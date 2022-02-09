Найпотаємніші ліси світу – у пошуках жахів

Які асоціації у Вас виникають зі словом «ліс»? Найімовірніше це щось таємне, загадкове, незвідане. Саме про такі місця ходить багато міфів та легенд, бо це не тільки про неймовірні пейзажі, дикий світ тварин та свіже повітря, але й про небезпеку.

Існує рейтинг найнебезпечніших лісів світу, де лячно буде навіть тим, хто нічого не бояться. Деяким лісах приписують жахливі історії і страшних істот, що мешкають в них.

Аокігахара

Цей ліс росте на японському острові Хонсю та вважається місцем для самогубства (Аокігахара – «Рівнина зелених лісів). Також, його ще називають Дзюкай – море дерев. Площа аномального лісу складає 35 квадратних кілометрів.

Ніяк не доведено чому, але сюди приходить велика кількість людей, аби вчинити самогубство. Таємність цього місця навіть доводить те, що у 1707 році виверження вулкану ледве не зачепило цю зону, як ніби побоявшись хащів Аокігахара.

Відомо, що біля підніжжя гори Фудзі, в лісі самогубців, не працює компас, вчені не знайшли відповідь на питання, чому саме в цьому місці люди вчиняють суїцид.

В наш час, люди зробили максимально, аби створити умови, де ніхто не зможе вчити самогубство в цьому лісі. На кожний стежці висить камера, яка стежить за діями кожного, хто там знаходиться, також на багатьох деревах розвішені телефони, для тих кому потрібна допомога. В аптеках та магазинах поряд з лісом не продають: мотузки, ножиці та інші речі, що можуть допомогти вчинити самогубство. Варто комусь із місцевих жителів помітити підозрілу особу, як відразу ж здійснюється дзвінок в поліцію для того, щоб попередити поліцію про підготовку замаху на власне життя.

Ісла-де-лас-Мунекас

Розташований неподалік від Мехіко, головна родзинка цього місця – ляльки, які розвішені майже по всій території лісу і це звісно виглядає лячно. Але «Острів ляльок» не просто так отримав такий

вигляд, існує історія, яка пояснює все це.

Близько 50 років тому дон Джуліан Сантана покинув свою дружину та доньку і переїхав на острів на озері Тешуйло. Через деякий час, в цьому озері знайшли утопленицю і багато хто, особливо родина Джуліана, вважала, що саме він втопив дівчинку. Попри це, Дон Джуліан Сантана присвятив своє життя вшануванню цієї втраченої душі унікальним і – для деяких – приголомшливим способом: він збирав по всій країні ляльок та вішав їх на дерева. Зрештою, Дон Джуліан перетворив весь острів на свого роду дивну, а для деяких жахливу країну чудес, що кишить ляльками.

Всупереч на те, що більшості людей цей острів здасться страшним, Дон Джуліан вважав ляльок чудовими захисниками та вітав відвідувачів, яким він з гордістю демонстрував свою колекцію. За невелику плату він дозволяв туристам фотографувати експонати острова.

2001 року Дон Джуліан Сантана потонув у тому ж районі, де, за легендою, померла маленька дівчинка.

Хойя Бачіу

Розташований в Трансільванії, Румунії. Цей ліс славиться величезною кількість різних історій, що змушують затямити подих. Майже всі відвідувачі, повернувшись з поїздки в Хойя Бачіу запевняли, що на тілі з’являлись висипання або опіки без очевидних на це причин. Деякі стверджували, що прогулюючись стежками цього ліса, час плинув дуже швидко. І ніхто з них не пам’ятає, що відбувалась під час цих «зниклих» часів.

Існує реальна історія, коли в 1968 році турист Олександр Сіфт сфотографував дивний предмет в лісі, і багато, хто стверджує, що це позаземна річ або НЛО.

Також, є ще одна історія жахів, в якій йдеться про зникнення вівчарки. Одного разу вівчар вирушив у ліс зі двома сотнями овець і зник зі своєю худобою. З того часу його ніхто не бачив, припускають безліч теорій, чому так сталось.

Шварцвальд

Німецький ліс, що має назву «Чорного лісу» отримав таку репутацію завдяки Братам Грімм, вони часто використовували його, як місце дії свої казок, наприклад «Червона шапочка» чи «Гензель з Гретель».

Саме там розгорталися події в казках іншого німецького письменника – Вільгельма Гауфа, родом з цих земель. Так, у його казці “Холодне серце” переказувалася легенда про міфічних жителів Шварцвальда – могутніх велетнів і Скляного чоловічка, який міг виконувати бажання.

Ви сто відсотків чули щось про таку міфічну істоту, як Слендермен. Так ось, за легендами У 16-17 століттях в німецькому фольклорі розповідалось про високу тонку людину Дер Гроссманна (Der Grossmann). Батьки лякали малечу страшною істотою, що живе в Чорному лісі та викрадає неслухняних дітлахів.

Потрібно пам’ятати, що легенди не завжди реальні, але вони попереджають нам лише про те, аби ми з обережністю ставились до таких місць. Цікаво, читаючи такі історії, у Вас виникає страх чи інтерес?

Дар’я Каліновська