Зоряний Ваадху – острів, що світиться

Чи бачили Ви колись як світиться океан? А може як яскраво-синім блищить пісок? Такі дива існують, і побачити це все можна на маленькому острові Ваадху.



Зазвичай, на море їдуть задля відпочинку на сонці, однак до цього місця приїжджають спеціально вночі. Загадковий острів манить туди туристів не пальмами, і не солоними хвилями, а незвичайним пляжем, що світиться.

У чому секрет Ваадху?

Ваадху (Vaadhoo Island) – один з найпопулярніших мальдівських островів-курортів, відомий своїм дивовижним біолюмінесцентним світінням вод у ночі. Серед коралових островів, Ваадху вважається найекзотичнішим. Він належить до атолу Раа, що входить до складу Мальдівських островів, які займають всього близько 300 км². Локацію відвідують туристи, які втомилися від активного способу життя і хочуть просто насолодитися природою та відчути спокій.

Головною відмінністю цього острова від інших є наявність біля його берегів люмінесцентного планктону, який у темний час доби створює яскраве світіння, подібно до зоряного неба. Подібні хімічні процеси виникають унаслідок появи енергії. Вона вивільняється з організму тварин, виділяючись у вигляді неонового синього світла. Такі дива точно перенесуть Вас у казку.

Сам острів настільки малий, що на ньому немає транспорту: територію можна обійти за один день. Однак його населення за цей рік збільшилося аж на 51 людину – тепер місцевих понад 500 осіб. Спеціально для них було побудовано школу, мечеть і площу поруч з гаванню, що зовсім не характерно для таких місць на Мальдівах.

Цікавий факт: коли б Ви не завітали до цього маленького раю, завжди буде літо! Температура повітря і води постійно перебуває межах +25, +30 °C і кардинально не змінюється.

Що ж там робити?

Авжеж відпочивати! Це місце ідеально підійде для спокійного відпочинку. Прогулянки узбережжям з білим піском перлинного відтінку, солоні хвилі та пекуче сонце – усе це чекає на Вас там. Крім того, така романтична мандрівка гарний привід освідчитись у коханні, адже палкі рожеві заходи сонця точно розпалять Ваші почуття.

Активним туристам також буде чим зайнятись: острів відомий своїми кришталево-прозорими водами з відмінною видимістю навіть на глибині та безліччю коралових печер на його околицях, які вражають різноманітністю морських мешканців. Тому у Вас буде змога взяти кілька уроків із дайвінгу або снорклінгу.

Ваадху оточений рифом, який захищає його від сильних хвиль та припливних океанських течій. Це дозволяє безпечно плавати під водою з трубкою, купатися та займатися різними водними видами спорту. Особливо популярний на острові прибережний каякінг та серфінг. Якщо Вам хочеться дізнатися щось нове чи вирушити в морську подорож, то на території кожного з готелів є туристичне бюро, яке може скласти окрему мандрівку на сусідні острови.

Ваадху, якщо не рахувати будівель сучасних туристичних комплексів, не має історичних пам’яток, музеїв чи об’єктів архітектурного значення. Визначною і єдиною пам’яткою острова є пляж.

Узбережжя Ваадху підкорило туристів своїм м’яким піском і широкою береговою лінією, де будь-хто може усамітнитися і відчути умиротворення з природою.

До цікавих природних об’єктів належать і коралові рифи, які дивують своєю красою та різноманітністю флори та фауни кожного шанувальника морських глибин.

Магазини з сувенірами розташовані по всій території. Вони тішать гостей виробами з черепашок та коралів, які нагадуватимуть Вам про цю неймовірну подорож усе життя.

То як дістатися до острова зірок?

Щоб дістатися до курорту, потрібно спочатку прилетіти до аеропорту Малі. А звідти вже на комфортабельному катері або на гідролітаку прямо на «райський острів». Дорога до острова з місцевого аеропорту займає лише 15-20 хвилин. Однак подорож туди з Києва триває більш як 12 годин, тому будьте готові запастися терпінням.

Зупинитися в Ваадху можна в Adaaran Prestige Vadoo – готель вважається найкращим на острові. Для розміщення гостей тут є 50 вілл, 24 з яких розташовані над водою й оснащені ванною з джакузі та басейном з терасою. Ще є 22 прибережні вілли з видом на океан і 4 вілли для молодят. На території готелю є спа-салон, тренажерна зала та ресторан, який спеціалізується на місцевій їжі. Також на острові є ще 2 інших ресторани, один з яких пропонує страви японської кухні, а другий – європейської та азійської.

Захотілося побачити цей «острів зірок» власними очима? Тоді ця мандрівка чекає на Вас із нетерпінням. Подаруйте собі відпочинок мрії у маленькому власному раю.

Рачиба Анастасія