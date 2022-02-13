Казковий В’єтнам, або Поїздка за східною екзотикою

На півострові Індокитай розкинулася країна В’єтнам. Вона поєднує в собі старі азійські традиції, соціалістичний устрій та мусонний клімат. Наші туристи сильно полюбляють мандрівки до В’єтнаму, адже саме там можна бюджетно та насичено провести відпустку в лоні азійських традицій.

Східна історія та світові амбіції

У давні часи на території країни проживали племена в’єтів, в честь яких потім й утворилася назва «В’єтнам». Пізніше, у XIX столітті ці землі захопили французи та побудували на них ряд власних містечок, що з часом виросли у процвітаючі курорти.

Але найсумніші сторінки історії досі відгукуються серед населення країни. Адже В’єтнамська війна, що тривала з 1959 по 1975 роки, закінчилася не так давно. Брали участь в ній не лише жителі півдня Індокитаю, але й вояки США та СРСР. Місцеві джунглі досі кишать підземними ходами та пастками в’єтнамських солдатів, проте тепер це не більше, ніж атракціон для туристів. Завершилося все становленням ще однієї соціалістичної республіки й початком нової історії східної країни.

Так з 1992 року вона почала відновлювати свої сектори економіки й велику увагу приділила туризму. Завдяки особливій флорі та фауні, незвичним азійським традиціям та бюджетному відпочинку наплив туристів не змусив себе довго чекати. Сьогодні В’єтнам розвивається та потрохи намагається перетворюватися на знамениті східні мегаполіси по типу Сінгапуру чи Шанхаю.

Добираємося до країни

Ціна на літак до В’єтнаму не сильно коливається від вибору для подорожі певного місяця. Переліт в обидва боки буде коштувати від 20 тисяч грн.

Проте, варто пам’ятати про мусонний клімат в країні. Зокрема, в південних курортних районах сезон дощів триває з квітня по листопад. Через це ціни на квитки є дещо нижчими в цей сезон. Варто зауважити, що температура у В’єтнамі весь рік тримається в межах 21-35 градусів за Цельсієм. Тому ми радимо приїздити сюди з грудня по березень, аби застати сонячну погоду. Оптимальний місяць для подорожі — березень — він і найдорожчий. Вартість квитка починається від 27 тисяч грн. Радимо вам стежити за акціями від перевізників, завдяки яким можна зекономити на перельоті.

Оскільки В’єтнам популярний курорт серед наших туристів, то чимало туристичних компаній пропонують готові тури до країни. В них входять переліт в обидва боки, проживання та дворазове харчування. Найголовнішими курортами стають Хошимін, Нячанг та Дананг. Вартість туру на двох починається від 60 тисяч грн.

Транспортна система родом з Азії

У найбільших містах країни ситуація на дорогах досі нагадує великий мурашник. Адже правила дорожнього руху тут зовсім не ті, до яких звикли європейці. Пішоходам варто повільно та уважно рухатися через дорогу, щоб потік машин та скутерів зміг обігнути персону. До речі, щодо авто та мопедів.

Через велику щільність населення, влада країни активно бореться із заторами. Тому автівки тут обкладаються великим податком. Кажуть, що для придбання машини потрібно виплатити суму втричі більшу за її першовартість. Саме тому переважна частина водіїв — це власники двоколісного транспорту.

А як стосовно оренди машини в містах В’єтнаму? Ми вже розповіли про важку ситуацію з недотриманням правил дорожнього руху. Саме через неї іноземні права в країні не мають ваги, і для отримання тут автівки в прокат потрібно або оформити в’єтнамські права (процедура займає 7-10 днів), або брати машину з водієм. Перший варіант дуже довгий, другий доволі недешевий. Хоча оренда авто з водієм обійдеться близько у 2300000 донгів (~3 тисяч грн) в день. Якщо такий розклад вам не до вподоби, краще розглянути систему громадського транспорту чи оренду скутера.

Квиток на автобус стартує від 2 доларів (~ 60 грн). Ціна на таксі з аеропорту в різних містах коливається в районі 7-20 доларів (~ 200-600 грн).

Оренда мопеда коштує приблизно 100-200 тисяч донгів (~ 120-250 грн) в день. Варто пам’ятати, що бак може виявитися порожнім, тому будьте готовими відразу вирушити на заправку в пошуках пального. На щастя, їх у В’єтнамі вистачає на кожному кроці, а бензин коштує відносно недорого — 23 тисячі донгів (~ 30 грн) за літр.

Звичне та незвичне житло

Ціни на житло коливаються залежно від району країни. Так у південних курортних районах, де наплив туристів великий, ціни відповідно також високі. Наприклад, 4-зіркові готелі Хошиміна просять за ніч від 1 тисячі грн. Але якщо обрати готель з трьома зірками та віддалений район, то можна знайти номер від 250 грн.

Найближчі до моря курорти (Дананг, Фантхьет) просять не менше 1 тисячі грн за ніч. Є можливість обрати красивий номер зі зручним розміщенням на першій лінії від моря.

Також у великих містах В’єтнаму широко розвинена система хостелів. Серед звичних готельних будівель існують і цікаві архітектурні рішення, які сподобаються мандрівникам з екстравагантним смаком. Так кімната у хостелі в столиці коштуватиме близько 600 грн.

Якщо вам цікаво було б пожити у контейнерах, які використовують для перевезень великих вантажів на торгових суднах, то треба їхати в місто Нячанг, у Ccasa Hostel . Цей хостел збудований саме з таких контейнерів, які слугують номерами для постояльців. Всього змонтовано 5 поверхів з кількома десятками відділень. Є варіанти оренди як ліжко-місця у спільній кімнаті, так і власної спальні. Переходи між контейнерами задекоровані під сучасний стиль, гірлянди вночі додають певної романтики місцю. А нагорі імпровізованого готелю створили зону відпочинку з великим навісним гамаком для відпочивальників. Вартість ліжко-місця починається від 250 грн за ніч.

В’єтнамські розваги

Подорож дельтою річки Меконг

Якщо ви хочете відчути справжній колорит Азії, поблукати серед її таємничих джунглів та скуштувати місцевих делікатесів, тоді вам стовідсотково потрібно вирушити в Хошимін на екскурсію дельтою річки Меконг.

Місцеві придумали безліч варіантів туру: просто повеслувати дельтою річки; вирушити до азійських селищ на моторному човні та посмакувати екзотичних фруктів; чи помандрувати лісами й на власні очі побачити вигадливі в’єтнамські пастки часів війни.

Ціна за квиток починається від 80 доларів (~ 2200 грн). Віп-тури з власним човном та гідом можуть сягати й 600 доларів (~ 17 тисяч грн), проте не радимо витрачати гроші, адже наповнення програми за різними цінниками залишається майже однаковим.

Курортна мрія на острові Фукуок

Острів Фукуок розмістився на крайньому півдні території В’єтнаму. Саме там розташовані одні з найкращих тропічних пляжів, про які лише починають дізнаватися туристи. Вузька смуга піску. Чиста, лазурова вода із Сіамської затоки. Невелика кількість туристів. Та найкрасивіші заходи сонця. Саме ці пункти приваблюють досвідчених поціновувачів курортного відпочинку.

На пляжі Sao Beach розкинулися найкращі готелі острова. Тут можна орендувати шезлонг чи столик прямо біля узбережжя.

Поблизу пляжу Khem Beach зі смарагдовою водичкою та білосніжним піском виросло ціле містечко з невеликих вілл з усіма вигодами. Ціна одної такої від 8 тисяч грн за ніч.

Водоспад Понгур

За годину їзди від міста Далат розкинувся національний парк з каскадними водоспадами, що носить назву Понгур . Вода тонкими струмками спускається природними східцях. Мандрівників заворожує первісна краса місцини. Багато хто зізнається, що це місце затишку та спокою, в якому можна спокійно роздумувати про власне життя під звуки дзюркотливого водоспаду. Вартість квитка становить 10 тисяч донгів (~ 12 грн) з одного дорослого.

Делікатеси В’єтнаму

Неможливо обійти стороною в’єтнамську кухню, адже вона ввібрала в себе найкращі східні традиції. Якщо для нас звично засмажити на мангалі порося, то тут його роль виконує невеликий крокодил. Це вважається місцевим делікатесом і обійдеться таке задоволення в доволі немаленьку суму. Дорогі ресторани часто мають при собі власні ферми крокодилів, яких і готують гурманам. Зізнаються, що на смак м’ясо тварин нагадує щось середнє між рибою та м’ясом курки. Такий обід коштуватиме близько 170 доларів (~ 4800 грн).

Ще однією екстравагантною стравою стане смажена змія. В ресторанах пропонують обрати на вибір вподобаного плазуна. За бажанням клієнта розібрати тварину можуть прямо поруч зі столиком. Їй відрізають голову, спускають кров та дістають серце, яке ще деякий час б’ється. Гурман може проковтнути серце, запивши його рисовою горілкою зі зміїною кров’ю. Подейкують, що такий ритуал дарує людині мудрість та здоров’я на довгі роки. Саму ж тушу плазуна смажать у великій кількості спецій та подають разом з рисом та овочами. Коштує така насолода близько 200 доларів (~ 5700 грн).

Страва, яку обожнюють в’єтнамці — смажені жаб’ячі лапки. Скуштувати її можна у будь-якій вуличній забігайлівці. Лапки можуть як посмажити, так і протушкувати у бульйоні із зеленню та рисовою локшиною. Туристи відзначають, що страва насправді дуже смачна. З додатковими добавками у вигляді овочів та спецій, лапки коштуватимуть близько 15 доларів (~ 400 грн).

Ще однією улюбленою їжею в’єтнамців можна назвати смажених кальмарів. Велика кількість їх водиться у водах поблизу островів країни, тому на місцевих ринках вони продаються за недорого. Зазвичай кальмарів смажать на грилі та приправляють невеликою кількістю спецій. Подають з вином. Смак відрізняється від риби, більше містить в собі солодкуваті нотки. Вартість делікатесу становить приблизно 18 доларів (~ 500 грн).

Такою екзотичною, цікавою та насиченою може видатися подорож до В’єтнаму.

Бажаємо нашим читачам більше відпочивати у цьому році та знайомитися з новими традиціями у мандрівках разом з OtiumPortal.

Олена Коваль