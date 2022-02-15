Подорож Краковом. Що варто побачити в місті?

У Кракові історична велич і спокій поєднується з яскравим життєвим ритмом. Крім відомих усім пам’яток у місті можна знайти багато цікавих, незвичайних та навіть таємничих місць. Тож, якщо Ви плануєте свій візит до Кракова, ось кілька локацій, які варто додати у чек-лист подорожі.

Фабрика Шиндлера

У повоєнні часи Краків спіткала така ж важка доля, як і інші Польські міста. Райони де колись розташовувалися єврейські гетто, ніби прагнуть нагадати про минулі події настінними муралами, або порожніми стільцями серед площі.

Однією з найяскравіших пам’яток сумного окупаційного минулого міста безумовно є фабрика Шиндлера, яка розташована недалеко від старої частини міста.

Напевно, завдяки кінофільму режисера Стівена Спілберга «Список Шиндлера», що був знятий за мотивами роману Томаса Кінді «Ковчег Шиндлера», майже всі чули про фабрику з виготовлення металевого посуду «Rekord» на яку в період 1939-1945 рр. працевлаштовували євреїв переховуючи їх від переслідувань нацистської влади. Нині, «Фабрика Шиндлера» у Кракові — сучасний інтерактивний музей, який розповідає історію (зокрема і єврейського народу) в роки нацистської окупації. Музей вражає кількістю незвичайних та дивовижних інсталяцій. Більшість з них присвячена деталям, які описують життя в окупованому місті.

Частина інсталяцій показують важкі умови життя єврейських родин у гетто. Можна побачити картину погромів осель після приходу німецьких офіцерів та крихітні кімнати у гетто, в яких могли тіснитися одразу декілька єврейських сімей. Також, у музеї створено реконструкцію-інсталяцію концтабору Плашов, що був збудований фактично за кілька кілометрів від фабрики.

Однією з локацій є коридор у якому вивішені прапори третього рейху, до речі варто відзначити, що збереглися вони у майже ідеальному стані. Ці прапори колись навіювали жах на жителів міста.

У музеї Шиндлера ціна квитків залежить від різних чинників. Наприклад, групове відвідування без гіда обійдеться на 2 злотих дешевше. А сімейні квитки для двох дорослих і двох дітей або одного дорослого і трьох дітей обійдуться у 52 PLN. Варто відзначити, що зазвичай на касах стоять довжелезні черги. Але придбавши онлайн-квитки на сайті можна заощадити час та пройти набагато швидше.

MOCAK

Ще один унікальний музей розташований безпосередньо навпроти входу до фабрики Шиндлера. Це музей сучасного мистецтва, або простіше MOCAK (від англ. Museum of Contemporary Art in Kraków).

Місце відносно нове, адже відкриття відбулося у травні 2011-го року. На першому поверсі можна відвідати тимчасові виставки, які відповідають анонсам. На 2-му поверсі розташовується постійна колекція всесвітньо відомих митців. Наприклад, роботи арт-колективу AES+F, авангардної художниці Марії Стангрет-Кантор, швейцарського фотографа Беата Штройлі та багатьох інших легендарних культурних діячів. Експонатів переважно виконані у стилі післявоєнного авангардизму та концептуалізму.

Всього музей налічує близько 4500 об’єктів. Поряд з музеєм є бібліотека, у якій зібрані видання та книги, що присвячені сучасному мистецтву. У бібліотеці можна знайти каталоги, журнали та інші публікації про сучасне мистецтво.

Бар Mercy Brown

У місті є надзвичайно багато закладів на будь-який смак куди можна піти ввечері.

Проте з поміж всіх краківських закладів першість найдавнішого коктейльного бару в Кракові займає Mercy Brown. Назва закладу натхнена історією інциденту з вампіром Mercy Brown, що відбувся у Род-Айленді, США в 1892 р.

Це один із найкраще задокументованих випадків, який був частиною широкої паніки через вампірів Нової Англії. У районі де проживала Мері Браун загадковим чином почали зникати люди. Тоді, після смерті жінки, жителі, прагнучи підтвердити свої упереджені здогадки, добилися ексгумації її тіла.

Потрапити сюди не так просто. По-перше, необхідно зареєструватися на сайті та отримати запрошення. А по-друге, гостей зустрічають на вході та лабіринтами проводять до зали.

Стиль бару нагадує Америку 30-х років. Між іншим, тоді завдяки «сухому закону» підпільні бари і стали такими популярними.

У меню ціни на коктейлі вказані з 21-а грошами, тобто копійками. Це тому що 21 є улюбленим числом одного з власників. Кількість місць у залі рівна 69-ти, адже це улюблене число другого власника.

Якщо трохи відійти від туристичного маршруту місто матиме зовсім іншу атмосферу, варто лише уважно роздивитися його вулиці, щоб випадково не оминути щось важливе.

Тож бажаємо вам більше подорожей, які захоплюють і дарують незабутні спогади!

Крістіна Калюжна