5 кращих підводних ресторанів світу

Життя під водою для тисяч людей – таємний світ, схований від допитливого ока. Проте у світі все ж існують віконця, які дозволяють підглянути за тим, що відбувається у синіх водах. З кожним роком їх кількість постійно збільшується, але поглянувши в одне, вам точно захочеться подивитися й в інше. Оскільки кожен підводний ресторан неповторний по-своєму та відкриває вид на свою унікальну флору та фауну.

Ithaa, Мальдіви

Не запитуйте, чим особливе це місце, бо воно прекрасне усім. П’ять метрів під поверхнею бірюзових вод в Індійському океані, недалеко від острова Рангалі Конрад Мальдіви здається зависоко, щоб розгледіти щось особливе. Проте коралові краєвиди вас переконають в інакшому. Особливістю цього ресторану є велика панорамна стеля. Серед меню великою популярністю користуються ризотто з шафрановим шампанським, карпаччо з мальдівськими омарами та солоний карамельний соболь. Також в закладі можна замовити приватний обід, святкування весілля чи будь-яких інших подій.

Nathan Outlaw, Al Maharа, Дубаї

У цьому ресторані складається враження, що ви обідаєте в самого царя підводного світу. У його апартаментах центральним елементом є акваріум від підлоги до стелі, що містить більше 30 видів риб. Скляний стіл та напівпрозорі стільці навіюють думки, ніби все в цьому місці створене з крижаної води – аби не порушувати атмосфери морського спокою. Саме в цьому місці вам пощастить посидіти на золотих сидіннях у стилі черепашки, зробити фото біля стін з риб’ячої луски.

У закладі працює Натана Оутлав, британський кухар, який спеціалізується на стравах з морепродуктів, нагороджений двома зірками Мішлена в Англії. Йому належить робота зі створення розкішних дегустаційних меню, а також спеціальних страв для вегетаріанців. Ресторан має кілька закладів харчування, кожен із яких вирізняється своїм унікальним інтер’єром.

SEA, Мальдіви

Цей заклад – омріяне місце для любителів підводних винних підвалів. Місцевий сомельє докладе всіх зусиль, аби створити ідеальне поєднання до вашого замовлення. Особливість цього ресторану полягає в тому, що він розташований на дні океану й пропонує гостям панорамний вид на морське життя рифу. Меню ресторану, звісно ж, містить акцент на стравах з морепродуктів. Популярними є медальйон з омарів-пашотів та філе червоного кефалі, загорнуте в карпаччо з омарів.

5.8 Undersea, Мальдіви

Коли ви завітаєте до ресторану Undersea, може здатися, що ви є членами підводного корабля. Зал вміщає лише 16 гостей одночасно, дозволяючи кожному з відвідувачів зайняти місце біля вікна та насолоджуватися панорамним видом. Меню складене переважно з морепродуктів. Також наявне спеціалізоване меню, що містить продукти для вегетеріанців та веганів, безглютенові страви.

У цьому закладі вдасться побачити мальдівські коралові рифи та дику природу, серед якої найчастішими гостями є тунець, акули, папуги, вугрі та черепахи.

Subsix, Мальдіви

Сюди ви не зможете спуститися по сходах із берега. Це місце унікальне своєю повною відірваністю від суші. Шість метрів під водою та 500 метрів від берега дозволить вам повністю поринути у підводне царство під час свого ланчу. Інтер’єр захоплює своєю унікальністю. Чого тільки вартий навіс з мушель, що поєднується із скляними вікнами на всю стіну. Все це доповнюється баром в стилі молюсків, м’якими сидіннями з «анемони». Поблизу вікна можна дослідити рифи, де розташовано понад 90 видів коралів, серед яких виходять на прогулянку черепахи-яструби, папуги, мурени, морські окуні та метелики. Ресторан можна забронювати для приватних заходів, зокрема весілля, дегустації вин, екскурсії з морської біології та вечірки.

Перед поїздкою обов’язково перевірте, чи працюють заклади в умовах карантину, та визначте найкращий час для відвідування. Пізнавайте підводне життя сидячи на місці, прямо за вашим столиком та п’ючи смачний келих вина. І неважливо, наскільки великий чи престижним ресторан. Саме розташування під водою та близькість до тваринного світу гарантує вам повне занурення в атмосферу моря.

Анна Ваглай