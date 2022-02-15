Неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту

Злетіти вгору, піднятись над землею, відчути легкість та побачити неймовірні краєвиди, які змушують серце битись швидше. Все це Ви зможете на повітряній кулі.



Жоден оглядовий майданчик не допоможе опинитися там, де літають лише птахи та квадрокоптери. І якщо стрибки з парашутом приваблюють тих, хто любить екстрим, то політ на повітряній кулі точно підійде всім.

Ми підготували для вас 5 найкрасивіших та найбільш вражаючих локацій, для такого відпочинку.

Каппадокія, Туреччина

Літати на повітряних кулях – одна з головних розваг у Кападокії. Такий політ не зрівняється не з чим. Заради того, щоб побачити мальовничий світанок туристи встають о 4 годині ранку.

Найкращий час для повітроплавання в Каппадокії — квітень-травень і початок осені, але гарно тут будь-якої пори року. Ціна питання – від 100 $ за особу.

Альбукерке, Нью-Мексико, США

Сюди варто приїхати саме в жовтні, заради фестивалю, який вважається одним із масштабних аерошоу в Америці.

Повітряні кулі запускають навіть ввечері з яскравою підсвіткою. Щороку приїжджають сюди більше ста тисяч людей, щоб помилуватися над долиною Ріо-Гранде на плавний підйом сотень аеростатів, різноманітних забарвлень і форм.

Вартість у якості глядача — близько 60$, а якщо хочете політати як пасажир — будьте готові заплатити від 275$.

Валенсоль, Франція

Мріяли політати над лавандовими полями та побачити неймовірну красу? У франції є чудова можливість.

Для того, щоб побачити цю красу, сюди приїжджають мандрівники з усіх куточків землі із середини червня до початку серпня, коли лавандові поля цвітуть.

Найкрасивіші долини розташовуються вздовж дороги від Валенсоля до Маноська.

Вартість такої прогулянки буде приблизно 200€ з людини.

Масаї Мара, Кенія

Політ на повітряній кулі над саванною в Кенії в заповіднику Масаї-Мара – це найкраща екзотика, яку запропонує Африка.

Повітряне сафарі над саванною точно запам’ятається на все життя. Подивитися з висоти на справжнє життя тварин у їхньому природному середовищі,при цьому, побачити Кіліманджаро у всій її красі – це того варте.

Найкращий час для відвідування заповідника у кінця липня і до початку листопада.

Ціна стартує від 450 $ з особи.

Англія

Є дійсно така можливість політати прямо над Лондоном. Ви не просто будете літати в повітрі над лондонськими пам’ятками, на борт також візьмуть екскурсовода.

І вам не доведеться стояти в щільному натовпі туристів, та й ракурси фотографій будуть, які точно зацікавлять ваших знайомих.

Вартість польоту з 1 людини буде становити 250$

Правила, які необхідно знати, перед тим, як летіти:

1) Є вікові обмеження. В основному, до польоту допускаються пасажири від 7 років та 110 см на зріст, і лише у супроводі одного з батьків.

2) Виліт можливий лише за відповідних погодних умов (важливі швидкість вітру до 4 м/с, відсутність опадів), остаточне рішення приймає пілот повітряного судна.

3) Перед тим як летіти, переконайтеся, що в пакет послуг входить страховка, а у пілотів є сертифікати, що підтверджують кваліфікацію та досвід.

4) Стандартний кошик кулі вміщує в середньому від 8 до 25 пасажирів. Щоб вирушити в подорож небом лише вдвох, доведеться окремо доплатити.

Бажаємо Вам вражаючих подорожей на неймовірних емоцій!

Валерія Скопець