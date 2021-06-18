Подорож Полтавою: ТОП-5 найкращих місць

Полтава… Невеличке та затишне містечко в самому серці України. Тут проживає всього 300 тис. осіб. Та це непримітне місто має за плечима багатовікову історію, яка Вас вразить!

Полтава – це одне з найстаріших міст України. Вважається, що засноване воно у 899 році, ще за часів Київської Русі. Тоді на його місці сіверяни збудували форпост. Пізніше це першопоселення на Івановій горі поклало початок розвитку давньоруського граду. Місто відоме завдяки героїчній Полтавській битві. Також тут жили та періодично працювали такі інтелектуали як Микола Гоголь, Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький, Володимир Вернадський, Марко Кропивницький та багато інших. Говорити про це місто можна безкінечно, але ми зосередимось на найцікавішому!

Отже, ТОП-5 найкращих місць Полтави, які можна переглянути за один день.

Іванова гора

Це обов’язкове місце для відвідин. Якщо Ви вперше приїхали до міста, будь-хто з містян порекомендує піднятися до Іванової гори. Саме звідси почалась історія міста. Понад одинадцять століть тому тут був дитинець літописного міста Лтава. Згодом було збудовано земляну Полтавську фортецю, яка у ХVІІІ ст. три місяці стримувала наступ шведів. Тепер же тут знаходиться найкращий оглядовий майданчик міста.

На Соборному майдані розташована відома Біла альтанка, яку побудували на честь 200-ліття Полтавської битви. На вінку споруди є напис-цитата з Наталки-Полтавки І. П. Котляревського: «Де згода в сімействі, де мир і тиша, Щасливі там люди, блаженна сторона». За колонадою цієї споруди відкривається чудовий краєвид на Ворсклу.

Музей-садиба Котляревського

Музей являє собою українську хатку, розташовану на Івановій горі. За словами керівників музею, це цілий меморіальний комплекс. А за словами відвідувачів – приємна місцина з гарним традиційним будинком XVIII-го століття, повіткою, невеличкою коморою, тином із квітами та криничним журавлем. У будинку п’ять кімнат, де колись жив та працював поет. Уздовж кабінету господаря під стелею на сволоку кирилицею написано: «Создася дом сей в ім’я Отця і Святого Духа. Амінь».

Хоча ця садиба не є чимось надзвичайним та розкішним, знаходитись у музеї просто приємно. Це місце – зображення простого, але водночас великого життя українського інтелектуала. Тут Ви зможете відчути щоденне буття людини, яка внесла значний вклад у культуру, але залишилась скромною та духовною.

Кругла площа

Це центральна площа міста. З чим пов’язана така невигадлива назва? Просто площа, як Ви вже здогадались, кругла. Це архітектурний ансамбль високого класицизму. Архітектори створили її за формою сонця. Від центральної її частини, діаметром майже в 400 метрів, немов промені в різні боки розходяться вісім вулиць. Можна зробити кілька кіл, милуючись старовинними будівлями. Тут Ви побачите Будинок генерал-губернатора, у якому зараз перебувають профспілки, а також Будинок дворянського зібрання – нині кінотеатр імені Котляревського. Так, за одне «сонячне коло» Полтава знайомить Вас з усіма центральними будівлями.

Пам’ятник галушці

Полтавці – люди, що оберігають свою культуру та мають чудове почуття гумору. Тому поряд з оглядовим майданчиком на Івановій горі знаходиться пам’ятка не просто чому-небудь, а легендарній полтавській галушці. Пам’ятний знак являє собою величезний полумисок з 17-ма бетонними галушками та глибокою, як черпак, ложкою на постаменті у вигляді дерев’яної стільниці, перевитої традиційним українським рушником. Цей оригінальний витвір символізує достаток і добробут родини. Будьте обережні, надмірне проведення часу біля пам’ятника викликає гігантський апетит!

Відкриття пам’ятника у 2006 році було присвячено до дня народження Гоголя, який оспівав галушку у своїх творах. Спочатку пам’ятний знак встановили біля Успенського кафедрального собору, але на вимогу вірян перенесли ближче до ресторану «Іванова гора». У червні тут щорічно проводиться Свято полтавської галушки.

А це – пам’ятник свині!

У місті встановлено два пам’ятники свині. Перший – свиня з поросятами, яку можна побачити на території Інституту свинарства ім. О. Квасніцкого. Його встановили ще на початку 70-х років. А другий пам’ятник знаходиться на території Аграрної академії. Він являє собою хлопчика та дівчинку, які поганяють величезну свиню прутиком. На постаменті знаходиться табличка з написом: «Вічної годувальниці українського народу». Цей пам’ятник встановлений у 2002 році, проте він встиг прославитись. Зокрема завдяки телепрограмі «#@)₴?$0 з Майклом Щуром» на телеканалі UA:Перший. В одному з сюжетів програми жартували над репортажем місцевого телеканалу, що починався зі слів: «А це – пам’ятник свині!». З часом ця фраза стала надзвичайно популярною у соціальних мережах, а пам’ятник став місцем паломництва молоді.

Звісно, у Полтаві сотні місць, які варті уваги. Відпочинок тут може бути різноманітний: від прогулянок тінистими алеями до божевільних розваг, які не помістяться в одну статтю. Це місто не славиться великою кількістю туристів, але вразить кожного, хто до нього завітає!

Ірина Сітнікова