Новий Орлеан – їсти, милуватись, відпочивати!

Сполучені Штати Америки важко назвати місцем, де немає на що подивитися. 50 штатів, кожен з яких має велику кількість своїх мегаполісів та містечок. Величезний майданчик для мандрівок. Проте поціновувачам спокійних міст, наповнених ритмом, культурою та музикою, буде до вподоби найбільше місто у штаті Луїзіана – Новий Орлеан.

Історично за нинішню територію Нового Орлеану боролися іспанці, які відкрили її ще у 17 столітті, та французи, які прийшли з метою колонізації. Пройшовши довгий шлях через різні конфлікти та навіть війни, місто згодом було продано у володіння Сполучених Штатів, частиною яких є і сьогодні. Саме через симбіоз французької, іспанської та американської культур Новий Орлеан є місцем, яке вирізняється своїм характером, людьми та атмосферою.

Будинки, вулички, алеї

Родзинкою Нового Орлеану є його культурний спадок та населення. Все, включно з будинками та архітектурою, відображає його культурний шлях – тут можна зустріти як витіюваті котеджі, так і давні особняки в перемішку з офісними будівлями та мавританськими церквами. Якщо пошукати, то можна знайти ледве не кожен відомий світовий архітектурний стиль, розкиданий містом, яке за площею трішки більше за Київ.

Окремої уваги заслуговує найвідоміше і найстаріше місце Нового Орлеану – Французький квартал. Чому саме він? Французький квартал довгий час буквально був серцем міста, яке з усіх боків обростало новими районами, вулицями та парками. І, незважаючи на численні руйнівні пожежі, після придбання американцями Луїзіани, місто почали заселяти англофони, що кардинально вплинуло на швидкість його розростання.

Також Французький квартал є одним з ключових історичних місць в освоєні європейцями Луїзіани, через що у 1965 він став Національним історичним пам’ятником, а через рік був занесений до Національного реєстру історичних місць США. Тому, окрім отримання насолоди від гармонійного поєднання класичної та модерної архітектури, ви також можете сміливо похизуватися відвіданням історичної пам’ятки перед знайомими.

Джаз, кіно та романи

Новий Орлеан справедливо називають колискою джазу. Бо саме у цьому місті проводилися і досі проводяться численні зустрічі відомих джаз-груп. Тут народився Луї Армстронг – людина, яка по праву носить ім’я короля джазу. Так-так, саме тут зародився історично перший стиль джазу, яким і до нині насичене місто, не говорячи вже про вплив цієї епохи на світову популярність та різнобічність цього жанру музики.

Окрім музики, Новий Орлеан також відомий своїми письменниками та режисерами. А саме ще одним королем, а якщо точніше королевою, сучасного готичного роману та авторкою відомого на весь світ бестселеру «Інтерв’ю з вампіром» Енн Райс та автором класичної повоєнної американської літератури Труменом Гарсіа Капоте.

Смаколики Нового Орлеану

Місцева кухня – ще одна вагома причина, щоб відвідати головне місто штату Луїзіана. Комусь подобається живопис, хтось полюбляє відпочити під живу музику… Проте смачно поїсти люблять усі. У кулінарії ще раз підкреслюється нерозривний зв’язок Нового Орлеана з французькою культурою та традиціями. Кажуть, французи знаються на їжі, а жителі Нового Орлеана «живуть, щоб їсти».

Якщо ваш живіт не знає, чого саме він хоче, а при спогляданні широкого спектру різних страв у вас розбігаються очі, то радимо спочатку відвідати ресторан Langlois – шеф-ресторан каунаської, креольської, італійської та французької кухонь з яскравим сучасним інтер’єром. У меню кожен знайде щось особливе, проте найпопулярнішими є чудові м’ясні закуски, боби в підливі та морепродукти в середземноморських спеціях.

Подорожуєте у великій компанії, яка веде себе як зграя голодних вовків? Тобі вам у Pizza Delicious! Чудовий ресторан-піцерія, де можна з’їсти шматочок соковитої піци або ж замовити відомий м’ясний пиріг для великої компанії. Крім цього Pizza Delicious популярна через свої ароматні часникові роли у конвертиках, які можна легко узяти з собою на прогулянку. Ароматно, смачно і не дуже дорого.

А от прихильникам солодкого гріх не відвідати Southern Candymakers – ресторан Нового Орлеану, який за відгуками туристів та місцевих відвідувачів, є закладом №1 для поціновувачів десертів. За порівняно невелику плату можна дозволити собі всі гастрономічні насолоди: праліне з шоколадом та карамеллю, цукерки з різноманітними начинками та легендарні беньє – квадратні пампушки, які обсмажують у фритюрі і зазвичай подають з цукровою пудрою. Не радимо покидати Новий Орлеан не спробувавши цей традиційний смаколик.

Багатогранність, стиль, співоча душа та вишукана легкість страв робить Новий Орлеан тим містом, в яке хочеться повертатися знову і знову. Тому подорожуйте, дізнавайтесь щось нове, відкривайте для себе нові світи і будьте щасливі!

Іван Бородін