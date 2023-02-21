Топ місць, що виглядають, немов з іншої планети

Часом природа створює такі неймовірні картини, в існування яких буває складно повірити. Чудернацькі форми, незвичні кольори, з якими краєвиди виглядають, наче ілюстрація до книги в жанрі фентезі. Підбірку таких місць ми підготували сьогодні.

Сяючий пляж, Мальдіви

Надзвичайний острів Ваадху, що на Мальдівах, освічується не лише з неба, а й із землі. Створюється таке враження, ніби море відзеркалює зоряне небо. Таке світіння виробляється за допомогою живих організмів і називається біолюмінесценцією. Найкращим часом для спостереження цього явища є період розмноження мікроорганізмів – фітопланктонів, які тут проживають. Щоправда, плавати на цьому пляжі не рекомендується, адже може виникнути роздратування шкіри.

Гори Тяньцзі, Китай

Саме це місце надихнуло творців Всесвіту фільму “Аватар”. Знаходиться воно в природному парку Чжанцзяцзе. Гори нагадують велетенські спиці, що впираються в небо. Оповиті туманом, вони створюють незабутні враження, адже нічого подібного неможливо побачити в жодному іншому куточку світу. Та відомі вони не лише своїми “вежами”.

Біля підніжжя гір розташовані печери, всередині яких безліч підземних озер і річок. Проте через те, що вапняк дуже м’який, ці печери нестійкі та схильні до провалів.За легендою, гори Тяньцзі отримали свою назву від чоловіка на ім’я Сян Дакун, який називав себе Тяньцзі (що в перекладі означає Син Неба). У XIVст. він очолив повстання. Люди боролися проти імператора 40 днів, поки не були переможені. Кажуть, що гірські піки — це письмові пензлики Сян Дакуна, що перетворилися в камінь після його смерті.

Скелі Чжаньє Данксія, Китай

Ці скелі виглядають так, ніби якийсь художник розмалював їх різноманітними фарбами. Побачивши їх на фото, можна навіть замислитись, чи не був зроблений цей візерунок за допомогою фоторедакторів. Та ні, це місце існує насправді.

Як же утворився такий ефект? Як стверджують учені, близько 10 млн. років тому тут знаходився великий басейн. Під час глобального потепління водойма висохла, а осад залишився. З роками він окислився і став іржавого кольору. Та це забарвлення не залишається без змін. Старі відтінки тьмяніють, а на їх місці з’являються все нові й нові.

Гейзер Флай, США

Помаранчеві, червоні, пісочні, зелені, коричневі кольори надають трьом невеликим скелястим схилам і гейзеру, що викидають з своїх вершин киплячу воду, незвичайний, унікальний і неповторний вигляд. Розташоване це місце у штаті Невада, за 30 км від міста Геррлах. А утворилося воно абсолютно випадково.

У 1916 році тут проводилися бурильні роботи. Та отвір, зроблений робітниками, виявився настільки глибоким, що не тільки дістав до геотермальної кишені, але й пробив її. Дірка, як і місце буріння, була законсервована, і на довгі роки вони залишилися забутими. Тим часом гаряча вода тріщинами поступово почала прокладати собі шлях нагору. Цей процес виявився досить довгим і тривалим, але через п’ятдесят років їй вдалося повністю пробити собі дорогу на поверхню, де вона почала створювати з розчинених у ній мінералів химерний ландшафт.

Дорога Гігантів або Стежка Велетнів, Ірландія

За легендою, утворення цього місця пов’язане з міфічним героєм – Фіном Маккула (Fionn mac Cumhaill), який вирішив боротися зі злим велетнем Голлом. Щоб перебратися через Ірландське море, герой вбив ряд колон в дно.

Насправді ж, Дорога Гігантів виникла внаслідок вулканічної діяльності. Після виверження вулкана кількасот років тому тут утворилося близько 40 тисяч базальтових колон, що нагадують сходи для справжнісінького велетня. Звідси, власне і походить назва.

Казкові місця існують і реальному житті. Вони зачаровують, переносять у дивовижний світ фантастики, дивують, і запам’ятовуються назавжди.

Анастасія Корнійчук

(Головне фото: tripmydream.ua)