвищеного градуса є женевер. Він вважається прабатьком британського джину: адже він так само, як і улюбленець англійців, виробляється на основі ялівцевих ягід, ячмінного солоду та зерен пшениці з додаванням трав та прянощів. Такий напій стане незвичайним подарунком, особливо чоловікам.

Із Бельгії можна привезти ще один національний напій – антверпенський лікер. Трав’яний еліксир вперше з’явився в країні в 19-му столітті і досі користується неабиякою популярністю як у місцевих жителів, так і серед туристів. Купити його можна в будь-якому бельгійському супермаркеті та у лавках з подарунками.

Якщо запитати, з чим у людей асоціюється та чи інша країна, вони обов’язково назвуть безліч різних варіантів. В час коли магніти, статуетки та брелки є неактуальними та вважаються несмаком, на допомогу приходять смачні сувеніри. На щастя кожній країні є чим здивувати іноземних гостей, а нам є з чого обрати.

Наталія Дмитрик