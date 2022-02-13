Земля вічної молодості: острів Окінава в Японії

Окінава – рекордсмен за кількістю довгожителів у світі. Мешканці проживають тут не лише довге, але й надзвичайно щасливе життя. У чому ж секрет вічної молодості?

Острів безсмертя

За показниками середньої тривалості життя Японія посідає друге місце, поступаючись лише Монако. Але лідером безсумнівно залишається острів Окінава, що розташований на відстані 640 км на південний захід від материкової Японії.

Його назва у перекладі означає «мотузка у відкритому морі», адже по обидва боки острів омивається водами: на заході – Східнокитайським морем, а на сході – Тихим океаном.

«У 70 років ти ще дитина, у 80 – юнак, і якщо в 90 предки покличуть тебе приєднатися до них, попроси їх почекати, поки тобі не виповниться 100… але і тоді ти ще подумаєш», – саме цей напис зустрічає при в’їзді у село Огими на півночі острова. Ці слова дають зрозуміти, що на пенсії життя не закінчується, а лише починається. Схоже, що жителі Окінави притримуються даного життєвого кредо.

На острові проживають сотні людей, вік яких перетнув позначку у сто років. Здається, мешканці знайшли еліксир молодості, адже попри поважний вік вони ведуть активний спосіб життя та здатні самостійно піклуватися про себе.

Варто зазначити, що окінавські довгожителі менше страждають на серцево-судинні та онкологічні захворювання. До того ж, вони мають міцніші кістки ніж у своїх однолітків по всій планеті.

Харчування для довгого життя

Головним складником довголіття вчені називають правильне харчування острів’ян. Окінавська дієта на 90% складається з рослинної їжі, має низький вміст жирів та багато вуглеводів. Автор книги «Програма Окінава» Крейг Вілкокс зазначає, що жителі острова вживають до 18 різних продуктів на добу, а кількість продуктів загального раціону сягає 200 продуктів.

Мешканці вживають багато овочів та фруктів. Завдяки цьому разом із свіжою їжею надходить безліч вітамінів, клітковини, антиоксидантів та мінералів, що дозволяє швидко відновлювати клітини.

Також жителі мають у своєму раціоні правильні вуглеводи: рис, кіноа, бобові, гречка, пшеничні висівки. Основним джерелом вуглеводів є батат. Солодка картопля містить велику кількість харчових волокон, природних цукрів та вітамінів.

Окінавці полюбляють рибу, морепродукти, горіхи. Корисні жири допомагають підтримувати молодість шкіри. До більшості страв додаються різні прянощі: шавлія, перець, куркума, імбир. Із м’яса мешканці вживають переважно свинину. У середньому острів’яни споживають на 80 % менше солі ніж їхні співвітчизники, адже надлишок натрій хлору стимулює затримку води в організмі та підвищує артеріальний тиск.

Секрети молодості

Окрім правильного харчування окінавці завдячують довгим життям саме фізичній активності. Пенсіонери не сидять вдома за телевізором, а проводять час на свіжому повітрі: катаються на велосипеді, грають у спортивні ігри, займаються риболовлею, вирушають на прогулянку. На острові багато людей займаються бойовими мистецтвами, адже Японія – батьківщина карате. Довгожителі навіть беруть участь у спортивних змаганнях і часто перемагають.

На думку ж самих острів’ян, важливо мати власний «ікігай» (ikigai) та «моай» (moai). «Ікігай» у перекладі означає «почуття мети у житті». Інакше кажучи, це те, що змушує людину прокидатись зранку та мотивує жити. Для кожного це індивідуальна річ – друзі, спорт, риболовля, посмішки рідних, тощо.

Головне робити те, що ти любиш та отримувати задоволення від усього, що тебе оточує. І в такому випадку пенсія не лякає, адже коли людина знаходить свій власний «ікігай», то вона присвячує цьому все життя. «Моай» означає групу однодумців, які підтримують тебе та твої інтереси, а також допомагають одне одному. Саме тому пенсіонери не почуваються самотніми, у них завжди є надійне дружнє плече.

На острові панує оптимізм, адже ніхто не думає про негаразди та майбутні плани. Життя тут спокійне та не метушливе, тому здається, що навіть час плине повільніше. Люди живуть сьогоднішнім днем та щасливі просто від того, що живуть.

Мешканці острова Окінава навчають не лише правильно харчуватися та займатися спортом, а також позитивно мислити і вірити, що всі негаразди можна пережити. Варто брати приклад з цих людей і цінувати все, що маєш.

Руслана Остріщенко