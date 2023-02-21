Мальовничі пляжі Хорватії: де позасмагати влітку

Хорватія – одна з провідних туристичних країн в Європі. Вона розкинулася вздовж берегів Адріатичного моря, яке манить своїм кольором води, заворожує скелястими урвищами, заколисує ароматом хвої. Сьогодні ми оглянемо найгарніші пляжі Хорватії і зрозуміємо, чому так багато людей обирає саме цей курорт.

Пунта Рата

Цей пляж в Брелє вважається найгарнішими в Європі, а туристи називають його «діамантом». Пляж в Пунта Рата стабільно входить до топу різноманітних туристичних рейтингів.

Він оточений соснами та горами, які захищають пляж від сильних вітрів. Штормів тут теж не буває — дається взнаки сусідство з дрібними островами. Саме тому вода на пляжі Пунта Рата є найчистішою: дно можна побачити на 50 метрів углиб.

Сунж

Лопуд – один з островів Хорватії, де повністю відсутній автомобільний рух. Саме на цьому острові і розташований мальовничий пляж Сунж. Дістатися сюди можна від Дубровника всього лише за 40 хвилин. Сундж найчастіше обирають любителі спокою, які втомилися від шуму та метушні туристичних міст.

Затока Лопуд має неглибокі, чисті води і давно вважається найкращим пляжем Хорватії. Туристи з дітьми обирають Сандж через його ідеальну екологію та чистоту.

Нугал

Нугал ідеальний для тих, хто віддає перевагу відокремленим гальковим пляжам. Нугал розташований у скелястій бухті, з великою кількістю зелені та чистими прозорими водами. Любителі засмаги і плавання, а також любителі дайвінгу оцінять відпочинок в цьому місці, оскільки воно вражає багатим підводним світом.

Поступове збільшення глибини чудово підходить як для дітей, так і для дорослих. Узбережжя Хорватії, як правило, вкрите хвойними лісами, і цей регіон не є винятком. Тому тут дуже легко дихається. Бухти забезпечують захист від вітру. Хвилі на морі традиційно невеликі, а припливів дуже мало.

Вели-Жал

Цей чудовий пляж, довжиною понад 300 м, розташований біля північної частини мальовничого острова Паг. Берегова лінія пляжу досить чиста. Якщо ви характером екстраверт, то можете спокійно ніжиться під яскравими променями сонця поруч з іншими, а якщо ви інтроверт то завжди зможете тихіше місце біля скель, які усипані соснами, що нависають над берегом і дають приємну тінь.

Блакитні води затоки та захопливі обриси острова особливо вражають на заході сонця. Пляж має досить розвинуту інфраструктуру із туалетами, душем, дитячим майданчиком, а автомобілі можна залишити на автостоянці.

Вода – один з наймогутніших елементів природи в світі. Моря, океани завжди заворожують своєю красою, величчю і могуттю. Неймовірні відтінки синього, зеленого і блакитного манять до своїх глибин, наче співи русалок. Але не забувайте про правила безпеки на воді, Не забувайте також про те, що ви перебуваєте у суспільстві і відпочиваєте не самі. Пам’ятайте, що відвідуючи пляж, ви приходите у гості до води, тому не залишайте сміття після себе. Тож бажаємо вам гарного відпочинку і бронзової засмаги.

Христина Котова

(Головне фото: pinterest.com)