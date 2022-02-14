10 найкращих місць з панорамним краєвидом у Дубай

Маєте бажання випити коктейль з вершини хмарочоса, помилуватися горизонтом з басейну на даху або підвестися на тисячі футів над містом? Ми Вам допоможемо!

У Дубай є одні з найзнаковіших та найцікавіших споруд у світі. Від дивовижних хмарочосів до островів у формі пальм та приголомшливих штучних лагун – це справді місто краси. Прогулянка вулицями Дубай захватна, проте час від часу добре постояти здалеку і поспостерігати за сяйвом цього чудового міста. Це легко зробити в Дубай завдяки безлічі неймовірних місць.

Level 43 Sky Lounge

Ці гладкі скляні джунглі пропонують одні з найкращих краєвидів в Дубай, незалежно від того, в який час Ви вирішите його відвідати. Як випливає з назви, лаунж-зона Level 43 Sky Lounge є відкритою терасою, розташованою на разючих 43 поверхах над жвавою вулицею Шейха Зайда, звідки відкривається один із найдивовижніших 360-градусних краєвидів на центр Дубай. Вдень цей лаунж працює як басейн на даху, де люди можуть помилуватися краєвидом, поніжитися на сонці та насолодитися коктейлем. Вночі тераса перетворюється на ультрасучасний суші-бар з видом на блискучі вогні міста.

Час роботи: з понеділка по неділю з 14:00 до 02:00

Розташування: Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road

Телефон: +971 56 414 2213

Бурдж-Халіфа

Маючи висоту 828 метрів, Бурдж-Халіфа є найвищою рукотворною спорудою у світі, і тому не дивно, що з неї відкривається один із найбільш захопливий дух краєвидів на місто. Здійсніть хвилинну поїздку на ліфті на 125 поверх і вийдіть на один з найбільш виняткових оглядових майданчиків у світі. Ви не тільки будете приголомшені панорамним краєвидом на Дубай, але й у будівлі є HD-телескопи та спеціальні камери, які наблизять Вас до галасливого міста знизу.

Одним з останніх доповнень до Бурдж-Халіфи є виставка Falcon Eye’s View. Ця виставка дозволяє Вам «пролетіти» над деякими з найвідоміших пам’яток міста. Щобільше, ця гігантська будівля не тільки пропонує одні з найкращих краєвидів у Дубай, це також відмінне місце, щоб дізнатися цікаві факти про це чарівне місто.

Час роботи: цілодобово

Адреса: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Dubai

Телефон: +971 4 888 8888

Turkish Village

Ззовні Ви б не подумали, що двоповерховий ресторан потрапить до цього списку, однак, опинившись усередині, Ви здивуєтеся. Ресторан Turkish Village розташований на пляжі Джумейра, а це означає, що як тільки Ви сядете на одну з широких відкритих терас ресторану, перед Вами відкриється неймовірний краєвид на горизонт Дубай над водою.

Спробуйте одні з найсмачніших традиційних турецьких страв у місті, насолоджуючись унікальною панорамою та видом на лагуну. Рекомендуємо спробувати їх знамениті меззе, найкращі у районі Джумейра!

Час роботи: з понеділка по неділю з 10:00 до 00:00

Розташування: Near Spinneys – Jumeirah Beach Rd – Jumeirah – Jumeirah 1 – Dubai

Телефон: +971 4 344 9955

Тур на гідролітаку

Що може бути краще, ніж побачити місто, літаючи над ним? Дубай пропонує тури на гідролітаку, що є дивовижним досвідом і найкращим способом побачити великі лагуни, які демонструє місто. У Дубаї є безліч турів на гідролітаку, але ми рекомендуємо використовувати Seawings. Вони пропонують 40-хвилинний політ, який дозволить Вам пролетіти над усіма найзнаменитішими пам’ятками міста, такими як Бурдж-аль-Араб, Дубай-Крік, Бурдж-Халіфа та островами Миру.

Seawing пропонує польоти для всієї родини зі спеціальними пакетами для дітей. То чому б не насолодитися незабутнім моментом відпустки разом? Подорож на гідролітаку — це не тільки один з найкращих способів побачити краєвид Дубай, але й незабутній досвід, яким можна поділитися з сім’єю та друзями.

Розташування: Dubai creek Baniyas Rd, Near Park Hyatt Dubai – Dubai

Телефон: +971 4 807 0708

Лаунж-бар ТОМО

Чудовий японський ресторан TOMO, захований у готелі Raffles, пропонує одні з найгарніших видів у Дубай з тераси Tatami. За низькими столиками, можна сісти та помилуватися краєвидом Дубай. Розташований на 17-му поверсі, високо, далеко від міської суєти, з мерехтливими вдалині вежами Бурдж-Халіфа та Емірейтс, бар Tomo Lounge пропонує найкрасивіші краєвиди на місто.

При бронюванні вечері обов’язково попросіть столик в кінці даху і насолоджуйтеся смачною їжею та коктейлями, милуючись приголомшливим горизонтом Дубай!

Час роботи: з понеділка по неділю 12:30–15:30, 18:30–00:00

Розташування: Exit 56 – Umm Hurair 2 – Dubai

Телефон: +971 4 357 788

Mercury Lounge

З класичного лаунжу Mercury Lounge, розташованого на даху 5-зіркового готелю Four Seasons в районі Jumeirah, відкривається краєвид на хмарочос Burj Khalifa та Downtown. Меню здивує Вас різноманітністю та доступними цінами. Ви можете замовити тальяту з яловичини ваґю, суміш із приготовлених на грилі морепродуктів, сибас із соляною скоринкою та інші фірмові страви. З настанням вечора атмосфера стає ще жвавішою.

Час роботи: з понеділка до неділі 18:00–02:00

Розташування: 2 Jumeirah St – Jumeirah – Jumeirah 2 – Dubai

Телефон: +971 4 357 7888

Atelier M

Популярний серед міських знаменитостей лаунж Atelier M, розташований на даху ресторанного комплексу Pier 7, щодня, рівно о 18:00 відкриває свої двері для відвідувачів. Вечеря просто неба з краєвидом на Dubai Marina принесе Вам ні з чим не порівнянне задоволення. У меню представлені страви середземноморської та азійської кухні, включаючи овочеві дамплінги по-домашньому, вершковий сир бурату та карпачо з лосося.

Час роботи: понеділок, субота, неділя 17:00–02:00; вівторок, середа, четвер, п’ятниця 17:00–03:00

Розташування: Marina Mall – Floor 7/7M, Pier 7, next to – Dubai

Телефон: +971 4 357 7888

Al Sarab

Ніщо не порівняється з чарівним заходом сонця в пустелі. Панорамна тераса Al Sarab на курорті Bab Al Shams немов зійшла зі сторінок Тисячі та Однієї Ночі. З тераси відкривається мальовничий краєвид на безкраї піщані дюни й зоряне небо. Вечір пройде під ніжні звуки арабської лютні.

Час роботи: цілодобово

Розташування: East 311 – Sharjah

Телефон: +971 6 567 6418

Ресторан CÉ LA VI

Ресторан CÉ LA VI розташувався на 54 поверсі готельного комплексу Address Sky View. Знаходиться на терасі з басейном, звідки відкривається чудовий краєвид на одну з найбільш знакових визначних пам’яток Дубай – хмарочос Burj Khalifa. До речі, неймовірний краєвид візитна картка CÉ LA VI. Заклади азійської мережі розташовані на дахах хмарочосів у Гонконгу, Токіо та на даху легендарного готелю Marina Bay Sands у Сінгапурі.

Время работы: с понедельника по воскресенье 12:00–03:00

Розташування: Tower 2 – Level 54, Address Sky View Hotel – Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai

Телефон: +971 4 582 6111

Лаунж Penthouse

Стильний лаунж The Penthouse на даху готелю FIVE Palm Jumeirah відкрито протягом усього дня. У меню страви азійської кухні: гострі боби едамаме, японські пельмені Гедза з куркою, слайси з яловичини та креветки на шампурі.

У The Penthouse можна позасмагати та скупатися в басейні або повечеряти з друзями просто неба, насолоджуючись приємною музикою і милуючись мальовничим заходом сонця.

Бажаємо Вам чудового відпочинку та незабутнього виду на місто майбутнього – Дубай.

Час роботи: з понеділка-середа, неділя 16:00–03:00 четвер-субота 16:00–04:00

Розташування: No 1 Palm Jumeirah – Dubai – Dubai

Телефон: +971 52 900 4868

Катерина Гришина