Червоний пляж Паньцзінь – долина, що палає

На нашій планеті є велика кількість чарівних місць, однак ця локація щось зовсім інше. Це місце ніби з іншого світу, де квіти палають червоним полум’ям яскравих фарб. Це місце, де річки звиваються, немов шиї вогняних драконів, має назву Червоний пляж Паньцзінь.

Чи відпочивали Ви на пляжі, де неможливо полежати під сонцем, адже він покритий не галькою або піском, а щільним килимом з водоростей? Чи бачили Ви пляж, який схожий на бавовняний червоний килим, що лежить на воді? Якщо Ваша відповідь «ні», то саме час відправлятися у мандрівку до Червоного пляжу Паньцзінь у Китаю.

Червоний пляж Паньцзінь

Червоний пляж Паньцзінь – найбарвистіший пляж Китаю, який дивує своєю надприродною красою. Знаходиться це місце на річці Ляохе, у провінції Ляонін. Дійсно на території пляжу неможливо полежати, щоб отримати засмагу через те, що він повністю покритий водоростями сведа (лат. Suaeada).

Локація вважається другою за величиною у світі заболоченою територією, яка збереглася у первозданному вигляді. Все через те, що місцеві шанують цей пляж, адже, ще багато років за нас, землі Паньцзінь стали порятунком для цілого покоління китайців, що зазнали голод в 60-ті роки минулого століття.

Флора і фауна пляжу була досить розвинута і це допомогло людям врятувати власні життя: вони збирали коріння, різні трав’яні рослини та насіння, ловили рибу й полювали на тварин. Тому китайці оберігають Червоний пляж і слідкують за тим, щоб навколишнє середовище розвивалося.

Чому пляж червоний?

Якщо Ви подумали, що такий колір створюють піски й каміння – то Ви помиляєтеся. Насправді на територіях Паньцзінь навряд чи знайдеться хоч одна піщинка, а от водорості – будь ласка! Справа саме у водоростях сведа, які покривають увесь ґрунт морського узбережжя і береги засолених водоймищ. Сведа активно починає рости ще у квітні, проте має звичайний зелений колір, а от восени вже набуває червоногарячого відтінку. Отож, щоб побачити цей марсіанський килим, краще їхати туди у вересні або жовтні.

Для того, щоб подивитися, як пляж «переодягається» у новий наряд, кожен рік приїжджає понад мільйон туристів із різних куточків світу. Місце, яке спеціально влаштували для мандрівників є лише малою частинкою величезного заповідника Шуантай-Хекоу, що займає 600 тисяч гектар. Безкраї червоні моря розташовуються в тростинному болоті з унікальною екосистемою. Щосезону заповідник слугує основним місцем відпочинку для перелітних птахів, що прямують зі Східної Європи та Азії в Австралію. Це неймовірний шанс глянути власними очима, як через річки та поля пролітає 250 видів птахів, з яких 20 видів занесені до Червоної книги.

Спеціально для туристів було прокладено дерев’яні настили на високих ніжках і побудовано оглядові майданчики, адже ґрунт Червоного пляжу доволі глинистий та вологий, тому пересуватися вздовж водоростей дуже складно.

Екскурсія

Парк Червоний пляж Паньцзінь поділений на дві зони:

Перша зона парку була відкрита ще у 2015 році та обладнана дерев’яними доріжками, де можна насолодитися прогулянкою із видом на незвичні пейзажі. Зона займає всього 10% від загальної площі пляжу, але цього цілком достатньо, щоб помилуватися бурхливими кольорами. Коли довго дивишся на долину, то здається, що хтось розлив божественний кубок з вином.

Друга зона парку – це Дельта річки Ляохе, яка є сусідами з безкрайніми рисовими та тростинними полями. Там дуже цікаво спостерігати за птахами, які намагаються впіймати рибу, щоб поласувати нею під час обіду. Крім того, Ви зможете зустріти там маленьких морських крабів, які весело бігатимуть у Вас під ногами, тож будьте обережні із ними. Ця мандрівка подарує Вам незабутні враження та казкові фотографії на пам’ять.

До речі, вартість вхідного квитка в кожну зону – 80 юанів. Для здійснення такої екскурсії вистачить і одного дня, тому слід детально спланувати подорож до міста.

Вперед до пригод!

Потрапити до місця призначення не так важко, як здається, але попереджаємо, що шлях туди займе не малий проміжок часу:

Червоний пляж знаходиться неподалік містечка Паньцзінь, тому з будь-якого великого міста Китаю туди можна потрапити на поїздах:

1. Шеньянг – Паньцзінь, 2-3 год в дорозі, ціна квитків стартує з 32 юанів;

2. Пекін – Паньцзінь, 4 год у дорозі, квитки коштують 170 юанів;

3. Шанхай – Паньцзінь, 9 год в дорозі, за квитки доведеться заплатити 700 юанів.

Саме до парку рекомендується їхати на туристичному мініавтобусі, який Ви знайдете уже на місці, тобто на виході з вокзалу. Цей варіант подорожі досить поширений серед місцевих гідів, тому у Вас навіть буде змога вибрати автобус на свій розсуд. На мікроавтобусі Вас довезуть до заповідника, проведуть двома зонами, відкритими для відвідування, і доставлять назад у Паньцзінь. Також Ви можете дістатися заповідника власними силами, а саме орендувати авто і потім пересісти до безплатного автобуса, який довезе Вас до пляжу.

Однак є ще один дуже простий спосіб подорожі до пляжу – це одноденний туристичний тур , який можна замовити в місцевих турагентствах Паньцзінь або Шеньяна. Або ж орендувати таксі на день, за проїзд таксі в парк грошей не беруть, і водій покаже вам наймальовничіші місця.

Порада: Обов’язково візьміть з собою невелику торбу із водою та їжею, бо може буде відсутня нагода десь поснідати. А от на території заповідника можна перекусити у маленьких кафе або влаштувати пікнік серед червоних долин.

Якщо Ви давно мріяли подивитися Китай, але ніяк не наважувалися відправитись туди в мандри, то от Вам мрія №1 – подивитися на захід сонця на фоні червоних хвиль зі сведо. Скоріше рушайте перетворювати мрії на дійсність!

Анастасія Савченко