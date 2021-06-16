Краківський вікенд: що, де і скільки?

Сьогодні спокійно можна випити фантастичну каву у Парижі, полетіти до Рима, відвідати Віденську оперу. Та чи варто починати пізнання світу з далеких країн з високими цінами, якщо поряд є їх маленькі та затишні аналоги.

Одним із таких міст є Краків – колиска польської культури. Він був заснований ще в кінці VIII століття на березі мальовничої річки Вісла. Місто є другим за величиною в країні після Варшави. За часів існування Австро-Угорської імперії Краків був одним із трьох центрів Західної Галичини, як і Львів та Люблін. У 2000 році представниками ООН було прийнято рішення надати Кракову звання культурної столиці Європи і він не втратив цієї відзнаки до цих пір.

Як і будь-яке інше відоме місто, Краків має свої визначні місця, заради яких туди з’їжджаються туристи з усіх куточків світу. Одне з таких — Костел Діви Марії. З 1862 року він має статус малої базиліки. З найвищої вежі цього храму щогодини традиційно виконується на трубі спеціальний сигнал — гейнал, що раніше слугував сигналом точного часу. Найбільш впізнаваною ознакою цієї будівлі є два різні шпилі, про будівництво яких складають легенди. Краківчани розповідають, що нібито будівництвом базиліки займалися брати-архітектори, і після сильної сварки вони вирішили поділити ці два шпилі між собою. Чи то вони змагалися за те, в кого вийде швидше закінчити будівництво, чи за те, в кого красивіше – цю деталь легенда замовчує. Зазначається лише, що після сутички вони відновили свою роботу в діаметрально протилежних стилях. Завдяки цьому зараз про цю базиліку знають у всьому світі.

Крім цього, в Кракові можна відвідати відомий Ягеллонський університет, який вважається одним із найстаріших в Європі. У цьому навчальному закладі здобуло освіту багато відомих українців, серед яких Василь Стефаник, Катря Гриневичева, Роман Яросевич, Володимир Старосольський. З 1962 року Ягеллонський університет підтримує дружні зв’язки з КНУ імені Тараса Шевченка.

Польща славиться не тільки місцями, які показують її культуру та самобутність. Деякі з цих місць є ідентифікаторами життя інших народів у країні. У Кракові таким є Казімеж – єврейський район, який входить до складу Старого Міста. У ньому є численні синагоги, а також кілька єврейських шкіл і кладовищ, що збереглися й донині. Також там жили й працювали відомі рабини: Моше Іссерлес і Натан Спіра. Не дивно, чому єврейська культура таки виборола своє місце на вузьких краківських вуличках, хоча саме в Польщі, за часів Другої Світової війни, були створені найбільші та найжорстокіші концентраційні табори — Аушвіц та Біркенау. Сам Казімеж прославився завдяки екранізації Стівена Спілберга твору Томаса Кіннілі «Список Шиндлера», який знімали в цьому районі.

Краків – дуже гостинне місто, яке радо відкриває двері будь-якому туристу. Це відчутно і за ціновою політикою, яка на противагу славнозвісній «віденській опері» не «кусає» ваші гаманці. У місті гарно ставляться і до студентів та пенсіонерів, які за допомогою свого посвідчення можуть отримати знижки на вхідні квитки до музеїв. Ціни на продукти в місті теж адекватні і коливаються в межах від 15 до 30 злотих. Кава там теж смачна, за 9 злотих можна покуштувати філіжанку американо з вершками, а якщо сильно постаратися, в акційні години ароматний напій взагалі можна придбати за 1 злотий. Така Європа теж буває, варто тільки пошукати.

Тому, якщо Вам дуже кортить поїхати на декілька днів із сім’єю за кордон і не хочеться викидати шалені гроші – Краків ідеально впишеться у Ваші плани. Тут і давня етнічна архітектура, оповита місцевими легендами, і вкраплення історій інших народів, і смачна європейська кухня. Dzień dobry!

Вікторія Хмілевська

