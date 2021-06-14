Думаєте, що відпочинок на морі – це дорого? Літо вже зовсім-зовсім скоро, тому час розвінчати сумніви та переживання. Швидше збирайте валізу!

Тож, куди збираємося:

Радити буду з власного досвіду, минулорічне моє відкриття – українське море за 1500 гривень на двох! Селище Стрілкове – це найпівденніше селище Арабатської Стрілки, орієнтоване найбільш на пляжний сезон, оздоровлення та відпочинок з дітками. Стрілкове відрізняється від сусідніх селищ повною відсутністю інфраструктур та розваг. Але цей недолік можуть компенсувати дуже низькі ціни на відпочинок, вільні від людей пляжі. І ще там дуже чисте та відкрите море, а неподалік є унікальні природні джерела – артезіанської прісної, термальної йодобромної води та рожеві солі.

Лікувальні властивості:

На Арабатській Стрілці за селом Щасливцево розташоване гаряче джерело, глибиною до 1600 метрів! Воно наповнює три басейни і поплавати у них можна безкоштовно, але слід бути готовими до того, що умови тут максимально наближені до природних.

На початку ж Арабатської стрілки є ще один термальний басейн, який розташований ближче до Генічеської гірки. На його території побудований водолікувальний центр “Гаряче джерело”, облаштований всіма необхідними зручностями. Тому за користування ванною з мінеральними водами треба буде заплатити 100 гривень, а басейн підводно-вертикального витягування обійдеться на 50 гривень дорожче. Та вже на самому місці перед прийомом процедур кожен обов’язково отримує консультацію лікаря. Дуже зручно!

Що попоїсти:

Перекусити можна в ресторані чи їдальні вашого готелю або в одному з тутешніх закладів. Так, класичними українськими стравами нагодують у закладі “Софія”, а європейськими – у кафе-барі «Арабатський Бастіон».

Де зупинитися:

Арабатська Стрілка туристам може запропонувати великий вибір житла за різними бюджетами. Від 150 грн у кімнатці на двох до 3000 грн за апартаменти.

Ми зупинилися з мамою на базі «Геолог», де номер на двох у пляжний сезон коштував усього лише 300 гривень. Звичайно, за такі кошти комфорт у номері був не рівня п’ятизіркового готелю, але туди їдуть зовсім не за комфортом! Це місце люблять за атмосферу та лікувальні властивості!

Та для любителів комфорту на тій же базі, наприклад, знайдеться і номер люкс за 700 грн, де є і туалет, і кондиціонер, і всі інші блага цивілізації.

Ольга Ковальска